Российского дирижера наградили орденом Британской империи

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По данным агентства, речь идет о самом младшем ордене в британской наградной системе, он включает наибольшее число членов.

Львиную долю кавалеров ордена составляют подданные Великобритании или других стран Содружества. Представителей иных государств принимают в орден в статусе «почетных членов», они смогут стать полноправными членами после принятия британского подданства.

В 2001–2013 годах Юровский руководил оперным фестивалем в Глайндборне, а с 2007 по 2021 - стал главным дирижером Лондонского филармонического оркестра.

Юровский входит в тройку постоянных дирижеров Оркестра Эпохи Просвещения наряду с сэром Саймоном Рэттлом и Иваном Фишером.