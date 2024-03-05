05 марта 2024, 15:54

Россиянам рассказали, что можно сделать при нехватке стажа до пенсии

РИА «Новости»
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Россияне, которым не хватает трудового стажа и нужных пенсионных баллов для пенсии, могут их докупить. Об этом в интервью «Газете.ru» рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

«Можно ли докупить пенсионные баллы? Да, можно, но не все. Нельзя в полном объеме купить пенсионные баллы», - сообщила депутат.

Бессараб пояснила, что докупить можно только до половины лет стажа. Подобный способ актуален для тех россиян, кто не успел сформировать свой трудовой стаж или пенсионный баланс в полном объеме.

В 2023 году можно было купить 8,12 пенсионных балла за 340 тысяч рублей. Сумма внушительная, особенно если нужно внести ее единоразово. Но докупить баллы могут, например, родственники.

«Для этого достаточно просто подать такую заявку», - добавила Бессараб.

Ранее в России предложили ввести доплату к пенсии до двух прожиточных минимумов за стаж от 30 лет. Но как отметил депутат ГД Ярослав Нилов в интервью «360», этого будет недостаточно - ведь цены даже на продукты первой необходимости растут на глазах. Профессор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов и вовсе назвал идею бесперспективной. По его словам, Соцфонд не располагает средствами для реализации подобной инициативы, которую предложили.

Пенсия Пенсионеры Депутаты Россия Интервью
05 марта 2024, 15:39
Путин прилетел в Ставропольский край
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ставрополь. Глава государства планирует обсудить вопросы развития сельского хозяйства в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский лидер осмотрит тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура» и проведет встречу с его работниками.

Путин также с помощью видеосвязи поучаствует в запуске новых производственных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и в Мордовии. В ближайшее время президент проведет переговоры с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и представителями агропромышленного холдинга.

Ранее Глава государства посетил Чувашию. В рамках поездки Путин осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт в одном из сел. Ему показали, как врач из районной больницы может выйти на связь с фельдшером из удаленного населенного пункта.

Сельское хозяйство Россия Переговоры Владимир Путин
05 марта 2024, 14:56
Умер актер из сериала «Богатые тоже плачут» Хуан Вердуско
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На 81-м году жизни скончался мексиканский актер Хуан Вердуско, известный по ролям в сериалах «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза». Он умер 4 марта, сообщило агентство «Интермедиа» со ссылкой на официальный некролог национального профессионального союза актеров ANDA.

Родившийся 28 января 1944 года, Хуан Вердуско начал свою карьеру на телевидении в 1974 году, дебютировав в сериале «Мир игрушки». За свою долгую карьеру он принял участие в более чем 40 телепроектах.

Среди его работ есть сериалы, заслужившие особую любовь и популярность у российских зрителей, такие как «Богатые тоже плачут», «Дикая роза», «Моя вторая мама», а также разнообразные теленовеллы вроде «Гадкий утенок», «Непокорное сердце» и «Отель секретов».

Сериалы Актеры Телевидение
05 марта 2024, 13:53
Участников форума в Сочи на стенде Подмосковья обучили основам самопрезентации
РИА «Новости»
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В Сочи продолжился Всемирный фестиваль молодежи. На стенде Московской области прошла публичная встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной, сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

В Сочи продолжился Всемирный фестиваль молодежи. На стенде Московской области прошла публичная встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной, сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».

Участники фестиваля не только узнали об особенностях выстраивания коммуникации, но и приняли участие в интерактиве. Мария Смолина вызвала их на сцену и провела тренинг по самопрезентации.

Всемирный фестиваль молодежи открылся в «Сириусе» и продлится до 7 марта. В нем примут участие представители 170 стран. Московскую область представили прочти 100 волонтеров, более 300 спортсменов, студентов, блогеров и тренеров. Делегация региона взяла культурное шефство над ребятами из Мадагаскара, Брунея и Белоруссии. Стенд «Подмосковье - это любовь» посетили молодежь из Шри-Ланки , руководитель кафедры физической культуры и спорта в технолицее Долгих Руслан Кофанов и другие гости.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Саммиты Молодежь Сочи Фестивали
05 марта 2024, 13:14
Федеральная антимонопольная служба проверит «Яндекс Такси»
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Федеральная антимонопольная служба может в ближайшее время начать проверку компании «Яндекс Такси» в связи с многочисленными жалобами клиентов сервиса. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в Совете Федерации, сообщило агентство «Европейско-Азиатские Новости».

Он отметил, что сервис «Яндекс такси» уже включили в реестр компаний, в отношении которых будут проводиться проверки. Глава ФАС добавил, что эта платформа заняла доминирующее положение в ряде регионов и вызвала недовольство со стороны многих потребителей и водителей.

«И там жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает - 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве - не меньше», - подчеркнул Шаскольский.

Ранее заместитель ФАС Петр Иванов указал на ряд замечаний к сервису «Яндекс Такси». У ведомства появились вопросы к компании из-за ее алгоритмов ценообразования, на которые жалуются как водители, так и пассажиры.

Яндекс ФАС России Россия Такси Водители

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