05 марта 2024, 08:33

Роскомнадзор проверит сбой в Telegram

РИА «Новости»
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Специалисты Роскомнадзора вместе с операторами связи начали проверку после сбоев в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.

Сотрудники ЦМУ ССОП отметили рост числа жалоб пользователей на проблемы в работе Telegram. Вечером 4 марта россияне сообщили, что у них не загружаются аудио- и видеосообщения, файлы. В основном проблемы были в мобильном приложении.

«Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи», - указано в сообщении.

Это уже не первый масштабный сбой в работе мессенджера с начала марта. В начале месяца, 2 марта, пользователи также жаловались на проблемы в работе Telegram. Причем сервис не функционировал как в России, так и на Украине. До этого еще один сбой в работе Telegram и ряда других интернет-сервисов произошел в конце февраля из-за проверки Роскомнадзора.

Мессенджеры Роскомнадзор Telegram Россия Работа
05 марта 2024, 07:16
Россиян предупредили о масштабной проверке системы оповещения
Пресс-служба МЧС
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По всей стране 6 марта проверят системы оповещения. Жители услышат сигнал «Внимание всем!», сообщило МЧС России.

Спасатели подготовятся к защите россиян от паводков и природных пожаров. Федеральные учения пройдут 6 марта. Во всех регионах России включат сирены и громкоговорители, специальным предупреждением заменят эфиры теле- и радиоканалов. Прозвучит сигнал «Внимание всем!».

Крупные природные пожары произошли на юге Приморья. В Хасанском муниципальном округе зафиксировали более 20 термических точек в местах пала травы. Ситуацию осложнили ветер и сухая погода. К тушению привлекли дополнительные силы из других районов, переход огня на жилые дома предотвратили. Власти ввели особый противопожарный режим с запретом на прогулки по лесу и сжигание твердых бытовых отходов, в том числе на садовых участках.

МЧС РФ
05 марта 2024, 05:49
Вован и Лексус раскрыли ложь премьера Ирландии
РИА «Новости»
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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что разыгранный ими ирландский премьер-министр Лео Варадкар обманывал, когда заявил, что его офис сделал эффективнее защиту от пранков, а в разговоре с пранкерами он подыгрывал. Об этом они рассказали в беседе с РИА «Новости».

«Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут», - заявил Вован.

По его словам, защитить себя от пранков трудно, потому что они происходят из-за ошибок и непрофессионализма сотрудников, в том числе и самих лидеров стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жертвы пранков Вована и Лексуса вызывают у нее жалость. Она отметила, что эти люди сами себя отторгли от общества. Дипломат чувствует брезгливость к ним и удивлена, что участники розыгрыша соглашаются на разговор, не чувствуя подвоха. Вероятно, они в курсе с кем общаются и не против поучаствовать в пранке.

Премьеры Россия Пранкеры Вован и Лексус Ирландия
05 марта 2024, 03:32
Продолжительность рабочего дня в России установила рекорд
РИА «Новости»
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В России установили рекорд по длительности рабочего дня за последние 19 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа. Максимальные нагрузки по времени ложатся на плечи работников рыболовной отрасли, администраторского дела, а также представителей сферы здравоохранения.

В целом по сравнению с 2022 годом фактическая продолжительность рабочего дня увеличилась на 0,9% (или 4 минуты).

Ранее сообщалось, что более 72% россиян признались, что регулярно остаются на работе после окончания трудового дня. Из них 18% сотрудников задерживаются на рабочем месте почти каждый день. Около 20% соотечественников остаются в офисе допоздна один-два раза в квартал, 18% - до двух раз в месяц, еще 16% - пару раз в неделю. При этом 28% россиян уходят с работы вовремя.

Статистика Здравоохранение Рабочие места Рекорды Россия Работа
05 марта 2024, 03:20
Врач раскрыл, симптомом какой смертельной болезни может быть ночная потливость
Freepik
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Ночная потливость, потеря веса и высокая утомляемость могут указывать на рак крови. Об этом заявила врач-гематолог Юлия Дубинина в беседе с «Вечерней Москвой».

Другими симптомами этого заболевания она назвала необъяснимое повышение температуры тела до 38 градусов без инфекционных признаков, слабость, неконтролируемый зуд и частые инфекции.

«У некоторых пациентов заболевание может дебютировать с тромбозов глубоких вен или легочных артерий, проявляться увеличением лимфатических узлов и их ростом. Также симптоматика может быть связана с пораженным органом или увеличением его в размерах», - сказала она.

Медик отметила, что в некоторых случаях о раке узнают при анализе крови, потому что первые стадии этой болезни могут проходить без симптомов.

Ранее онколог и онкохирург Антон Иванов перечислил первые симптомы рака глаз. По его словам, это расширение зрачка, изменение цвета радужки, образование сгустков крови в передней части глаза и отслоение сетчатки.

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