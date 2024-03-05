Роскомнадзор проверит сбой в Telegram

Сотрудники ЦМУ ССОП отметили рост числа жалоб пользователей на проблемы в работе Telegram. Вечером 4 марта россияне сообщили, что у них не загружаются аудио- и видеосообщения, файлы. В основном проблемы были в мобильном приложении.

«Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи», - указано в сообщении.

Это уже не первый масштабный сбой в работе мессенджера с начала марта. В начале месяца, 2 марта, пользователи также жаловались на проблемы в работе Telegram. Причем сервис не функционировал как в России, так и на Украине. До этого еще один сбой в работе Telegram и ряда других интернет-сервисов произошел в конце февраля из-за проверки Роскомнадзора.