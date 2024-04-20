20 апреля 2024, 01:42

Росимущество со второй попытки продало «Росспиртпром»

Freepik
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Росимущество со второй попытки смогло продать одного из самых крупных производителей спирта, акционерное общество «Росспиртпром». Информацию об этом опубликовали на сайте электронных торгов госимущества ГИС «Торги».

Первая цена лота составила 10,61 миллиардов рублей. В итоге общество продали за 8,289 миллиарда. Регистрация заявок на участие продолжалась до 10 апреля. Сначала аукцион запланировали на 24 января, но 17 января его отменили, потому что не было заявок.

Пакет акций АО «Росспиртпром» включили в программу приватизации федерального имущества на 2022–2024 годы. У АО «Росспиртпром» есть восемь спиртовых предприятий - в Курской, Тульской, Новосибирской и других областях. Помимо этого, общество имеет две сервисные компании.

Ранее стало известно о продаже Центрального детского магазина на Лубянке в Москве. Его купила группа компаний «Киевская площадь». До этого магазин принадлежал компании «Галс-Девелопмент», представители которой не стали комментировать закрытую сделку.

Аукционы
19 апреля 2024, 19:51
Балканский вихрь «Гори» накрыл Центральную Россию
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Центральная Россия оказалась во власти сильного шторма — балканского вихря «Гори». Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале снимок спутника «Метеор-М».

Центральная Россия оказалась во власти сильного шторма - балканского вихря «Гори». Роскосмос опубликовал в своем Telegram-канале снимок спутника «Метеор-М».

Последствия непогоды уже наблюдают в разных частях города. В частности, на улице Машиностроения у станции метро «Дубровка» ураган снес металлический лист с крыши пятиэтажного офисного здания. Кусок железа упал на тротуар. В результате ЧП обошлось без пострадавших.

Сильный ветер в мегаполисе также валит деревья. Представители комплекса городского хозяйства предупредили москвичей, что непогода сохранится до вечера 19 апреля.

«C 18 апреля в столице действует „желтый“ уровень погодной опасности. Ожидается, что выпадет почти месячная норма осадков», - говорится в сообщении.

Россия Погода в Москве Москва
19 апреля 2024, 18:03
Залог успеха — любовь. Многодетная мама из Истры поучаствует во всероссийском конкурсе красоты
Соцсети
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Елизавета Домашенко — многодетная мама из Истры. Женщину признали самой красивой в Московской области, и теперь она представит регион на «Миссис Россия Мира — 2024». Прекрасно выглядеть 35-летней жительнице Подмосковья помогают спорт, танцы и здоровый сон. Но самое главное — поддержка и любовь семьи.

Счастье для семьи - выспавшаяся мама Елизавета тщательно следит за своей фигурой. Она призналась, что после родов каждого из детей набирала по 20 килограммов. Привести себя в порядок стоило ей больших усилий. Сейчас конкурсантка занимается спортом, латиноамериканскими бальными танцами, следит за своим питанием и сном.

«Счастье для семьи - это выспавшаяся мама», - уверена Елизавета.

Но самое главное - это любовь и поддержка семьи. Именно забота близких, считает Елизавета, залог ее красоты.

Елизавета живет в деревне Падиково под Истрой. У женщины трое детей: восьмилетний Роман, пятилетняя София и двухлетний Марик, муж Валерий - предприниматель. Домашних забот и хлопот у Елизаветы достаточно, но она всегда находит время и для семьи, и для себя.

Принять участие в конкурсе Елизавету уговорила подруга, с которой она тренируется в фитнес-клубе. Конкурсантка успешно прошла отборочный этап, во время которого строгое жюри признало Елизавету самой красивой в Московской области. Впереди - уже этап всероссийский. Елизавета выйдет на подиум 5 июня, защищая честь Подмосковья в конкурсе «Миссис Россия Мира - 2024». Семья вовсю готовится к этому знаковому событию.

Сыновья, дочь и супруг будут поддерживать любимую маму и жену из зала во время конкурса. Елизавета рассказала, что планирует поздравить со сцены дочь Софию с днем рождения - девочке исполнится шесть лет 4 июня.

Шансы на победу «Миссис Россия Мира 2024» - это национальный конкурс красоты среди замужних женщин. В этом году более 70 красавиц из разных уголков страны поборются за главный титул и возможность представлять Россию на международном состязании, которое пройдет в США.

Директор конкурса Ирина Кирсанова уверена, что у Елизаветы из Подмосковья есть все шансы на победу.

«Она многодетная мама, много трудится над собой, занимается спортом, увлекается танцами. Считаю, у нее хорошие шансы на победу в федеральном этапе конкурса „Миссис Россия Мира - 2024“», - отметила она.

Увидеть финалисток конкурса можно уже сейчас на сайте. Начиная с 2 июня там же начнется голосование.

Елизавета, например, полностью отказалась от кофе. На кухне у женщины хранится огромная чайная коллекция. Супруг поддерживает Елизавету: по утрам муж и жена пьют черный чай, а вечером - зеленый и травяной. Но на жестких диетах конкурсантка не сидит. В чем-то из еды Елизавета себя ограничивает, но без ущерба.

Чем занимается семья? Помимо заботы о детях и доме, тренировок и танцев Елизавета находит время для занятий английским языком и самообразования. Кстати, на конкурсе претенденток будут оценивать не только по внешним данным, но и по интеллектуальным.

Самое приятное времяпрепровождение для Елизаветы - досуг с детьми. Семья часто ходит в местный зоосад, музей, посещает современный конно-спортивный комплекс. Праздники у Домашенко проходят весело и интересно.

«На 23 февраля я стреляла из танкового пулемета и автомата Калашникова!» - с восторгом рассказала многодетная мама.

Семья - это основа Елизавета поделилась, что ей особенно почетно участвовать в конкурсе в Год семьи. Для нее - это основа всего. Домашенко радует, что президент России Владимир Путин сохраняет и защищает традиционные семейные ценности.

Дети Истра Семья Женщины Россия конкурсы
19 апреля 2024, 17:15
Совкомбанк откроет коворкинг с четырехдневной рабочей неделей на Алтае
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Совкомбанк масштабирует четырехдневную рабочую неделю и откроет новый коворкинг на Алтае летом 2024 года. О результатах такого эксперимента и дальнейших планах рассказала Надия Имаметдинова, HR-директор Совкомбанка, во время дискуссионной сессии «Культурный код устойчивого развития» на форуме «Горизонты устойчивости» Центра устойчивого развития СКОЛКОВО.

Банк начал эксперимент с четырехдневной рабочей неделей в 2022 году в Турции для сотрудников бэк-офиса и ИТ-компании «Совкомбанк Технологии», позднее рабочее пространство было организовано в Сочи и масштабировано на все дочерние компании Совкомбанка. Сейчас посетить коворкинг на берегу моря летом или в горах зимой, где действует сокращенная рабочая неделя, может любой сотрудник Группы. Чтобы дальше масштабировать эксперимент, банк строит собственный коворкинг на территории парк-отеля на Алтае, придерживаясь принципов экологичного строительства, и откроет его летом 2024 года.

«Мы создаем в банке такую инновационную среду, где маленькие идеи сотрудников вырастают в реальные большие дела, - прокомментировала Надия Имаметдинова. - Через призму корпоративной культуры мы достигаем лучших результатов и постоянно расширяем программы поддержки сотрудников. Банк организует четырехдневку на базе коворкинга, объединяя сотрудников и предоставляя новые возможности для командной синергии. По результатам ранее проведенного эксперимента 66% участников полностью выполнили свою рабочую норму, а 30% - ее перевыполнили».

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Дети Истра Семья Женщины Россия конкурсы
19 апреля 2024, 16:49
«Уже со своей мамой». Девочку с «маской Бэтмена» прооперировали в Петербурге
Телеканал «360»
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Американку Луну Феннер, девочку «с маской Бэтмена», успешно прооперировали в Санкт-Петербурге. Это только первый этап — главная операция пройдет летом, рассказала пластический хирург, доктор медицинских наук и руководитель Центра лечения гигантских невусов клиники МЕДСИ Ольга Филиппова.

«Мы недавно закончили операцию. Это была первая операция у Луны, девочки в „маске Бэтмена“. Операция в целом прошла штатно, мы имплантировали три тканевых экспандера. <…> Основная и главная операция запланирована на июль», - сообщила врач.

По ее словам, во время операции возникли «технические нюансы», связанные с глубокими изменениями тканей, но в целом все пошло удачно.

«Сейчас девочка уже с своей мамой», - закончила Филиппова.

Луна появилась на свет с родимым пятном странной формы на лице, которое могло спровоцировать рак. Родители обратились за помощью к американским хирургам, но те сочли случай сложным и отказались браться за него. В итоге операцию провели в России.

Врачи Луна Феннер Пластические операции

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