Путин прилетел в Ставропольский край
Президент Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Ставрополь. Глава государства планирует обсудить вопросы развития сельского хозяйства в регионе. Об этом сообщило РИА «Новости».
Российский лидер осмотрит тепличный комплекс «Солнечный дар» агропромышленного холдинга «Эко-культура» и проведет встречу с его работниками.
Путин также с помощью видеосвязи поучаствует в запуске новых производственных объектов в Белгородской, Ленинградской областях и в Мордовии. В ближайшее время президент проведет переговоры с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым и представителями агропромышленного холдинга.
Ранее Глава государства посетил Чувашию. В рамках поездки Путин осмотрел новый фельдшерско-акушерский пункт в одном из сел. Ему показали, как врач из районной больницы может выйти на связь с фельдшером из удаленного населенного пункта.