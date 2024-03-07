07 марта 2024, 14:32

Путин пообщался с краснодарскими спортсменами во Дворце самбо

РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин 7 марта приехал во Дворец самбо в Краснодаре. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства вошел в зал, где тренировались молодые спортсмены. Юноши и девушки горячо поприветствовали президента. Путин сказал подросткам несколько слов.

Дворец самбо - один из новых спортивных объектов города. Строить его начали в 2021 году.

Ранее Путин провел встречу с выпускницами Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков. Президент поздравил девушек с наступающим 8 Марта и сел за штурвал авиатренажера вместе с молодой летчицей.

Спортсмены Россия Владимир Путин
07 марта 2024, 14:42
Таможня перед 8 Марта раскрыла информацию об объемах поставок цветов
Unsplash
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Таможенники с начала 2024 года оформили порядка 18 тысяч тонн цветов, стоимость которых составила примерно 134 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

В ведомстве отметили, что перед 8 Марта объемы цветочных поставок резко выросли, и инспекторы теперь выпускают более 500 тонн благоухающих растений в сутки.

«Оформление идет очень быстрое, не более четырех часов. Почти 63% деклараций на товары выпускаются в автоматическом режиме за 2,5 минуты», - добавили в таможне.

Лидерами по поставкам цветов стали три страны: Нидерланды, Эквадор и Кения. Больше всего в Россию ввозят розы, хризантемы и гвоздики.

Ранее флорист Марина Запорожец дала мужчинам несколько ценных советов о том, как приобрести красивый и недорогой букет в подарок на 8 Марта. Она рекомендовала использовать российские цветы и сделать упор не на пышности цветовой композиции, а на ее оригинальности.

Таможня Россия Цветы 8 Марта
07 марта 2024, 13:49
Умер актер Николай Чемезов
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Не стало артиста Николая Чемезова. Он умер на 79-году жизни, сообщил в Telegram-канале Забайкальский краевой драматический театр.

«В наш театр Николай Павлович пришел в 1984 году и проработал более 20 лет. За эти годы им было сыграно около 50-ти спектаклей. Среди них - „Дракон“, „Кремлевские куранты“ и „Ромео и Джульетта“», - написали в пресс-службе.

Николай Чемезов родился в городе Каменск –Уральский. Он был выпускником Свердловского театрального училища.

До Читинского драмтеатра он служил в Рижском театре, Казанском ТЮЗе, Великолукском театре и Тульском ТЮЗе.

Представители культурного учреждения назвали артиста ответственным, а его роли - яркими, интересными и запоминающимися.

Болезни Театры Актеры
07 марта 2024, 13:26
Путин поздравил выпускниц летного училища с наступающим праздником
РИА «Новости»
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Президент Владимир Путин встретился с выпускницами летного училища в Краснодаре и поздравил их с наступающим 8 Марта. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства пожелал женщинам успехов в карьере и семейного счастья. Он назвал Международный женский день хорошим и добрым весенним праздником и выразил уверенность в том, что летчицы смогут добиться поставленных целей.

«Уверен, что все у вас получится, потому что вы люди с характером. Целенаправленно действуете, идете к своей цели», - отметил Путин.

Российский лидер прилетел в Краснодар 7 марта, чтобы посетить спортивный комплекс по самбо и высшее военное авиационное училище. За день до этого Путин поучаствовал в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи , а также провел встречу с главой Гагаузии Евгенией Гуцул и генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Праздники Кремль Краснодар Женщины Владимир Путин 8 Марта
07 марта 2024, 13:05
Подделки не дремлют. Почему не стоит покупать игрушки для детей на маркетплейсах
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При выборе игрушек для детей родители должны соблюдать элементарные правила проверки. Как рассказал «360» кандидат юридических наук, председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов, в первую очередь на товаре должна быть информация о производителе.

При покупке игрушек стоит изучать само изделие. Юрист призвал проверять, есть ли на товаре информация на русском языке о продавце, а также указан ли его адрес. При этом стоит избегать покупку товара, например, на рынках.

«Как правило, основными каналами продажи некачественных или нелегальных игрушек являются как раз либо рынки, либо те же самые маркетплейсы, где зачастую такая продукция продается без надлежащей сертификации, декларации», - добавил юрист.

Вот это тот минимум, которому может следовать потребитель, резюмировал он.

Роскачество, по его словам, всегда предъявляет повышенные требования к игрушкам, ведь ребенок не просто играет с ними. Игрушки контактируют с кожей детей. К тому же ребенок может облизывать изделия, что может быть очень небезопасно.

«И любые недостатки, казалось бы, даже несущественные - такие как выпадение волос или неустойчивая краска, они все так или иначе угрожают здоровью детей», - подчеркнул юрист.

Поэтому он призвал внимательно относиться к результатам проверок Роскачества. Эксперты находят много недостатков у игрушек, а также вводят разные меры, направленные на безопасность этого вида продукции.

Роскачество опубликовало материал по исследованию 20 торговых марок детских игрушек в виде кукол-моделей. Продукцию проверили по 78 показателям безопасности, качества и достоверности маркировки. Специалисты обнаружили одну поддельную куклу, к которой также предъявили замечания по поводу безопасности ее использования. Некоторые модели не прошли проверку на качество крепления волос.

Роскачество Дети Правила Маркетплейсы

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