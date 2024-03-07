Путин пообщался с краснодарскими спортсменами во Дворце самбо

Таможенники с начала 2024 года оформили порядка 18 тысяч тонн цветов, стоимость которых составила примерно 134 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

В ведомстве отметили, что перед 8 Марта объемы цветочных поставок резко выросли, и инспекторы теперь выпускают более 500 тонн благоухающих растений в сутки.

«Оформление идет очень быстрое, не более четырех часов. Почти 63% деклараций на товары выпускаются в автоматическом режиме за 2,5 минуты», - добавили в таможне.

Лидерами по поставкам цветов стали три страны: Нидерланды, Эквадор и Кения. Больше всего в Россию ввозят розы, хризантемы и гвоздики.

Ранее флорист Марина Запорожец дала мужчинам несколько ценных советов о том, как приобрести красивый и недорогой букет в подарок на 8 Марта. Она рекомендовала использовать российские цветы и сделать упор не на пышности цветовой композиции, а на ее оригинальности.