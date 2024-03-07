07 марта 2024, 01:13

Путин назвал главное предназначение женщин

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Продолжение рода — уникальный дар женщин, которые при этом успевают строить карьеру и сохранять привлекательность, заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Продолжение рода - уникальный дар женщин, которые при этом успевают строить карьеру и сохранять привлекательность, заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что россиянки играют важную роль в жизни страны и посетовал, что представителей прекрасного пола не так много работает в правительстве, хотя в целом по стране многие занимают руководящие должности. В этом нет ничего удивительного, потому что женщины, по его словам, отличаются такими чертами, как дисциплинированность и въедливость.

Также Путин выразил удивление, что женщинам при этом удается сохранять свою привлекательность, быть нежными и обворожительными, и назвал это их тайной.

Кроме того, он высказал мнение о том, какую миссию они несут.

«Предназначение женщины - в продолжении рода. Это абсолютно уникальный природный дар. Мы все относимся к нему с огромным уважением», - резюмировал Путин.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что женщины вряд ли выйдут на первые роли в военном деле. Представительницы прекрасного пола уместны там, где не надо напрямую принимать самостоятельных решений, отметил парламентарий. Если говорить о военном деле, то женщины могут быть операторами, связистами или штабистами.

Военные Женщины Фестивали Владимир Путин
07 марта 2024, 01:15
Основатель «Группы ЛСР» Молчанов покинул пост главы компании и совет директоров
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Основатель компании ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов ушел с поста генерального директора и из совета директоров. Отчетность компании опубликовали на сайте раскрытия корпоративной информации.

В группе пояснили, что глава компании покинул пост «ввиду личных обстоятельств».

«Принять к сведению заявление Молчанова Андрея Юрьевича о выходе из состава Совета директоров общества с 7 марта 2024 года. Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Молчанова Андрея Юрьевича 6 марта 2024 года», - значится первыми пунктами повестки дня.

Молчанов владеет 55,1% акций компании. По данным на момент закрытия биржи 6 марта, его доля оценивается в 56,54 миллиарда рублей.

В 2023 году «Группа ЛСР» не смогла получить доступ к активам в крупнейшем немецком банке Deutsche Bank. В учреждении обнаружили нехватку акций, обеспечиваемых депозитарными расписками, которые банк выпустил еще до начала СВО.

Банки Рубль Россия
06 марта 2024, 23:17
Уровень бедности в России по итогам 2023 снизился до исторического минимума
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В прошлом году в России количество человек с доходами ниже границы бедности составило 13,5 миллиона человек, это 9,3% населения страны. Статистику предоставил Росстат на официальном сайте.

Уровень бедности в 2023 году на 0,5 процентных пункта ниже результатов 2022 года, которые считались рекордно малыми за всю историю РФ с 1992 года.

Граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей. Согласно национальным целям России, уровень бедности в стране должен снизиться к 2030 году до 6,5% населения - это в два раза меньше, чем в 2017 году. В четвертом квартале 2023 года этот показатель был на уровне 6,8% населения.

Преодоление бедности - это главная задача правительства, заявил глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он обозначил цели по снижению уровня бедности.

Статистика Рубль Россия Росстат
06 марта 2024, 23:01
«Интер РАО» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий главы компании
РИА «Новости»
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Совет директоров ПАО «Интер РАО» на ближайшем заседании будет рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора компании Бориса Ковальчука. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

Также поднимут вопрос об избрании нового главы «Интер РАО». Другие подробности пока не раскрыли.

Эта информация подтвердила данные о намерениях компании, которые ранее опубликовали на портале раскрытия корпоративных планов. Там сообщили, что совет директоров «Интер РАО» на заседании 14 марта поднимет тему о прекращении полномочий Ковальчука.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль ушел в отставку. Постановление об этом подписал губернатор северной столицы Александр Беглов. Как отметили журналисты, чиновник принял решение уволиться по собственному желанию.

Отставки
06 марта 2024, 22:22
Студенты ВСКС Подмосковья поздравили с 8 Марта работниц скорой помощи на ВФМ в Сочи
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Студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, которые сейчас трудятся на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, подарили цветы сотрудницам экстренных служб и скорой помощи в преддверии 8 Марта. Видео с трогательным моментом опубликовали в Telegram-канале «Мы — будущее».

На кадрах видно, как мужчина держит большую белую корзинку с желтыми тюльпанами. Он подошел к женщинам в спасательной форме и передал каждой по цветку. Они улыбнулись и поблагодарили его.

Более 20 тысяч человек почти из 200 стран принимают участие во Всемирном фестивале молодежи. Для участвующих подготовили насыщенную программу: мастер-классы, лекции, соревнования, презентации и концерты. Мероприятие проходит в образовательном центре «Сириус». Московскую область там представили студентки ГСГУ из Коломны. Чтобы попасть на фестиваль, девушки прошли серьезный конкурсный отбор.

Студенты Всероссийского студенческого корпуса спасателей Московской области, которые сейчас трудятся на Всемирном фестивале молодежи в Сочи, подарили цветы сотрудницам экстренных служб и скорой помощи в преддверии 8 Марта. Видео с трогательным моментом опубликовали в Telegram-канале «Мы - будущее».

Скорая помощь Молодежь Фестивали Студенты Цветы 8 Марта

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