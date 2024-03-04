Программу семейной ипотеки продлили до 2030 года по поручению президента
Действие программы «Семейная ипотека» продлят до 20230 года по поручению президента Владимира Путина. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей, до 2030 года — ориентировочно полтора триллиона. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
Действие программы «Семейная ипотека» продлят до 20230 года по поручению президента Владимира Путина. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей, до 2030 года - ориентировочно полтора триллиона. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.
В течение шести лет для семей с детьми сохранятся текущие условия ипотеки и ставка 6%. Базовые параметры программы также не изменятся.
Как отметил министр финансов Антон Силуанов, ипотека - один из главных инструментов улучшения жилищных условий россиян, а в условиях существенного роста цен задача государства - максимально поддержать людей.
«[Необходимо] обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки - для этого мы сконцентрируем усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», - пояснил Силуанов.
Глава Минфина добавил, что объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ по итогам 2023 года достиг около 90%. Министерство намерено снизить этот показатель до 20-25%.
Путин объявил о продлении программы семейной ипотеки, оглашая послание к Федеральному собранию. Президент информировал и о том, что в России начнет действовать нацпроект «Семья».