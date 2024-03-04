04 марта 2024, 17:06

Программу семейной ипотеки продлили до 2030 года по поручению президента

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Действие программы «Семейная ипотека» продлят до 20230 года по поручению президента Владимира Путина. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей, до 2030 года — ориентировочно полтора триллиона. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

Действие программы «Семейная ипотека» продлят до 20230 года по поручению президента Владимира Путина. Дополнительные расходы на ее реализацию из федерального бюджета в 2024 году достигнут примерно 260 миллиардов рублей, до 2030 года - ориентировочно полтора триллиона. Об этом сообщила пресс-служба Минфина.

В течение шести лет для семей с детьми сохранятся текущие условия ипотеки и ставка 6%. Базовые параметры программы также не изменятся.

Как отметил министр финансов Антон Силуанов, ипотека - один из главных инструментов улучшения жилищных условий россиян, а в условиях существенного роста цен задача государства - максимально поддержать людей.

«[Необходимо] обеспечить доступность жилья в первую очередь для многодетных семей и семей с маленькими детьми. При этом важно не допустить дальнейших перекосов на рынке ипотеки - для этого мы сконцентрируем усилия именно на адресной и социальной направленности мер поддержки», - пояснил Силуанов.

Глава Минфина добавил, что объем ипотечных займов на первичном рынке за счет льготных программ по итогам 2023 года достиг около 90%. Министерство намерено снизить этот показатель до 20-25%.

Путин объявил о продлении программы семейной ипотеки, оглашая послание к Федеральному собранию. Президент информировал и о том, что в России начнет действовать нацпроект «Семья».

Семья Минфин РФ Ипотека Льготная ипотека
04 марта 2024, 17:40
Ефремову могут отказать в УДО из-за двух нарушений
РИА «Новости»
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Актер Михаил Ефремов рискует остаться в колонии из-за нарушений. За время отбывания срока в ИК-4 в Белгородской области он заработал два взыскания, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, нарушения и взыскания портят характеристику заключенного. Именно из-за них вопрос о возможном освобождении актера может решиться не в пользу Ефремова, даже при наличии согласия родных погибшего Захарова.

О каких конкретно нарушениях идет речь - неизвестно.

Ефремов отсидел чуть больше половины от своего срока. Его приговорили к 7,5 годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.

Ранее руководство белгородской колонии одобрило ходатайство отбывающего наказание актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Документы передали на рассмотрение в суд, который решит дальнейшую судьбу артиста.

Тем не менее, в Алексеевском суде Белгородской области заявили, что никакие документы об УДО не поступали.

Уголовное дело ДТП Михаил Ефремов
04 марта 2024, 17:28
Боязнь еды заставила трехлетнего мальчика отказаться от пищи на полтора года
Freepik
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В Великобритании трехлетний мальчик резко перестал питаться из-за нарушения пищевого поведения. У него развился страх перед едой, сообщило издание Liverpool Echo.

В два года у жителя деревни Пенсби, графство Мерсисайд, появилось расстройство аутического спектра (РАС). Его пугали все продукты и блюда, ребенок не мог даже притрагивался к ним.

Обратившись к медикам, родители выяснили, что у сына расстройство избирательного питания - избегающее или ограничивающее расстройство потребления пищи (ИОРПП). С таким нарушением люди сознательно отказываются от некоторых продуктов из-за их цвета, размера, запаха, вкуса, текстуры или прошлого негативного опыта. Медики установили ребенку зонд для питания, через который он уже 1,5 года получает пищу и жидкость.

Мать мальчика рассказала журналистам, что страх ее ребенка перед едой обусловлен нарушением обработки сенсорной информации из-за РАС. Родители решили обратить внимание общественности на редкий диагноз ИОРПП, поэтому поделились своей историей с прессой.

Ранее эндокринолог Анастасия Тараско посоветовала не поощрять детей сладостями.

Еда Дети Болезни Продукты
04 марта 2024, 16:43
Паблик-ток с бизнесменом Дмитрием Захаровым состоялся на стенде Подмосковья на ВФМ
РИА «Новости»
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На стенде Подмосковья на Всемирном форуме молодежи устроили паблик-ток с предпринимателем Дмитрием Захаровым. Директор компании «Росфорум», финалист конкурса «Молодой предприниматель России», президент бизнес-клуба «Росмолодежь.Бизнес» обсудил с участниками форума, как создать личный бренд, прокачать лидерские качества и при этом не перегореть.

В тот же день на подмосковном стенде состоялась встреча с проректором Российского университета кооперации Иваном Дзюбаном.

А начался третий день фестиваля с танцев и выступлений различных артистов.

Форум стартовал в Сочи 2 марта. На него приехали около 20 тысяч человек из 180 стран. Московскую область представили более 300 участников. В программе - встречи с интересными спикерами из разных сфер, конкурсы, мастер-классы, различные активности. Всемирный форум молодежи продлится до 7 марта. Самых активных участников ждет приз - путешествие на Камчатку.

Молодежь Россия Фестивали Бизнес конкурсы
04 марта 2024, 15:11
«Проблему не прятать». Эксперты рассмотрят иск к «Яндексу» из-за голоса Брежневой
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Эксперты Государственной думы в профильном комитете рассмотрят иск против «Яндекса» из-за голоса певицы Веры Брежневой в навигаторе, рассказал депутат, зампредседателя комитета ГД по экономической политике Артем Кирьянов ведущей «360» Аксинье Гурьяновой. Именно она подала судебный иск к компании.

На прошлой неделе истец обнаружила, что маршрут в системе «Яндекс.Навигатор» выстраивается голосом украинской артистки Брежневой, ныне - Галушки. При этом певица вовсю размахивает украинским флагом, а гонорары перечисляет боевикам ВСУ.

«Это плевок в сердца матерей, которые потеряли своих сыновей, это плевок со стороны „Яндекса“ в души людей», - отметила Гурьянова.

Депутат Кирьянов предложил рассмотреть иск и проанализировать этот случай с экспертами Госдумы и представителями «Яндекса».

Он добавил, что эксперты попытаются объяснить, как можно заниматься историей будущего, не разобравшись с прошлым. На встречу пригласят специалистов из правоохранительных органов и Роскомнадзора.

«И, действительно, давайте вот эту проблему не прятать куда-то. То есть всегда можно сказать: „А вот закона не было, и поэтому, раз не было регулирования, то мы продолжаем этот контракт, нам может быть очень невыгодно его расторгать, потому что там есть какие-то штрафы, санкции и так далее“. То есть, это я не конкретно про компанию „Яндекс“ сейчас говорю, а огромное количество рекламодателей, например», - подчеркнул депутат.

Гурьянова направила иск против «Яндекса» в Хамовнический районный суд Москвы. Ведущая оценила причиненный моральный ущерб от действий компании в 200 миллионов рублей.

Суд Яндекс Депутаты

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