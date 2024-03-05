Продолжительность рабочего дня в России установила рекорд

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа. Максимальные нагрузки по времени ложатся на плечи работников рыболовной отрасли, администраторского дела, а также представителей сферы здравоохранения.

В целом по сравнению с 2022 годом фактическая продолжительность рабочего дня увеличилась на 0,9% (или 4 минуты).

Ранее сообщалось, что более 72% россиян признались, что регулярно остаются на работе после окончания трудового дня. Из них 18% сотрудников задерживаются на рабочем месте почти каждый день. Около 20% соотечественников остаются в офисе допоздна один-два раза в квартал, 18% - до двух раз в месяц, еще 16% - пару раз в неделю. При этом 28% россиян уходят с работы вовремя.