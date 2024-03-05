05 марта 2024, 03:32

Продолжительность рабочего дня в России установила рекорд

РИА «Новости»
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В России установили рекорд по длительности рабочего дня за последние 19 лет. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя длина рабочего дня в России в 2023 году выросла до 7,17 часа. Максимальные нагрузки по времени ложатся на плечи работников рыболовной отрасли, администраторского дела, а также представителей сферы здравоохранения.

В целом по сравнению с 2022 годом фактическая продолжительность рабочего дня увеличилась на 0,9% (или 4 минуты).

Ранее сообщалось, что более 72% россиян признались, что регулярно остаются на работе после окончания трудового дня. Из них 18% сотрудников задерживаются на рабочем месте почти каждый день. Около 20% соотечественников остаются в офисе допоздна один-два раза в квартал, 18% - до двух раз в месяц, еще 16% - пару раз в неделю. При этом 28% россиян уходят с работы вовремя.

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05 марта 2024, 03:20
Врач раскрыл, симптомом какой смертельной болезни может быть ночная потливость
Freepik
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Ночная потливость, потеря веса и высокая утомляемость могут указывать на рак крови. Об этом заявила врач-гематолог Юлия Дубинина в беседе с «Вечерней Москвой».

Другими симптомами этого заболевания она назвала необъяснимое повышение температуры тела до 38 градусов без инфекционных признаков, слабость, неконтролируемый зуд и частые инфекции.

«У некоторых пациентов заболевание может дебютировать с тромбозов глубоких вен или легочных артерий, проявляться увеличением лимфатических узлов и их ростом. Также симптоматика может быть связана с пораженным органом или увеличением его в размерах», - сказала она.

Медик отметила, что в некоторых случаях о раке узнают при анализе крови, потому что первые стадии этой болезни могут проходить без симптомов.

Ранее онколог и онкохирург Антон Иванов перечислил первые симптомы рака глаз. По его словам, это расширение зрачка, изменение цвета радужки, образование сгустков крови в передней части глаза и отслоение сетчатки.

Болезни Врачи Рак
04 марта 2024, 20:06
Спасение запутавшегося в сетях детеныша тюленя в Дагестане попало на видео
Pxhere
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Спасатель дагестанского поисково-спасательного отряда Эльдар Зайпуллаев вызволил запутавшегося в сетях и веревке детеныша тюленя на берегу Каспийского моря возле Махачкалы. Подробности сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Животное запуталось в рыболовной сети и не могло самостоятельно освободиться», - указали в министерстве.

На записи слышно, как тюлень хрипит, бьет хвостом и дрожит, пытаясь самостоятельно выбраться из плена. Животное испугалось мужчину, но тот ловко разрезал оковы и выпустил бедолагу в море.

«Малыш вновь оказался на воле благодаря спасателю Эльдару Зайпуллаеву», - отметили в МЧС.

Ранее в Приморском крае командорский ремнезуб выбросился на берег. Животное является редчайшим представителем семейства китообразных. У особи обнаружили несколько морфологических особенностей, в том числе нестандартную форму зуба.

Спасатели Дагестан Видео Россия Животные Мужчины
04 марта 2024, 18:30
Онлайн-регистрация для журналистов на ПМФ продлится до 1 мая
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Регистрацию на Петербургский международный экономический форум, который пройдет в 2024 году, открыли для представителей средств массовой информации. Как сообщили в пресс-службе организатора мероприятия — Фонда Росконгресс, — оставить онлайн-заявку можно с 1 марта по 1 мая.

ПМЭФ традиционно продлится три дня: с 5 по 8 июня. Регистрацию журналисты получат на все время проведения мероприятия.

«Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ и блогосферы в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте форума forumspb.com в разделе „СМИ“», - передали организаторы.

Форум проведут с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

За время своего существования он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Мероприятие показало, что несмотря на геополитическую обстановку в мире многие страны готовы к взаимопониманию и сотрудничеству.

А со 2 по 3 апреля пройдет Московский экономический форум. На нем представители власти, вузов, корпораций и промышленных предприятий обсудят влияние культуры и экономики друг на друга и перспективы их развития.

Санкт-Петербург Правила
04 марта 2024, 18:18
«За все вранье». «Википедию» призвали лишить приоритета в поисковиках
Unsplash
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Следует обязать поисковики выдавать в результатах запросов в первую очередь не «Википедию», а ее отечественные аналоги. Об этом на стриме с ведущей «360» Екатериной Малашенко рассказал первый заместитель председателя комиссии по СМИ Общественной Палаты России Александр Малькевич.

«Мы должны принудить поисковики (наши - особенно), чтобы приоритет выдавали нашим двум энциклопедиям: „Рувики“ и „Руниверсалис“. „Яндекс“, Mail, „Рамблер“ - все должны выдавать первой строчкой их, а „Википедию“ перекидывать во второй десяток [результатов поиска] за все то вранье, которое там существует», - указал он.

Малькевич добавил, что создатели «Википедии» вложили огромные деньги в информационную кампанию. Он также напомнил об иноагентах, распространяющих фейки о якобы уже сформировавшихся «думающих» сообществах, которые занимаются редактурой статей в зарубежной онлайн-энциклопедии.

«Это сообщество людей, настроенных перекручивать факты. И то, что в режиме реального времени туда вносятся врущие правки, - это тоже правда», - прокомментировал эксперт.

Никакой ценности для развития России эти сообщества не имеют, заключил Александр Малькевич.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин предупредил, что «Википедию» могут заблокировать в России. Онлайн-энциклопедия рискует попасть в список запрещенных ресурсов из-за нового закона, направленного против популяризации VPN.

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