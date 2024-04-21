21 апреля 2024, 03:41

Продажи сигарет уменьшились в России

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По итогам 2023 года в России розничные продажи сигарет и папирос уменьшились до одной тысячи штук на человека. Информацию об этом опубликовали в докладе об итогах работы Министерства здравоохранения России, который есть в распоряжении «Интерфакса».

«Розничные продажи сигарет и папирос: одна тысяча штук на душу населения (12 месяц 2023 года)», - сказано в публикации.

В документе отметили, что в 2022 году показатель составлял 1,46 тысячи штук в одни руки.

Также увеличилось число граждан, которые ведут здоровый образ жизни: с 7,2 человека на 100 тысяч населения в 2022 году до 9,1 человека на 100 тысяч населения в 2023 году.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что некоторые сотрудники магазинов продолжают продавать вейпы несовершеннолетним, несмотря на действующее ограничение. Он призвал ужесточить наказание за такие действия.

Здравоохранение Россия
20 апреля 2024, 23:14
Политолог Суздальцев опроверг сообщения о своем задержании в Москве
РИА «Новости»
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Политолог Андрей Суздальцев опроверг сообщения о своем якобы задержании в Москве. Об этом он заявил в беседе с РИА «Новости».

«Сижу сейчас дома, разговариваю с вами», - заявил Суздальцев.

Ранее в ряде пабликов появилась информация, что Суздальцева задержали в Москве по запросу белорусских силовиков. По информации Shot , политолога поместили под стражу, ему грозит до семи лет тюрьмы по обвинению в экстремизме.

В октябре прошлого года Суздальцев высказался относительно обострения конфликта между Израилем и сектором Газа. Он заявил, что Израиль специально толкают на эскалацию конфликта с сектором Газа. Конфликт подогревают искусственно, пытаясь вмешать в него как можно больше стран, выразил уверенность политолог.

Задержания Экстремизм Москва
20 апреля 2024, 19:24
Власти займутся концепцией перехода к персонализированной медицине
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Национальный проект по развитию современных технологий сбережения здоровья планируют разработать и запустить до конца 2024 года. Соответствующее поручение президента Владимира Путина правительству разместили на сайте Кремля.

Глава государства потребовал обеспечить переход к персонализированной, предиктивной и профилактической медицине. Это позволит не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и устанавливать предрасположенности к их развитию.

Президент поручил правительству разработать идеи по регенеративной медицине, внедрению индивидуальных программ питания, а также созданию биомедицинских технологий, включая разработки для биопечати и технологии для поддержания активного долголетия и обеспечения дистанционного мониторинга показателей состояния здоровья людей.

Путину представят доклад по поручению не позднее 1 октября этого года и 15 апреля 2025-го.

Помимо этого, среди поручений Путина - вопрос о сотрудничестве в ядерной медицине в рамках БРИКС. Правительство и МИД также рассмотрят идеи о разработке и внедрении радиофармацевтических лекарств при партнерстве с БРИКС.

Кремль Медицина Владимир Путин Технологии
20 апреля 2024, 16:55
Деньги с ОМС в первую очередь пойдут на зарплаты врачам
РИА «Новости»
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Полученные через систему обязательного медицинского страхования деньги начнут приоритетно направлять на зарплаты врачам. Соответствующее распоряжение президента России Владимира Путина разместили на сайте Кремля.

В документе сказано, что на выплаты зарплат врачам будут направлять средства, которые выручили с помощью выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи.

Путин в своем поручении обозначил важность выплат сельским медработникам. Он также указал на необходимость заранее провести мониторинг обеспечения кадрами медицинских организаций первичного звена здравоохранения. Власти регионов предоставят доклад президенту не позднее 1 мая, затем это будут делать один раз в квартал.

Помимо этого, президент поручил рассмотреть возможность сотрудничества в ядерной медицине в рамках саммита БРИКС. Кроме того, правительство и МИД займутся вопросом разработки и внедрения радиофармацевтических лекарств при партнерстве с БРИКС.

Врачи Зарплаты Владимир Путин
20 апреля 2024, 15:20
Пермские пожарные приютили спасенного котенка
Пресс-служба МЧС
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В Перми пожарные спасли трех котят, которые оказались внутри электрического щитка. Двоих четвероногих удалось пристроить, а оставшегося — забрать к себе, сообщили в пресс-службе МЧС России.

В ведомстве уточнили, что жильцы одного из многоэтажных домов обратились в экстренные службы после того, как почувствовали запах гари от электрощитка. Прибывшие на вызов пожарные нашли внутри трех котят. Как оказалось, их мать убило током.

Двух сирот приютили местные жители, а самого маленького никто не забрал.

«Сотрудники ведомства не смогли оставить кроху без заботы», - отметили в пресс-службе МЧС.

В итоге котенка забрали в шестую пожарно-спасательную часть Перми. Теперь о нем позаботятся спасатели.

Ранее в Краснокамске в Пермском крае спасатели во время учений случайно заметили застрявшую в сугробе сову. Вытащив птицу из снежного плана, сотрудники МЧС передали ее в ветклинику.

В Перми пожарные спасли трех котят, которые оказались внутри электрического щитка. Двоих четвероногих удалось пристроить, а оставшегося - забрать к себе, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Спасатели Пожары Пермь Животные

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