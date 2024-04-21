Продажи сигарет уменьшились в России

Читайте нас в:

«Розничные продажи сигарет и папирос: одна тысяча штук на душу населения (12 месяц 2023 года)», - сказано в публикации.

В документе отметили, что в 2022 году показатель составлял 1,46 тысячи штук в одни руки.

Также увеличилось число граждан, которые ведут здоровый образ жизни: с 7,2 человека на 100 тысяч населения в 2022 году до 9,1 человека на 100 тысяч населения в 2023 году.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что некоторые сотрудники магазинов продолжают продавать вейпы несовершеннолетним, несмотря на действующее ограничение. Он призвал ужесточить наказание за такие действия.