Правительство разрешило продать российский бизнес «Яндекса»
Правительственная подкомиссия согласовала группу сделок по продаже российской группе инвесторов акций «Яндекса» нидерландской компании Yandex N.V. Об этом сообщили «Ведомости».
Нидерландская компания передаст 96,3% акций «Яндекса» консорциуму инвесторов, которые уже владеют 3,7% ценных бумаг. По информации издания, сумма сделки составит 457,3 миллиарда рублей.
«Это на 17,7 миллиарда меньше, чем сумма, анонсированная в начале февраля», - указали в газете.
Руководитель группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александр Абрамян допустил, что стоимость сделки снизилась из-за 3,7% ценных бумаг, которые принадлежат представителям топ-менеджмента «Яндекса», являющихся также новыми совладельцами ЗПИФ «Консорциум.Первый».
Ранее РБК информировал, что управленцы «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании и получат 35% в структуре капитала. В их число войдет порядка 50 человек, каждый из которых будет иметь не более 5% акций.