07 марта 2024, 18:21

Правительство попросили отменить акцизы на бензин

РИА «Новости»
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Председателя правительства Михаила Мишустина попросили отменить акцизы на бензин Евро 5 и дизельное топливо. С такой идеей выступили представители Национального автомобильного союза (НАС), сообщило издание Autonews.

Отмена акцизов позволит снизить цены на горючее в России. Потери федерального бюджета в таком случае оценили в 800 миллиардов рублей. За счет уменьшения цены топлива на АЗС снизятся издержки и вырастет прибыль производителей и перевозчиков, поднимутся продажи услуг и товаров для автомобилей, а также увеличится мобильность населения и внутренний туризм.

«Все эти положительные последствия могут привести не просто к компенсации выпадающих бюджетных доходов, но и к полноценному разгону экономики страны», - отметили в НАС.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков ранее прокомментировал запрет правительства на экспорт бензина. Это решение позволит удержать рост цен на уровне инфляции.

Топливо Бензин Россия Михаил Мишустин Экономика
07 марта 2024, 17:12
«На каждый роток не накинешь платок». Губерниев поддержал Пугачеву
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Аллу Пугачеву призвали включить в перечень иноагентов из-за ее перепалки с певцом Стасом Михайлов, во время которой Примадонна заявила, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию. После такой инициативы спортивный комментатор Дмитрий Губерниев решил поддержать звезду в беседе с «Газетой.Ru».

«Я Аллу Борисовну Пугачеву считаю великой певицей, слушал, слушаю и буду слушать. Что касается остального, позвоните в пресс-службу депутата Журавлева. На каждый роток не накинешь платок», - отметил он.

Ранее депутат Госдумы от партии «Родина» Алексей Журавлев выступил с предложением признать Пугачеву иностранным агентом. По его словам, этот статус лишит потерявшую всякий стыд певицу зарабатывать деньги в России, а также получать авторские отчисления.

С инициативой Журавлева солидарны активисты Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией и глава организации Виталий Бородин. Они попросят генпрокурора России Игоря Краснова признать Пугачеву иноагентом.

Депутаты Алла Пугачева Иноагенты
07 марта 2024, 16:07
Умер российский поэт и художник Айсен Дойду
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Не стало поэта, художника, актера Айсена Дойду (Сивцева). Он ушел из жизни в возрасте 82 лет, сообщил сайт министерства культуры и духовного развития Якутии.

Причиной смерти Айсена Дойду стала продолжительная тяжелая болезнь.

Дойду родом из Якутска. В 1967 году окончил сценарно-киноведческий факультет ВГИКа. Занимал должность администратора Якутского корреспондентского пункта Иркутской студии кинохроники. Был руководителем университетской киностудии. Участвовал в археологических экспедициях ЯГУ в качестве кинооператора и фотографа. Внес свой вклад в создание Черкехского мемориального музея «Якутская политическая ссылка» и Ленского историко-архитектурного музея-заповедника «Дружба» в Соттинцах.

Дойду написал сценарий к картине о Второй мировой войне «Снайпер-саха», приуроченной к 65-летию Великой Победы.

В региональном Минкультуры выразили соболезнования семье и близким актера.

Болезни Кино Актеры
07 марта 2024, 15:40
«Сложились обстоятельства». Вассерман — о том, что 8 Марта впервые отметили проститутки
Телеканал «360»
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Согласно одной из версий происхождения праздника, сотрудницы публичных домов в портовом Нью-Йорке 8 марта 1857 года вышли на акцию протеста и первыми отметили Международный женский день. Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман прокомментировал этот факт в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

Проститутки устроили протест из-за того, что им не платили моряки. Позже к американским жрицам любви присоединились французские, потребовав уравнять их в правах с другими профессиями. Затем к ним присоединились Роза Люксембург и Клара Цеткин, чтобы возглавить бунт, и провозгласили Международный женский день.

«Вы знаете, про вот эту демонстрацию в Нью-Йорке я вообще не слышал. <…> Есть, кстати, другая версия, что, поскольку Розалия Люксембург еврейка по происхождению, то она привязала дату праздника к иудейскому празднику. Но это тоже крайне маловероятно. Скорее всего, просто сложились какие-то удачные обстоятельства, к которым они привязали первую манифестацию», - рассказал Вассерман.

При этом французские проститутки добились своего, отметил депутат.

«До 1946 года проституция во Франции была вполне легальной. Но потом начались нюансы типа того, что заниматься проституцией можно, а ее организацией нельзя. Да, это тоже вполне могло быть. Но что касается самих Цеткин и Люксембург, они вряд ли ориентировались на проституток», - заключил Вассерман.

В преддверии 8 Марта депутат высказался о роли женщин в военном деле. По его словам, представительницы прекрасного пола вряд ли выйдут на первые роли в этой сфере, так как них сильнее, чем у мужчин, развит инстинкт защиты потомства.

Праздники Депутаты Интервью 8 Марта
07 марта 2024, 14:42
Таможня перед 8 Марта раскрыла информацию об объемах поставок цветов
Unsplash
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Таможенники с начала 2024 года оформили порядка 18 тысяч тонн цветов, стоимость которых составила примерно 134 миллиона долларов. Об этом сообщила пресс-служба ФТС.

В ведомстве отметили, что перед 8 Марта объемы цветочных поставок резко выросли, и инспекторы теперь выпускают более 500 тонн благоухающих растений в сутки.

«Оформление идет очень быстрое, не более четырех часов. Почти 63% деклараций на товары выпускаются в автоматическом режиме за 2,5 минуты», - добавили в таможне.

Лидерами по поставкам цветов стали три страны: Нидерланды, Эквадор и Кения. Больше всего в Россию ввозят розы, хризантемы и гвоздики.

Ранее флорист Марина Запорожец дала мужчинам несколько ценных советов о том, как приобрести красивый и недорогой букет в подарок на 8 Марта. Она рекомендовала использовать российские цветы и сделать упор не на пышности цветовой композиции, а на ее оригинальности.

Таможня Россия Цветы 8 Марта

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