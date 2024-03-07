Правительство попросили отменить акцизы на бензин

Отмена акцизов позволит снизить цены на горючее в России. Потери федерального бюджета в таком случае оценили в 800 миллиардов рублей. За счет уменьшения цены топлива на АЗС снизятся издержки и вырастет прибыль производителей и перевозчиков, поднимутся продажи услуг и товаров для автомобилей, а также увеличится мобильность населения и внутренний туризм.

«Все эти положительные последствия могут привести не просто к компенсации выпадающих бюджетных доходов, но и к полноценному разгону экономики страны», - отметили в НАС.

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета Игорь Юшков ранее прокомментировал запрет правительства на экспорт бензина. Это решение позволит удержать рост цен на уровне инфляции.