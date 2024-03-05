05 марта 2024, 20:58

Подмосковье вошло в число лидеров по площади расселенного жилья

Медиасток.рф
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Активная работа по расселению аварийных домов продолжается в России благодаря реализации нацпроекта «Жилье и городская среда». Подмосковье вошло в число лидеров в этой сфере, сообщил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» (ФРТ) Ильшат Шагиахметов.

Фонд направил в регионы 435,64 миллиарда рублей для расселения аварийных домов. С 2019 года в субъектах России площадь непригодного жилья сократилась на 11,41 миллиона квадратных метров. В число лидеров по площади расселения аварийных домов вошла Московская область - она оказалась на 10-м месте с 281,2 тысячи квадратных метров.

На первом месте по этому показателю оказался Ханты-Мансийский автономный округ. Также в список лидеров вошли Якутия, Пермский край, Ямало-Ненецкий автономный округ, Кемеровская, Иркутская, Архангельская области и Красноярский край.

«Главная цель программы - улучшить качество жизни граждан, переселить людей из аварийных домов, обеспечив им безопасные и комфортные условия проживания», - напомнил Шагиахметов.

В феврале 2024 года подмосковный Минстрой получил 188 обращений. Многие из заявлений касались сроков и механизмов расселения аварийных зданий.

Россия Аварийное жилье
05 марта 2024, 21:20
Нарышкин рассказал, как умер Навальный
РИА «Новости»
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Алексей Навальный умер своей смертью. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью для «Соловьев Live» в эфире телеканала «Россия 1».

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность - рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», - сказал он.

О смерти оппозиционера стало известно 16 февраля. Навальный скончался в исправительной колонии № 3, где отбывал наказание по делу о мошенничестве, создании и финансировании экстремистского сообщества.

Как отметили в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, мужчина умер после прогулки. Он потерял сознание, прибывшие врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти заключенного.

Россия Алексей Навальный
05 марта 2024, 19:05
Участники форума в Сочи на стенде Подмосковья обсудили молодежную политику
РИА «Новости»
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В ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи на стенде Московской области состоялась дискуссия на темы молодежной политики, поддержки проектов и инициатив в регионе и выбора профессии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

Спикерами выступили ветеран СВО, наставник движения Первых Никита Кудинов, руководитель «Молодой гвардии» «Единой России» по Московской области Диана Алумянц, менеджер проектов Ассоциации волонтерских центров, дизайнер цифровых продуктов Сергей Епифанов и руководитель «Волонтеров Победы» Московской области Никита Ильичев.

Ранее на стенде Московской области прошла встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной. Участники фестиваля не только узнали об особенностях выстраивания коммуникации, но и приняли участие в интерактиве. Мария Смолина вызвала их на сцену и провела тренинг по самопрезентации.

В ходе Всемирного фестиваля молодежи в Сочи на стенде Московской области состоялась дискуссия на темы молодежной политики, поддержки проектов и инициатив в регионе и выбора профессии. Об этом сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».

Волонтеры Сочи Блогеры Фестивали Молодежный
05 марта 2024, 18:46
Путину в Ставропольском крае показали прототип собирающего томаты робота
Pxhere
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Президент России Владимир Путин во время визита в Ставропольский край посетил тепличный комплекс «Солнечный дар». Там ему показали прототип роботизированного комбайна, собирающего томаты, сообщило РИА «Новости».

Российский лидер пообщался с сотрудниками предприятия и ознакомился с производством. Президент посетил цех упаковки и распределительно-сортировочный отдел, а также посмотрел технику. О работе комплекса Путину рассказывал основатель агропромышленного холдинга, председатель совета директоров Александр Рудаков.

Отвечая на вопрос одного из работников, президент признался, что одинаково любит огурцы и помидоры. Беседа проходила за обедом, участникам которого предложили суп, пюре с котлетой и компот из столовой предприятия, а также нарезку из овощей.

Искусственный интеллект устройства определяет зрелость плодов - робот собирает урожай, если они достаточно созрели. По плану, комбайн будет в сутки собирать четыре с половиной тонны томатов - в четыре раза больше, чем способен человек. Появление промышленных комбайнов ожидается через полтора года.

Роботы Искусственный интеллект Россия Владимир Путин
05 марта 2024, 18:38
Михайлов рассказал о драке со Шнуровым из-за шутки про ЛГБТ
РИА «Новости»
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Гостем нового выпуска программы «Вопрос ребром» на YouTube стал Стас Михайлов. Он рассказал, что однажды подрался с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Причиной конфликта между ними стала шутка, касающаяся рифмы к имени Стас.

ЛГБТ - экстремистская организация, запрещенная в России.

«Как-то об этом попробовал пошутить Шнур. Закончилось тем, что я ему дал по морде», - предупредил исполнитель хита «Все для тебя».

В новом выпуске, который вышел 5 марта, Михайлов также затронул темы, связанные со своим опытом работы в казино, процессом похудения и использованием ботокса, выступлением в тюремных учреждениях и даже созданием постельного белья с собственным изображением.

Музыкант вспомнил о своих отношениях с Натальей Зотовой, раскрыл информацию о доходах и поделился тем, что вдохновляет его на создание песен.

На одном из концертов, организованных накануне Международного женского дня, Михайлов выразил свое недовольство в адрес артистов, которые покинули страну.

ЛГБТ Стас Михайлов

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