05 марта 2024, 11:40

Орбакайте выступит в Кремле

РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле 7 марта. При этом на сайте площадки артистки нет среди заявленных участников, сообщило РИА «Новости».

«Информация и ее участие пока не подтверждены», - процитировало агентство собеседницу.

Однако представители ресторана Petter подтвердили журналистам, что концерт Орбакайте в их заведении пройдет 5 марта.

«Да, почему должен не состоятся?.. И 7 марта она в сборной программе в Кремле», - уточнил владелец ресторана РИА «Новости».

Сама артистка ранее заявляла, что ее выступления в Москве состоятся. Она также опровергла информацию о массовой отмене концертов в России.

Кремль Концерты Музыка Москва
05 марта 2024, 11:05
Зарплатные предложения в России выросли на 18,5% за год
РИА «Новости»
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Предложения по зарплатам в России в январе–феврале выросли в среднем на 18,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом написали «Известия» со ссылкой на директора по аналитике и Data Science «Работы.ру» Елену Артемьеву.

Предложения по зарплатам в России в январе–феврале выросли в среднем на 18,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом написали «Известия» со ссылкой на директора по аналитике и Data Science «Работы.ру» Елену Артемьеву.

Наиболее ощутимо - на 27% - зарплатные предложения увеличились в сфере красоты и здоровья и отрасли услуг (на 21%). Даже соискателям без опыта стали предлагать больше на 23%.

Аналитики, с которыми пообщалось издание, среди главных причин этого явления назвали рост МРОТ, инфляцию, конкуренцию за кадры на рынке труда и экономический рост отдельных отраслей и компаний, увеличение их производительности труда. Отмечается, что в сферах красоты и здоровья и торговли растет спрос на услуги - соответственно, компании борются за кадры все активнее.

Ранее СМИ обнародовали исследование SuperJob, согласно которому, более 13% москвичей принимают решение о карьере под влиянием, а то и давлением близких и родственников. Около 25% пытаются прийти с ними к компромиссу, а 59% все-таки поступают по своему усмотрению.

Исследования Торговля Россия Работа Зарплаты Красота
05 марта 2024, 08:33
Роскомнадзор проверит сбой в Telegram
РИА «Новости»
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Специалисты Роскомнадзора вместе с операторами связи начали проверку после сбоев в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе РКН.

Сотрудники ЦМУ ССОП отметили рост числа жалоб пользователей на проблемы в работе Telegram. Вечером 4 марта россияне сообщили, что у них не загружаются аудио- и видеосообщения, файлы. В основном проблемы были в мобильном приложении.

«Специалисты ЦМУ ССОП проводят проверку совместно с операторами связи», - указано в сообщении.

Это уже не первый масштабный сбой в работе мессенджера с начала марта. В начале месяца, 2 марта, пользователи также жаловались на проблемы в работе Telegram. Причем сервис не функционировал как в России, так и на Украине. До этого еще один сбой в работе Telegram и ряда других интернет-сервисов произошел в конце февраля из-за проверки Роскомнадзора.

Мессенджеры Роскомнадзор Telegram Россия Работа
05 марта 2024, 07:16
Россиян предупредили о масштабной проверке системы оповещения
Пресс-служба МЧС
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По всей стране 6 марта проверят системы оповещения. Жители услышат сигнал «Внимание всем!», сообщило МЧС России.

Спасатели подготовятся к защите россиян от паводков и природных пожаров. Федеральные учения пройдут 6 марта. Во всех регионах России включат сирены и громкоговорители, специальным предупреждением заменят эфиры теле- и радиоканалов. Прозвучит сигнал «Внимание всем!».

Крупные природные пожары произошли на юге Приморья. В Хасанском муниципальном округе зафиксировали более 20 термических точек в местах пала травы. Ситуацию осложнили ветер и сухая погода. К тушению привлекли дополнительные силы из других районов, переход огня на жилые дома предотвратили. Власти ввели особый противопожарный режим с запретом на прогулки по лесу и сжигание твердых бытовых отходов, в том числе на садовых участках.

МЧС РФ
05 марта 2024, 05:49
Вован и Лексус раскрыли ложь премьера Ирландии
РИА «Новости»
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Пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) заявили, что разыгранный ими ирландский премьер-министр Лео Варадкар обманывал, когда заявил, что его офис сделал эффективнее защиту от пранков, а в разговоре с пранкерами он подыгрывал. Об этом они рассказали в беседе с РИА «Новости».

«Слова на ветер для аудитории, что у нас все хорошо, мы улучшаем свою политику безопасности. Но на деле как эти пранки проходят, так они и продолжаться будут», - заявил Вован.

По его словам, защитить себя от пранков трудно, потому что они происходят из-за ошибок и непрофессионализма сотрудников, в том числе и самих лидеров стран.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что жертвы пранков Вована и Лексуса вызывают у нее жалость. Она отметила, что эти люди сами себя отторгли от общества. Дипломат чувствует брезгливость к ним и удивлена, что участники розыгрыша соглашаются на разговор, не чувствуя подвоха. Вероятно, они в курсе с кем общаются и не против поучаствовать в пранке.

Премьеры Россия Пранкеры Вован и Лексус Ирландия

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