Орбакайте выступит в Кремле
Певица Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле 7 марта. При этом на сайте площадки артистки нет среди заявленных участников, сообщило РИА «Новости».
«Информация и ее участие пока не подтверждены», - процитировало агентство собеседницу.
Однако представители ресторана Petter подтвердили журналистам, что концерт Орбакайте в их заведении пройдет 5 марта.
«Да, почему должен не состоятся?.. И 7 марта она в сборной программе в Кремле», - уточнил владелец ресторана РИА «Новости».
Сама артистка ранее заявляла, что ее выступления в Москве состоятся. Она также опровергла информацию о массовой отмене концертов в России.