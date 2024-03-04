Онлайн-регистрация для журналистов на ПМФ продлится до 1 мая

ПМЭФ традиционно продлится три дня: с 5 по 8 июня. Регистрацию журналисты получат на все время проведения мероприятия.

«Заявку на участие могут подать российские и иностранные представители СМИ и блогосферы в соответствии с правилами аккредитации на мероприятия, размещенными на официальном сайте форума forumspb.com в разделе „СМИ“», - передали организаторы.

Форум проведут с соблюдением всех необходимых мер безопасности.

За время своего существования он стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов. Мероприятие показало, что несмотря на геополитическую обстановку в мире многие страны готовы к взаимопониманию и сотрудничеству.

А со 2 по 3 апреля пройдет Московский экономический форум. На нем представители власти, вузов, корпораций и промышленных предприятий обсудят влияние культуры и экономики друг на друга и перспективы их развития.