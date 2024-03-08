«Обуздать алчность». В Думе предложили регулировать цены на цветы

«Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных», - подчеркнул он.

Поможет в такой ситуации частичное государственное регулирование ценообразования, уверен депутат. Например, чтобы надбавка на товар не превышала 10%.

«А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания», - заявил Хамитов.

Сейчас многие продавцы не уважают своих клиентов, отметил депутат, а наживаются за их счет.

Перед праздниками, особенно 8 Марта, в России начинается настоящий цветочный бум. Продавцы тюльпанов во Владивостоке устроили бойню за точку сбыта. Конкуренты сцепились на глазах прямо у прохожих, один из драчунов даже схватился за пистолет. В Москве аферист похитил партию цветов на сумму более двух миллионов рублей у архангельской предпринимательницы.