08 марта 2024, 13:43

«Обуздать алчность». В Думе предложили регулировать цены на цветы

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Депутат Госдумы Амир Хамитов предложил установить частичное государственное регулирование цен на цветы в России, сообщило РИА «Новости». Он также выступил за единую торговую надбавку на самые востребованные товары при ажиотажном спросе.

«Считаю, что это прямое следствие жадности коммерсантов. Видя ажиотажный спрос на какой-либо товар, они взвинчивают цены до неподъемных», - подчеркнул он.

Поможет в такой ситуации частичное государственное регулирование ценообразования, уверен депутат. Например, чтобы надбавка на товар не превышала 10%.

«А к тем, кто не сумеет обуздать свою алчность, применять самые жесткие меры, вплоть до уголовного наказания», - заявил Хамитов.

Сейчас многие продавцы не уважают своих клиентов, отметил депутат, а наживаются за их счет.

Перед праздниками, особенно 8 Марта, в России начинается настоящий цветочный бум. Продавцы тюльпанов во Владивостоке устроили бойню за точку сбыта. Конкуренты сцепились на глазах прямо у прохожих, один из драчунов даже схватился за пистолет. В Москве аферист похитил партию цветов на сумму более двух миллионов рублей у архангельской предпринимательницы.

Депутаты Россия Цветы
08 марта 2024, 13:02
Кремль объяснил помилование Путиным 52 женщин
РИА «Новости»
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Помилование президентом Владимиром Путиным 52 женщин связано с тем, что эта тема ранее обсуждалась с Советом по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ). Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сегодняшний указ о помиловании подписан в контексте обсуждения, состоявшегося на заседании СПЧ», - отметил Песков.

Российский лидер подписал указ о помиловании женщин 8 марта.

Встреча Путина с СПЧ состоялась 4 декабря 2023 года. На ней российский лидер допустил, что некоторые категории отбывающих наказание женщин можно амнистировать. Таким образом президент отреагировал на выступление члена СПЧ Евы Меркачевой, которая рассказала о рожавших женщинах. Их разлучали с младенцами через два часа после родов и возвращали в места лишения свободы.

В январе официальный представитель Кремля сообщил о разработке проекта амнистии для ряда осужденных женщин. Соответствующее поручение дал Путин.

Кремль Дети Дмитрий Песков Женщины Владимир Путин
08 марта 2024, 11:40
Путин назвал материнство потрясающим и трудным предназначением женщин
Unsplash
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Забота о семье и детях является важнейшим предназначением женщин, независимо от их карьерных успехов. Об этом заявил президент Владимир Путин в поздравлении россиянок с 8 Марта. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что женщины всегда стремятся воспитать детей так, чтобы те выросли достойными и успешными людьми. Он назвал материнство величайшим даром, благодаря которому преображается мир.

«Материнство - потрясающее предназначение женщин. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья», - отметил Путин.

Российский лидер поздравил женщин с праздником и пожелал им взаимопонимания, а также побольше счастливых мгновений и успехов.

Ранее с праздничным обращением к женщинам выступил мэр Москвы Сергей Собянин. Он выразил благодарность представительницам прекрасного пола за яркие достижения, щедрость, тепло и уют. Мэр столицы также пожелал женщинам приятных сюрпризов, цветов и радости.

Праздники Семья Женщины Владимир Путин 8 Марта
08 марта 2024, 10:35
Москвичи пожаловались на проблемы при оплате алкоголя и сигарет по карте
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Москвичи столкнулись с одной проблемой: они не могут оплатить на кассе банковскими картами алкоголь и сигареты. Как сообщил РБК, кассиры связывают это со сбоем ЕГАИС, но в Росалкогольтабакконтроле опровергают проблемы с системой.

Журналист издания не смог купить вино и крепкие напитки в ряде супермаркетов.

«Другому корреспонденту РБК удалось купить вино <…>, однако покупателям в этом магазине не смогли продать крепкий алкоголь», - написали авторы материала.

О массовом сбое платежных терминалов в Москве перед Международным женским днем сообщал Telegram-канал Mash. Покупатели также не могли расплатиться за алкогольные напитки и табачные изделия. Продавцы начали связывать это с возможной хакерской атакой.

Росалкогольтабакконтроль опроверг возникновение проблем со сканированием алкоголя в магазинах столицы. В федеральной службе уточнили, что ограничений в работе системы ЕГАИС нет.

Ранее в России решили ужесточить контроль за алкорынком. Однако специалисты считают, что такие меры не работают : подобные инициативы лишь повышают объемы продаж нелегального спиртного через интернет-сайты. Законодателям посоветовали найти другой подход.

Москвичи столкнулись с одной проблемой: они не могут оплатить на кассе банковскими картами алкоголь и сигареты. Как сообщил РБК , кассиры связывают это со сбоем ЕГАИС, но в Росалкогольтабакконтроле опровергают проблемы с системой.

Алкоголь Магазины Вино Москва
08 марта 2024, 10:27
Запрещенные сыры из Европы нашли на рынке в Москве
Unsplash
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На рынке в Москве на улице Раменки обнаружили 16 килограммов сыров, запрещенных к ввозу в Россию. Их завезли из Германии, Италии, Франции, Нидерландов и Польши, сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Рейд прошел 6 марта. Запрещенную продукцию изъяли из оборота и уничтожили методом механического измельчения на площадке для ТБО на территории рынка.

Ранее в Санкт-Петербурге нашли компанию, поставлявшую фальсифицированную молочную продукцию в детсады и школы Оренбургской области через «фантомные склады». Россельхознадзор выявил в фирме 33 тонны поддельного товара. Вместо того чтобы распространять продукты между дошкольными учреждениями напрямую, их пропускали через склады, не значившиеся в документах. Только с начала 2024 года компания получила 136 партий молочной продукции.

В последнее время случаи использования «фантомных складов» для ввоза контрафакта участились.

Европа Продукты

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