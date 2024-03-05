Нарышкин рассказал, как умер Навальный

«Я не думаю, что это какой-то специальный замысел, но, к сожалению, люди имеют особенность - рано или поздно жизнь заканчивается, умирают. Скончался Навальный своей смертью, да», - сказал он.

О смерти оппозиционера стало известно 16 февраля. Навальный скончался в исправительной колонии № 3, где отбывал наказание по делу о мошенничестве, создании и финансировании экстремистского сообщества.

Как отметили в пресс-службе УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу, мужчина умер после прогулки. Он потерял сознание, прибывшие врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, но не смогли спасти заключенного.