08 марта 2024, 08:25

Наличие проблем со сканированием алкоголя в магазинах Москвы опровергли

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В магазинах Москвы вечером 7 марта не было проблем со сканированием алкоголя со стороны системы ЕГАИС. Об этом РИА «Новости» заявили в «Росалкогольтабакконтроле».

«Никаких ограничений в работе системы ЕГАИС нет», - прокомментировали там.

О массовом сбое на платежных терминалах города в преддверии 8 Марта писали СМИ. Отмечалось, что у многих покупателей не прошла оплата как за спиртное, так и за табачную продукцию. Продавцы не исключили, что это последствие хакерской атаки либо проблем на серверах системы Росалкогольтабакконтроля.

Ранее стало известно, что в Московской области уровень употребления алкоголя снизился на 20% за год.

В январе 2023 года показатель достигал 9,3 литра этанола на душу населения, а в январе-2024 - уже 7,2 литра.

В то же время в СМИ появляется информация о росте нелегального оборота алкоголя в России.

По мнению гендиректора НП «Клуб профессионалов алкогольного рынка» Максима Черниговского, законодательное ужесточение контроля за алкогольным рынком в стране может лишь повысить объем нелегальных продаж в Сети.

Алкоголь Магазины
08 марта 2024, 08:56
Находящиеся на орбите Земли космонавты поздравили россиянок с 8 Марта
Роскосмос
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Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб поблагодарили всех женщин за заботу и любовь и поздравили их с 8 Марта. Видеозапись с их обращением опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

Космонавты пожелали всем матерям, бабушкам, женам, сестрам и дочерям счастья, а также любви и радости.

«Дорогие и прекрасные, принимайте поздравление с орбиты!» - отметили в пресс-службе.

Находящиеся на борту МКС космонавты назвали Международный женский день замечательным праздником, который дает повод высказать представительницам прекрасного пола слова восхищения за их красоту и очарование.

«Пусть вас окружают только любимые люди, и каждый день будет наполнен радостью и улыбками», - обратился к россиянкам командир отряда космонавтов Роскосмоса Кононенко.

Ранее с 8 Марта женщин поздравил президент Владимир Путин. Он пожелал россиянкам успехов во всех начинаниях и восхитился их способностью оставаться обворожительными и притягательными даже при решении множества вопросов и проблем.

Праздники МКС Космонавты Роскосмос Женщины 8 Марта
08 марта 2024, 05:48
Священник рассказал, кому помогает Матрона Московская
Freepik
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Каждый, кто обратится за помощью к святой Матроне Московской, не останется незамеченным ею. В духовном завещании Матроны говорится, что она всех услышит, увидит и поможет. Об этом изданию Life.ru рассказал настоятель храма во имя святой блаженной Матроны Московской Михаил Проходцев.

Матрона родилась слепой, в 17 лет у нее отказали ноги, но у нее всегда был богатырский дух, поведал священник. Она умерла в 1952 году, церковь канонизировала святую в 1997 году. Православные 7 марта отмечают Обретение мощей блаженной Матроны Московской.

Вся жизнь Матроны была направлена на помощь прихожанам в обретении Бога. Матронушка молилась за каждого, отметил настоятель. Молитвы к ней всегда будут услышаны. Священник напомнил духовное завещание святой, в котором она призывает рассказывать ей о своих проблемах как живой. Она обещала, что всех будет «слышать и видеть, и помогать».

В Кургане в ноябре 2023 года начали закладку фундамента храма блаженной Матроны Московской. Место под храм освятили еще в 2016 году.

Священники Религия
08 марта 2024, 01:20
Россию предупредили об угрозе террористической опасности в ближайшие два дня
Pixabay
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Россию предупредили об угрозе террористической опасности в ближайшие 48 часов. Сообщения о терактах поступили из иностранных посольств в Москве.

«У экстремистов есть планы атаковать места большого скопления людей в Москве, включая концерты», - сказано в сообщении на сайте американского посольства.

Терроризм Концерты Россия Москва
08 марта 2024, 01:04
Лопал грелки и тащил вагон. Русский Халк из Подмосковья рассказал, как привлекает молодежь к спорту
Телеканал «360»
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Протащить за собой вагон метро и параллельно надувать грелки, пока не лопнут, — кажется невыполнимой задачей, но только не для атлета Сергея Агаджаняна, который проделывает это перед публикой. Так Русский Халк из Подмосковья показывает экстремальные возможности человека, чтобы привлечь молодежь к спорту. О своих шоу силач рассказал в эфире «360».

«То, что я делаю - очень помогает показать возможности человека не только при помощи гаджетов, не только умственное развитие, но и физическое, без которого невозможно гармоничное развитие молодого человека. Тяжелоатлеты советской эпохи, тяжелоатлеты-рекордсмены и также цирковые силачи <…> они заряжали, было желание становиться сильнее, побеждать себя», - заявил он.

По словам Русского Халка, сейчас существует большое количество спортивных площадок, однако не всегда удается привлечь молодежь к спорту. Чтобы заинтересовать молодых людей, Агаджанян вместе с коллегами решились на неординарные номера, которые совмещают элементы силового экстрима и эффекты разрушения.

Атлет перед зрителями надувал грелки до тех пор, пока они не лопались. Одновременно с этим мужчина тащил за собой большие грузы. Он отметил, что в эти моменты ощущал интерес и восторг публики.

«Возле нашего стенда в Московской области большое количество людей собиралось, что меня не могло не радовать», - признался силач.

Спортсмен рассказал, что его публичные выступления содержат сценический экстрим. Он старается исполнять номера в игровой форме, чтобы полностью захватить внимание зрителей.

Спортсмены Молодежь Мужчины

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