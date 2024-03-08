Находящиеся на орбите Земли космонавты поздравили россиянок с 8 Марта

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Космонавты пожелали всем матерям, бабушкам, женам, сестрам и дочерям счастья, а также любви и радости.

«Дорогие и прекрасные, принимайте поздравление с орбиты!» - отметили в пресс-службе.

Находящиеся на борту МКС космонавты назвали Международный женский день замечательным праздником, который дает повод высказать представительницам прекрасного пола слова восхищения за их красоту и очарование.

«Пусть вас окружают только любимые люди, и каждый день будет наполнен радостью и улыбками», - обратился к россиянкам командир отряда космонавтов Роскосмоса Кононенко.

Ранее с 8 Марта женщин поздравил президент Владимир Путин. Он пожелал россиянкам успехов во всех начинаниях и восхитился их способностью оставаться обворожительными и притягательными даже при решении множества вопросов и проблем.