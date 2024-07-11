Москвичей ждет сухая и жаркая погода

«Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон. В Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность и без осадков», - предупредил синоптик.

Столбики термометров в Москве покажут +27…+29 градусов, в области - +24…+29 градусов. Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится.

Жаркая погода в Москве сохранится до конца недели , сообщил синоптик Александр Ильин. Температура воздуха сможет вырасти еще больше, сильных дождей не ожидается. В целом, весь июль будет достаточно теплым. Метеоролог Татьяна Позднякова отмечала, что жара во всей средней полосе России может сохраняться до 20 июля.