11 июля 2024, 09:38

Москвичей ждет сухая и жаркая погода

РИА «Новости»
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Небольшая облачность и до +29 градусов ожидается в Москве 11 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон. В Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность и без осадков», - предупредил синоптик.

Столбики термометров в Москве покажут +27…+29 градусов, в области - +24…+29 градусов. Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится.

Жаркая погода в Москве сохранится до конца недели , сообщил синоптик Александр Ильин. Температура воздуха сможет вырасти еще больше, сильных дождей не ожидается. В целом, весь июль будет достаточно теплым. Метеоролог Татьяна Позднякова отмечала, что жара во всей средней полосе России может сохраняться до 20 июля.

Россия Погода Погода в Москве Москва Жара
11 июля 2024, 09:25
Стала известна причина отравления в лагере в Туве
РИА «Новости»
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В лагере Тувы 47 отравившихся школьников ели запрещенные продукты. Речь идет о шаурме, шашлыке и другой еде, которую привезли в день закрытия первой смены. Об этом сообщил Роспотребнадзор республики.

Ведомство провело эпидемиологическое расследование в лагере «Чагытай». Специалисты установили, что дети и вожатые ели продукты, которые не входили в утвержденное меню.

«<…> И не разрешенные для питания детей - шаурму, шашлык, кремовые изделия, напиток „Добрый кола“, чипсы, привезенные администрацией лагеря в день завершения первой смены», - уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Перед открытием летнего сезона специалисты ведомства проверяли все лагеря на наличие медкнижек и сертификатов профилактических прививок у сотрудников. Также Роспотребнадзор региона убедился в наличии договоров поставщиков продуктов питания и других документов.

Еда Дети Питание Роспотребнадзор Продукты
10 июля 2024, 19:07
Медведев заявил, что инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров
Unsplash
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На совещании о совершенствовании трудового законодательства зампред Совбеза Дмитрий Медведев возмутился тем, что курьеры зарабатывают больше инженеров. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Это очевидно перекос. И такого быть, конечно, не должно. При том, что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются обслуживающими функциями, но тем не менее, это ненормальная ситуация», - высказался зампред Совбеза.

По его словам, государству давно пора заняться решением этого вопроса. На совещании Медведев напомнил о важности реального производства, которое так необходимо в условиях проведения СВО.

Руководитель кадрового агентства Гарри Мурадян назвал профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие годы.

Дмитрий Медведев Россия Работа Курьеры
10 июля 2024, 18:12
The Moscow Times пополнила список нежелательных организаций
РИА «Новости»
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Генпрокуратура России включила издание The Moscow Times* в список нежелательных организаций. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

The Moscow Times* является иностранной неправительственной организацией, офис которой находится в Нидерландах. Одноименное издание Минюст в ноябре добавил в список иностранных агентов.

Ранее нежелательной организацией в России признали немецкую Dekoder - gGmbH*. На ее сайте публиковались тексты с обвинениями в адрес российского руководства. Партнерами Dekoder - gGmbH* являлись ресурсы, внесенные в реестр иноагентов, и организации, деятельность которых в стране признана нежелательной.

* The Moscow Times и Dekoder - gGmbH признаны нежелательными организациями на территории России.

Генпрокуратура РФ Россия Нидерланды Иноагенты
10 июля 2024, 17:40
Госдума приняла в первом чтении проект о компенсации неиспользованных отгулов
Unsplash
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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Трудовой кодекс. Согласно законопроекту, работодателям придется компенсировать неиспользованные отгулы увольняющимся сотрудникам. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В проекте закона также уточнили срок, в течение которого работник сможет использовать свой отгул. Согласно документу, сотрудник получает дополнительный день отдыха, если он работал в течение года в выходной или праздник. Также работник может присоединить отгул к своему отпуску в этом же году.

В случае, если он не воспользовался днем отдыха, этот отгул пойдет в его дело. Поправки вступят в силу с 1 марта 2025 года.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин объяснил , что отпускные рассчитываются из среднего заработка за год до отпуска без периодов болезней и командировок. По его словам, если работнику повысили зарплату, то это тоже будет учитываться.

Госдума РФ Депутаты

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