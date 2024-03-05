Михайлов рассказал о драке со Шнуровым из-за шутки про ЛГБТ

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«Как-то об этом попробовал пошутить Шнур. Закончилось тем, что я ему дал по морде», - предупредил исполнитель хита «Все для тебя».

В новом выпуске, который вышел 5 марта, Михайлов также затронул темы, связанные со своим опытом работы в казино, процессом похудения и использованием ботокса, выступлением в тюремных учреждениях и даже созданием постельного белья с собственным изображением.

Музыкант вспомнил о своих отношениях с Натальей Зотовой, раскрыл информацию о доходах и поделился тем, что вдохновляет его на создание песен.

На одном из концертов, организованных накануне Международного женского дня, Михайлов выразил свое недовольство в адрес артистов, которые покинули страну.