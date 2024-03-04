МИД России вызвал посла ФРГ

Это произойдет на фоне утечки разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста. Однако связан ли вызов конкретно с этим, не уточняется. Других деталей источник не привел.

Радиоперехват и расшифровку беседы военных ФРГ опубликовала главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Офицеры обсуждали, что для подрыва Крымского моста потребуется много ракет Taurus, - и это при том, что официально Германия еще не одобрила поставки этих ракет на Украину. Как отметил сенатор Алексей Пушков , офицеры явно уверены, что решение по вопросу будет положительным.

После утечки в Германии началась паника.

Пушков указал на то, что военные чины страны, похоже, «вновь рвутся в бой» - в ФРГ возмутились не содержанием вскрытого разговора, а тем, что его подвергли огласке. Следовательно, Германия готова к открытому противостоянию с Россией, сделал вывод сенатор.