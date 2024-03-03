03 марта 2024, 22:04

Мэр Ростова-на-Дону предложил потерявшей жилье женщине взять кредит

РИА «Новости»
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Мэр Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко посоветовал жительнице рухнувшего дома на улице Нариманова взять кредит, чтобы решить проблемы с жильем. Видео встречи градоначальника с жильцами разрушенного здания привел Telegram-канал Don Mash.

Логвиненко провел встречу с жильцами рухнувшего дома на улице Нариманова. Одна из участниц мероприятия пожаловалась, что платит ипотеку за разрушенную квартиру, а теперь вынуждена дополнительно оплачивать жилье.

«Получите выплату - погасите кредит», - предложил мэр.

На вопрос, что делать дальше, градоначальник ответил: «Новый возьмете».

Также в ходе разговора Логвиненко пригрозил удалить возмущенную женщину из зала.

Стена пятиэтажного дома на улице Нариманова обрушилась вечером 27 января. Жильцы услышали грохот и скрежет и выбежали на улицу. После этого они увидели, что часть здания покосилась и обрушилась. Спасатели эвакуировали 95 человек, их временно разместили в здании школы.

Спасатели Женщины Кредиты
03 марта 2024, 18:53
Главы Гагаузии и Пензенской области обсудили вопросы сотрудничества в Сочи
РИА «Новости»
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Приехавшая в Россию глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла на Всемирный фестиваль молодежи, который проходит в Сочи. На полях мероприятия она встретилась с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко и обсудила вопросы сотрудничества в области экономики, образования, культуры и спорта. О прошедших переговорах Гуцул сообщила в своем Telegram-канале.

Она сообщила, что гагаузские аграрии и виноделы готовы организовать прямые поставки своей продукции в пензенские торговые сети.

Обсуждая вопросы образования, Гуцул добавила, что для углубленного изучения русского языка в школах автономии библиотекам необходима современная учебная и художественная литература, а аудиториям - цифровая техника.

Также она пригласила губернатора Мельниченко приехать с официальным визитом в Гагаузию в начале мая, когда жители отметят национальный праздник Хедерлез.

«Гагаузию и Пензенскую область связывает давняя и богатая история межрегионального сотрудничества. Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами действует с 2003 года», - отметила Гуцул.

Глава Молдавской автономии прилетела в Россию через несколько дней после съезда депутатов всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики.

По итогам встречи народные избранники приняли обращение к России и международному сообществу с просьбой надавить на Молдавию, которая перешла к экономической блокаде региона.

Гуцул на встрече со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко отметила, что Гагаузии тоже необходима поддержка России и терять уже наработанные связи автономия не намерена, несмотря на все усилия властей Молдавии. Матвиенко ответила, что не существует сил, способных прервать многолетнюю дружбу.

Молдавия Международные отношения Россия
03 марта 2024, 15:59
Бывшая глава МИД Австрии рассказала о планах на жизнь в России
Global Look Press
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что выбрала Россию страной, где хочет провести остаток своей жизни. Ее слова привел ТАСС.

Бывший дипломат отметила, что уже выбрала себе место под строительство дома в восточной части страны.

«Россия - это по-настоящему свободная страна. Поэтому я переехала сюда, но мне не очень нравится городская жизнь», - призналась Кнайсль.

Экс-глава австрийской дипломатии отметила, что чувствует себя в России как дома.

«Чувствую тепло людей. Выучила русский язык, но при общении не чувствую себя не до конца уверенно», - добавила она.

Ранее стало известно, что Кнайсль проживает в Санкт-Петербурге и работает в системе СПбГУ. Она подчеркнула, что университет помог ей легко и быстро оформить все необходимые документы для рабочей визы и дальнейшего трудоустройства.

Австрия Дипломатия Россия
03 марта 2024, 15:20
Доступ к «Википедии» в России могут заблокировать
Unsplash
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Популярный информационный ресурс «Википедия» могут заблокировать в России в соответствии с новым законодательством о популяризации VPN. На это в Telegram-канале указал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он отметил, что на сайте «Википедии» есть статья, которая описывает способы обхода блокировок, а также советует применять их всем пользователям.

«У Роскомнадзора есть ряд претензий, по многим из которых уже вынесли судебные решения. Основания для блокировки „Википедии“ есть, нужно сделать так, чтобы у пользователей это не вызвало резкого дискомфорта», - написал Горелкин.

Депутат добавил, что вся ценная информация на «Википедии» уже продублирована на сервисах «Руниверсалис», «Рувики» и «БРЭ».

«Осталось сделать так, чтобы пользователям по ссылке на „Википедию“ предлагали открыть ее вариант на одном из российских аналогов. Эксперты РОЦИТ уже разрабатывают необходимое техническое решение», - добавил он.

В конце декабря стало известно о закрытии «Викимедии.ру» , которая оказывала поддержку русскоязычной «Википедии».

Роскомнадзор Блокировки Депутаты Россия
03 марта 2024, 12:22
Более 3,5 тысячи вещей оставили в вагонах БКЛ за год
Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
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Более 3,5 тысячи предметов забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы. Среди них — барабанная установка, детские игрушки и даже аквариум. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 3,5 тысячи предметов забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы. Среди них - барабанная установка, детские игрушки и даже аквариум. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, чаще всего пассажиры забывали в вагонах сезонные вещи, включая головные уборы, перчатки и солнцезащитные очки.

«Мы просим пассажиров быть внимательными и ничего не оставлять в метрополитене. Но если все же это произошло, то все найденные предметы мы отправляем на хранение», - подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Он добавил, что сейчас в метро работают три склада, куда отправляют забытые в вагонах вещи. Они расположены на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». По поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведется активная работа по повышению качества сервисов для пассажиров.

Чтобы вернуть забытые в метро вещи, необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» с мобильного телефона по номеру 3210. Кроме того, можно оставить заявку через приложение «Метро Москвы».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Метро Москва

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