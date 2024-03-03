Мэр Ростова-на-Дону предложил потерявшей жилье женщине взять кредит

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Логвиненко провел встречу с жильцами рухнувшего дома на улице Нариманова. Одна из участниц мероприятия пожаловалась, что платит ипотеку за разрушенную квартиру, а теперь вынуждена дополнительно оплачивать жилье.

«Получите выплату - погасите кредит», - предложил мэр.

На вопрос, что делать дальше, градоначальник ответил: «Новый возьмете».

Также в ходе разговора Логвиненко пригрозил удалить возмущенную женщину из зала.

Стена пятиэтажного дома на улице Нариманова обрушилась вечером 27 января. Жильцы услышали грохот и скрежет и выбежали на улицу. После этого они увидели, что часть здания покосилась и обрушилась. Спасатели эвакуировали 95 человек, их временно разместили в здании школы.