Медведев заявил, что инженеры не должны зарабатывать меньше курьеров

«Это очевидно перекос. И такого быть, конечно, не должно. При том, что рынок все больше и больше требует людей, которые занимаются обслуживающими функциями, но тем не менее, это ненормальная ситуация», - высказался зампред Совбеза.

По его словам, государству давно пора заняться решением этого вопроса. На совещании Медведев напомнил о важности реального производства, которое так необходимо в условиях проведения СВО.

Руководитель кадрового агентства Гарри Мурадян назвал профессии, которые будут пользоваться спросом в ближайшие годы.