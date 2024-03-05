05 марта 2024, 12:34

ЛГБТ-пропаганду нашли в фильме о Бриджит Джонс и «Дылде»

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Роскомнадзор выявил ЛГБТ*-пропаганду в фильмах «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Дылда» и «Зеленая книга». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации издания, сотрудники ведомства сочли сцены, изображающие однополую любовь, недопустимыми для показа детской аудитории, поэтому знаменитые картины получили замечания за нарушение «традиционных духовно-нравственных ценностей».

Один из интернет-кинотеатров, демонстрировавший эти фильмы без обозначения возрастного ограничения «18+», уже подвергся штрафу в размере миллион рублей. В ответ на принятые меры оштрафованная платформа подала жалобу в суд. Началось разбирательство.

Минюст включил ЛГБТ* в перечень запрещенных и ликвидированных движений.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн назвал критерии, по которым новый закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды будет применяться в России. Одним из них станет оценка внешнего вида людей.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

Штрафы Суд Фильмы ЛГБТ Фильм Дылда
05 марта 2024, 13:53
Участников форума в Сочи на стенде Подмосковья обучили основам самопрезентации
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Сочи продолжился Всемирный фестиваль молодежи. На стенде Московской области прошла публичная встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной, сообщил Telegram-канал «Мы — будущее».

В Сочи продолжился Всемирный фестиваль молодежи. На стенде Московской области прошла публичная встреча с тренером по эффективной коммуникации, спикером GSF, блогером и специалистом по НЛП Марией Смолиной, сообщил Telegram-канал «Мы - будущее».

Участники фестиваля не только узнали об особенностях выстраивания коммуникации, но и приняли участие в интерактиве. Мария Смолина вызвала их на сцену и провела тренинг по самопрезентации.

Всемирный фестиваль молодежи открылся в «Сириусе» и продлится до 7 марта. В нем примут участие представители 170 стран. Московскую область представили прочти 100 волонтеров, более 300 спортсменов, студентов, блогеров и тренеров. Делегация региона взяла культурное шефство над ребятами из Мадагаскара, Брунея и Белоруссии. Стенд «Подмосковье - это любовь» посетили молодежь из Шри-Ланки , руководитель кафедры физической культуры и спорта в технолицее Долгих Руслан Кофанов и другие гости.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Саммиты Молодежь Сочи Фестивали
05 марта 2024, 13:14
Федеральная антимонопольная служба проверит «Яндекс Такси»
Читайте нас в: Google Новости
Федеральная антимонопольная служба может в ближайшее время начать проверку компании «Яндекс Такси» в связи с многочисленными жалобами клиентов сервиса. Об этом заявил глава ведомства Максим Шаскольский в Совете Федерации, сообщило агентство «Европейско-Азиатские Новости».

Он отметил, что сервис «Яндекс такси» уже включили в реестр компаний, в отношении которых будут проводиться проверки. Глава ФАС добавил, что эта платформа заняла доминирующее положение в ряде регионов и вызвала недовольство со стороны многих потребителей и водителей.

«И там жалоб очень много. Компания действительно доминирующее положение занимает - 80%. В разных регионах по-разному, но по Москве - не меньше», - подчеркнул Шаскольский.

Ранее заместитель ФАС Петр Иванов указал на ряд замечаний к сервису «Яндекс Такси». У ведомства появились вопросы к компании из-за ее алгоритмов ценообразования, на которые жалуются как водители, так и пассажиры.

Яндекс ФАС России Россия Такси Водители
05 марта 2024, 12:45
«Пробить стеклянный потолок». В России стало больше женщин-руководителей
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Зарплатные ожидания женщин оказались на 42% ниже мужских. В среднем россиянки рассчитывают на 52 тысячи рублей в месяц, сообщили «Известия». Клинический психолог, HR-специалист Зулия Лоикова в интервью «360» объяснила, что есть определенный нюанс: исторически в России сложился патриархальный тип управления, априори предпочтения при устройстве на работу отдавали молодым людям, а некоторые отрасли даже в принципе стали мужскими. Но все меняется.

«Мы видим тренды последних лет: расширяются права женщин, в том числе и финансовые возможности. Разрыв стал меньше. Если раньше на одни и те же позиции с одинаковым опытом и компетенциями претендовал мужчина и женщина, то мужчине платили на 30% выше зарплату. Женщине было сложнее пробить этот такой стеклянный потолок, и ожидание от женщин всегда строилось так: а вдруг она уйдет в декрет или на больничный», - рассказала Лоикова.

Ответственные и работоспособные То есть исторически женщину потенциально даже не рассматривали как работника, особенно в топовых специальностях. Но в прошлом году появилось больше послаблений в этой сфере. HR-специалист предположила, что изменения спровоцировали пандемия и СВО.

«На женщинах многое держится, они гибче воспринимают изменения. Даже в такие отрасли, как строительство, девелопмент, инженерия стали искать женщин на руководящие технические позиции. То есть никогда такого не было. Они просто говорят, что женщинам лучше удается и коммуникации выстроить, и они очень ответственны, <…> более работоспособны, никуда не уедут», - подчеркнула психолог.

Разрыв в зарплатах сократился Но до сих пор женщины в среднем зарабатывают меньше мужчин, потому что переломить тренд очень сложно. При этом большая победа состоит в том, что на 10-15% сократился разрыв в оплате труда у мужчин и женщин.

«Мы увидели расширение определенных должностей, которые раньше были недоступны женщинам. Вот в прошлом году 51 профессию открыли для женщин», - добавили собеседница «360».

По словам Лоиковой, женщины стали движущей силой. Большое число организаций тоже регистрируют на женщин.

«Ни для кого не секрет, что в России это исторически так складывается, что женщины более активны», - пояснила HR-специалист.

Но некоторые представительницы прекрасного пола все-таки выбирают традиционную роль хозяйки и матери, поэтому предпочитают более гибкий график работы, чтобы воспитывать детей. Они идут и на зарплату ниже, в том числе, чтобы не подводить работодателя.

В целом предложения по зарплатам в России в январе–феврале выросли в среднем на 18,5% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Больше всего они выросли в сфере красоты и здоровья, а также в отрасли услуг.

Дети Женщины Россия Работа Мужчины Зарплаты
05 марта 2024, 11:40
Орбакайте выступит в Кремле
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Кристина Орбакайте выступит на концерте в Кремле 7 марта. При этом на сайте площадки артистки нет среди заявленных участников, сообщило РИА «Новости».

«Информация и ее участие пока не подтверждены», - процитировало агентство собеседницу.

Однако представители ресторана Petter подтвердили журналистам, что концерт Орбакайте в их заведении пройдет 5 марта.

«Да, почему должен не состоятся?.. И 7 марта она в сборной программе в Кремле», - уточнил владелец ресторана РИА «Новости».

Сама артистка ранее заявляла, что ее выступления в Москве состоятся. Она также опровергла информацию о массовой отмене концертов в России.

Кремль Концерты Музыка Москва

Новости по теме