04 марта 2024, 09:00

Курс для психологов по работе с ветеранами СВО забраковали в России

РИА «Новости»
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Минобрнауки России забраковало программу обучения психологов работе с ветеранами спецоперации. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник. По его данным, чиновника, который разослал программу по вузам, уволили.

Предложенный курс включал 71 час лекций о «традиционных ценностях» и «ментальных войнах, которые ведутся против каждого гражданина РФ недружественными странами». Психологическим последствиям «нравственного или безнравственного поведения» в ходе конфликта предлагалось посвятить всего час.

СМИ обратили внимание на то, что в базе ФГОС появилась новая дисциплина для вузов «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности», разработанная созданным в 2023 году Научно-практическим институтом религиозно-ориентированной психологии и психотерапии. В документе отмечалось, что госфонду «Защитники Отечества» не хватает клинических специалистов для оказания психологической помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов, так что придется привлечь «психологи-энерготерапевтов, психологов-астрологов, психологов-тарологов». Согласно документу, Минобрнауки еще в ноябре 2023 года направило в профильные вузы материалы программы, но позже выяснилось, что письмо исключительно рекомендательное.

Источник в вузе заявил журналистам, что программу обучения в итоге сочли некачественной и министерство уже работает над созданием новой.

Ветераны Психология
04 марта 2024, 09:12
Известный бодибилдер внезапно умер в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге внезапно скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак. Ему было 28 лет, сообщила сестра спортсмена в группе во «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный».

«Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже», - написала она.

Накануне Кимак участвовал в масштабных соревнованиях. Первого марта спортсмен взял кубок на состязаниях в ЦК «Урал».

Дмитрий работал фитнес-тренером и вел свой канал. В апреле Кимак собирался побороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу. В социальных сетях он рассказал подписчикам, что планирует пару дней отдохнуть от диеты, а после начать подготовку к новым соревнованиям.

О причинах смерти Дмитрия не уточняется.

Спортсмены Екатеринбург
04 марта 2024, 08:51
ООН указала на последствия роста добычи полезных ископаемых
Unsplash
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Разрастание инфраструктуры, огромный спрос на энергию и потребительская активность за последние 50 лет привела к увеличению мирового использования материалов в три раза. Об этом сообщили в отчете «Глобального прогноза ресурсов на 2024 год», который подготовила Международна группа ресурсов Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Разрастание инфраструктуры, огромный спрос на энергию и потребительская активность за последние 50 лет привела к увеличению мирового использования материалов в три раза. Об этом сообщили в отчете «Глобального прогноза ресурсов на 2024 год», который подготовила Международна группа ресурсов Программы ООН по окружающей среде ( UNEP ).

По прогнозам экспертов, такими темпами к 2060 году добыча природных ресурсов Земли может вырасти на 60% - со 100 миллиардов до 160 миллиардов тонн.

В среднем за год потребность в ресурсах растет более чем на 2,3%. На их добычу и переработку приходится более 60% выбросов парниковых газов, которые провоцируют глобальное потепление и вредят здоровью человека.

Авторы документа предложили пересмотреть питание людей, чтобы сократить отходы и потребление животного белка. Также они призвали выстраивать менее вредные транспортные системы и применять в строительстве переработанные материалы.

Питание Переработка ООН Глобальное потепление
04 марта 2024, 08:49
Национализированный ЧЭМК Антипова передадут Ростеху
РИА «Новости»
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Активы Челябинского электрометаллургического комбината, который принадлежал миллиардеру Юрию Антипову, могут передать госкорпорации Ростех. Об этом сообщил РБК.

Источник издания отметил, что Ростех оставит 25% активов в капитале, а 75% продаст частному инвестору.

«Активы бизнесмена Юрия Антипова, которые суд решил вернуть государству, могут быть переданы Ростеху», - указали в агентстве.

Средства сначала передадут на баланс Росимущества, а затем переведут Ростеху. Корпорация сохранит за собой блокпакет в структуре собственности и осуществит перенос производства ЧЭМК за счет средств эффективного инвестора-партнера. Источник издания добавил, что эта схема еще находится на стадии обсуждения.

Ранее по решению арбитражного суда Свердловской области акции предприятий промышленной группы ЧЭМК вернулись в собственность государства. По версии Генпрокуратуры, предприниматель Юрий Антипов получил заводы незаконным путем, а само производство находилось под контролем граждан недружественных государств.

Суд Ростех Челябинск Заводы
04 марта 2024, 08:48
«Отрежьте длину сами». Стилист запретил россиянам надевать джинсы с отворотами и вышивкой
Unsplash
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В 2024 году изменилась мода на джинсы. Брюки с отворотами, вышивкой, большим количеством потертостей ушли в прошлое, заявил Lenta.ru стилист и основатель модельного проекта ML Model Management Михаил Линев.

«Если джинсы слишком длинные, то воспользуйтесь услугой ателье или отрежьте длину сами», - сказал он.

Специалист предупредил, что джинсы с вышивкой, аппликацией, отворотами, слишком большим количеством потертостей устарели. Он посоветовал выбирать белые брюки из денима свободного кроя с широкими штанинами.

Михаил Линев заявил, что особенно важно обратить внимание на посадку. Джинсы с высокой талией останутся в моде, но важно правильно подобрать размер. По его словам, хорошие брюки визуально увеличат рост на несколько сантиметров.

Белый цвет объявляли самым модным осенью 2023 года. Стилист и дизайнер Лилия Фаттахова заявляла, что он подчеркивал высокий статус владельца.

Мода Одежда Магазины

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