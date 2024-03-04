Курс для психологов по работе с ветеранами СВО забраковали в России

Предложенный курс включал 71 час лекций о «традиционных ценностях» и «ментальных войнах, которые ведутся против каждого гражданина РФ недружественными странами». Психологическим последствиям «нравственного или безнравственного поведения» в ходе конфликта предлагалось посвятить всего час.

СМИ обратили внимание на то, что в базе ФГОС появилась новая дисциплина для вузов «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности», разработанная созданным в 2023 году Научно-практическим институтом религиозно-ориентированной психологии и психотерапии. В документе отмечалось, что госфонду «Защитники Отечества» не хватает клинических специалистов для оказания психологической помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов, так что придется привлечь «психологи-энерготерапевтов, психологов-астрологов, психологов-тарологов». Согласно документу, Минобрнауки еще в ноябре 2023 года направило в профильные вузы материалы программы, но позже выяснилось, что письмо исключительно рекомендательное.

Источник в вузе заявил журналистам, что программу обучения в итоге сочли некачественной и министерство уже работает над созданием новой.