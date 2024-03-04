Корабль Crew Dragon с российским космонавтом отправился к МКС

Вместе с Гребенкиным в состав экипажа вошли американские астронавты Мэттью Доминик, Майкл Барратт и Джанетт Эппс. Для всех них за исключением Баррата это первый полет.

Корабль успешно вышел на орбиту. Стыковка с МКС планируется 5 марта.

Запуск ракеты-носителя Falcon-9 состоялся во Флориде 4 марта в 06:53 по московскому времени. Космонавты проведут на МКС около полугода. Экипажу предстоит провести свыше 200 научных экспериментов в рамках долгосрочной миссии по подготовке человечества к пребыванию в космосе.

В августе 2023 года на корабле Crew Dragon к Международной космической станции пристыковался экипаж, в составе которого был другой российский космонавт - Константин Борисов. Кроме того, на борту находились американский астронавт Жасмин Могбели, европеец Андреас Могенсен и японец Сатоси Фурукава.