Шоумен Максим Галкин* во время концерта в Соединенных Штатах выступил с критикой в отношении российских звезд. Он высмеял артистов, указав на их возраст, сообщила газета « Аргументы и факты ».

По словам юмориста, частью Российской музыкальной ассоциации являются такие артисты, как Григорий Лепс, Надежда Бабкина, Олег Газманов и Лариса Долина.

Он уточнил, что средний возраст членов ассоциации превышает 70 лет. По этой причине название «кооператив Судорога» больше всего подходит для них.

Ранее руководитель ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить Галкина* на распространение фейков о Вооруженных силах России. Если факты распространения юмористом ложной информации подтвердятся, он может лишиться загородного дома в деревне Грязи.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.