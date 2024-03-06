Клуб «Мутабор» сменил название после вечеринки Ивлеевой
Московский клуб «Мутабор» переименовали спустя 2,5 месяца после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об сообщили в Telegram-канале заведения.
«Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти!» - говорится в сообщении.
«Мутабор» пока не работает из-за выявленных нарушений санитарных норм. Владельцам не удалось в суде оспорить приостановку деятельности заведения.
Собственники решили сменить название клуба на Arma, чтобы оно больше не ассоциировалось со скандальной вечеринкой.
«Пять лет назад впервые прозвучало эксцентрическое „Я превращусь“», - напомнили представители клуба, как появился «Мутабор».
Ивлеева устроила в клубе вечеринку для звезд в конце декабря. Гости должны были прийти в максимально обнаженном виде. После появления в соцсетях фотографий с мероприятия последовала волна негодования со стороны общественных деятелей и депутатов. На следующий день в заведение пришли силовики с обысками.