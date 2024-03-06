06 марта 2024, 14:07

Клуб «Мутабор» сменил название после вечеринки Ивлеевой

Freepik
Читайте нас в: Google Новости

Московский клуб «Мутабор» переименовали спустя 2,5 месяца после «голой» вечеринки блогерши Анастасии Ивлеевой. Об сообщили в Telegram-канале заведения.

«Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти!» - говорится в сообщении.

«Мутабор» пока не работает из-за выявленных нарушений санитарных норм. Владельцам не удалось в суде оспорить приостановку деятельности заведения.

Собственники решили сменить название клуба на Arma, чтобы оно больше не ассоциировалось со скандальной вечеринкой.

«Пять лет назад впервые прозвучало эксцентрическое „Я превращусь“», - напомнили представители клуба, как появился «Мутабор».

Ивлеева устроила в клубе вечеринку для звезд в конце декабря. Гости должны были прийти в максимально обнаженном виде. После появления в соцсетях фотографий с мероприятия последовала волна негодования со стороны общественных деятелей и депутатов. На следующий день в заведение пришли силовики с обысками.

Отдых Анастасия Ивлеева Москва
06 марта 2024, 14:03
Стала известна дата премьеры «Холопа-3»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Стала известна дата выхода фильма «Холоп-3». Он выйдет 23 января 2025 года. Информация об этом появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика», хотя официального объявления о съемках пока не поступало.

Съемки фильма стартуют в этом году. Актерский состав пока неизвестен. В предыдущей части сыграли Милош Бикович, Аглая Тарасова, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко и Мария Миронова.

Предыдущий фильм, «Холоп-2», собрал в кинопрокате внушительные 3,8 миллиарда рублей. Он вышел 1 января и стал лидером по сборам в кинопрокате в России и странах СНГ за одни выходные. Лента повествует о событиях, случившихся с Гришей, бывшим мажором, который после пережитого в первой части начал делать добро. В избалованной мажорке Кате он видит себя и решает помочь - конечно, нетрадиционными методами.

Ранее зрители «360» сообщили, что «Холоп-2» и «Бременские музыканты» стали для них самыми ожидаемыми фильмами в 2024 году.

Стала известна дата выхода фильма «Холоп-3». Он выйдет 23 января 2025 года. Информация об этом появилась на сайте «Бюллетень кинопрокатчика» , хотя официального объявления о съемках пока не поступало.

Фильмы Премьеры
06 марта 2024, 13:11
Долина заступилась за участников «голой» вечеринки
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певица Лариса Долина высказалась в защиту артистов, которые стали участниками «голой» вечеринки, организованной в декабре блогером Анастасией Ивлеевой. Она выразила свое неодобрение к мероприятию, однако призвала не быть столь строгими к своим коллегам по профессии, сообщил StarHit.

По мнению Долиной, артисты уже достаточно пострадали. Ведь их исключили из основных новогодних телевизионных программ. Человек может ошибиться, считает певица.

«Мне кажется, все извинились, уже надо эту тему закрыть», - поделилась артистка.

После вечеринки многие артисты, в числе которых Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Дима Билан и Лолита, записали ролики с извинениями. Однако некоторым общественным деятелям это показалось недостаточным, и у части из звезд начали отменять концерты.

Накануне наряд Долиной на модном показе поклонники назвали издевательством над российским флагом. Артистка вышла на подиум в черном боди, на котором сверкали зеркальные элементы. Обтягивающий наряд выгодно подчеркнул фигуру певицы. Дополнила образ артистки накидка, выполненная в цветах триколора.

Музыка
06 марта 2024, 12:57
Ветлицкая переписала дом за миллиард рублей на дочь из-за риска конфискации
Читайте нас в: Google Новости
Певица Наталья Ветлицкая из-за страха конфискации за дискредитацию Вооруженных сил России переписала на свою дочь дом в Подмосковье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, недвижимость стоимостью около миллиарда рублей находится в Истре.

Mash уточнил, что речь идет о земле в 24,5 тысячи квадратных метров и особняке в 2,6 тысячи «квадратов». На территории расположен собственный парк с выходом к реке, теннисный корт и баня в стиле «Хоббита». Также есть несколько домиков для обслуживающего персонала и гостей. За хозяйством следят почти десять специально нанятых человек.

Во избежание потерять дорогую недвижимость певица переписала ее на 19-летнюю дочь Ульяну. Ранее она таким же образом поступила с московской квартирой за 200 миллионов рублей.

В прошлом году певица опубликовала несколько постов в запрещенной соцсети с осуждением СВО и армии России. Позже Ветлицкая публикации удалила.

Недвижимость
06 марта 2024, 11:46
Умер актер и музыкант Павел Зайчек
Читайте нас в: Google Новости
Не стало чешского актера и музыканта Павла Зайчека. Он умер 5 марта на больничной койке, сообщило агентство InterMedia.

По словам владельца звукозаписывающего лейбла Guerilla Records, артист долгое время болел и скончался из-за осложнений пневмонии. Ему было 72 года.

В 1973 году Павел Зайчек стал основателем оппозиционной рок-группы DG 307. Музыкантам приходилось распространять свои записи подпольно. В 1976 году Зайчека арестовали вместе с участниками группы Plastic People of the Universe и отправили на год в колонию.

В начале 1980-х он покинул Чехословакию, чтобы в 1995-м вернуться и возродить коллектив.

Зайчек снялся в нескольких фильмах, среди которых - «Пуговичники», «Выход ангела», «Кабриолет».

Болезни Актеры

Новости по теме