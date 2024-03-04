Израиль поменяет песню для «Евровидения» из-за отсылок на атаку ХАМАС

Так, в тексте песни есть строчка: «Они все были хорошими детьми, каждый из них», а также слово «цветы», обозначающее погибших на войне солдат, что посчитали отсылкой к октябрьским событиям прошлого года. Тогда палестинская группировка ХАМАС напала на Израиль, в результате погибли примерно 1200 человек.

В Kan уточнили, что не разделяют позицию Европейского вещательного союза, не принявшего композицию. Однако решили исправить текст песни по совету президента страны Ицхака Герцога, который обратился к совету корпорации и предложил внести необходимые коррективы.

По правилам «Евровидения» в конкурсных песнях не должно быть ни политики, ни пропаганды, ни мата, ни рекламы.

Композицию October Rain исполняет 20-летняя Эден Голан, участвовавшая в пятом сезоне российского конкурса «Голос. Дети» в 2018 году. Представлять Израиль на Евровидении-2024 она смогла благодаря победе в национальном шоу Hakochav Haba.