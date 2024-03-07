07 марта 2024, 09:36

Голикова назвала россиянкам оптимальный возраст для рождения детей

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Россиянкам следует выходить замуж и рожать первого ребенка до 24 лет, чтобы успеть создать многодетную семью. Вице-премьер Татьяна Голикова заявила об этом на просветительском марафоне «Знание. Первые» на Всемирном фестивале молодежи, сообщила «Газета.ru».

«Когда в конкретной точке вы решаете пожить для себя или отложить время рождения, помните, что настоящий репродуктивный возраст женщины короток. Самый правильный возраст <…> до 24 лет», - сказала она.

Татьяна Голикова заявила, что средний возраст рождения первенцев в России составил 26 лет. Она объяснила, что чем раньше родится первый ребенок, тем быстрее появятся второй и третий. Вице-премьер посоветовала россиянкам выходить замуж с 18 до 24 лет, но признала, это индивидуальное решение.

Депутат Госдумы Анна Кузнецова призвала рожать первенцев через два года после окончания школы - в 20 лет. Проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов предупредил, что без инструментов поддержки ее идея нереализуема.

Дети Семья Правительство РФ
07 марта 2024, 01:15
Основатель «Группы ЛСР» Молчанов покинул пост главы компании и совет директоров
Freepik
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Основатель компании ПАО «Группа ЛСР» Андрей Молчанов ушел с поста генерального директора и из совета директоров. Отчетность компании опубликовали на сайте раскрытия корпоративной информации.

В группе пояснили, что глава компании покинул пост «ввиду личных обстоятельств».

«Принять к сведению заявление Молчанова Андрея Юрьевича о выходе из состава Совета директоров общества с 7 марта 2024 года. Досрочно прекратить полномочия генерального директора общества Молчанова Андрея Юрьевича 6 марта 2024 года», - значится первыми пунктами повестки дня.

Молчанов владеет 55,1% акций компании. По данным на момент закрытия биржи 6 марта, его доля оценивается в 56,54 миллиарда рублей.

В 2023 году «Группа ЛСР» не смогла получить доступ к активам в крупнейшем немецком банке Deutsche Bank. В учреждении обнаружили нехватку акций, обеспечиваемых депозитарными расписками, которые банк выпустил еще до начала СВО.

Банки Рубль Россия
07 марта 2024, 01:13
Путин назвал главное предназначение женщин
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Продолжение рода — уникальный дар женщин, которые при этом успевают строить карьеру и сохранять привлекательность, заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Продолжение рода - уникальный дар женщин, которые при этом успевают строить карьеру и сохранять привлекательность, заявил на встрече с участниками Всемирного фестиваля молодежи президент Владимир Путин. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Глава государства отметил, что россиянки играют важную роль в жизни страны и посетовал, что представителей прекрасного пола не так много работает в правительстве, хотя в целом по стране многие занимают руководящие должности. В этом нет ничего удивительного, потому что женщины, по его словам, отличаются такими чертами, как дисциплинированность и въедливость.

Также Путин выразил удивление, что женщинам при этом удается сохранять свою привлекательность, быть нежными и обворожительными, и назвал это их тайной.

Кроме того, он высказал мнение о том, какую миссию они несут.

«Предназначение женщины - в продолжении рода. Это абсолютно уникальный природный дар. Мы все относимся к нему с огромным уважением», - резюмировал Путин.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что женщины вряд ли выйдут на первые роли в военном деле. Представительницы прекрасного пола уместны там, где не надо напрямую принимать самостоятельных решений, отметил парламентарий. Если говорить о военном деле, то женщины могут быть операторами, связистами или штабистами.

Военные Женщины Фестивали Владимир Путин
06 марта 2024, 23:17
Уровень бедности в России по итогам 2023 снизился до исторического минимума
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В прошлом году в России количество человек с доходами ниже границы бедности составило 13,5 миллиона человек, это 9,3% населения страны. Статистику предоставил Росстат на официальном сайте.

Уровень бедности в 2023 году на 0,5 процентных пункта ниже результатов 2022 года, которые считались рекордно малыми за всю историю РФ с 1992 года.

Граница бедности в 2023 году составила 14 339 рублей. Согласно национальным целям России, уровень бедности в стране должен снизиться к 2030 году до 6,5% населения - это в два раза меньше, чем в 2017 году. В четвертом квартале 2023 года этот показатель был на уровне 6,8% населения.

Преодоление бедности - это главная задача правительства, заявил глава государства Владимир Путин в послании Федеральному собранию. Он обозначил цели по снижению уровня бедности.

Статистика Рубль Россия Росстат
06 марта 2024, 23:01
«Интер РАО» рассмотрит вопрос о досрочном прекращении полномочий главы компании
РИА «Новости»
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Совет директоров ПАО «Интер РАО» на ближайшем заседании будет рассматривать вопрос о досрочном прекращении полномочий генерального директора компании Бориса Ковальчука. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу организации.

Также поднимут вопрос об избрании нового главы «Интер РАО». Другие подробности пока не раскрыли.

Эта информация подтвердила данные о намерениях компании, которые ранее опубликовали на портале раскрытия корпоративных планов. Там сообщили, что совет директоров «Интер РАО» на заседании 14 марта поднимет тему о прекращении полномочий Ковальчука.

Ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Сергей Дрегваль ушел в отставку. Постановление об этом подписал губернатор северной столицы Александр Беглов. Как отметили журналисты, чиновник принял решение уволиться по собственному желанию.

Отставки

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