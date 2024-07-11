11 июля 2024, 15:38

Фейк: МЧС предложило ввести штрафы для сапбордистов

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В Сети появилась информация о том, что МЧС якобы предложило ввести штрафы для сапбордистов. 360.ru проверил эти данные.

Фейк Сапбординг представляет собой вид активного отдыха на воде, который заключается в неспешных прогулках по водоемам стоя на широкой, длинной, надувной доске. Управление осуществляется веслом.

Согласно данным из постов и статей, сапбордисты не соблюдают правила поведения на воде, выходят на досках на середину русел рек, где проходит фарватер судов, а также мешают работе спасателей. Многие сапбордисты пренебрегают средствами безопасности и не надевают спасательные жилеты.

Правда В МЧС заявили, что сапборды не имеют отношения к маломерным судам. Они относятся к разряду водного инвентаря, и поэтому ситуация с ними не входит в компетенцию Государственной инспекции по маломерным судам при министерстве.

Информацию об инициативе МЧС штрафовать сапбордистов выдернули из контекста интервью старшего госинспектора Центра ГИМС ГУ МЧС по Москве Александра Кажурова «Национальной службе новостей».

Кажуров отметил, что в ведомстве надеются на появление федерального закона, который отрегулирует деятельность организаций, предоставляющих услуги сапбординга. Документ также должен регулировать ответственность самих сапбордистов за нарушение правил поведения на воде.

По словам представителя ГИМС, федеральный закон позволит административно наказывать нерадивых любителей плавания на доске с веслом.

Этот материал создан для платформы - агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

Штрафы МЧС РФ
11 июля 2024, 13:42
«Дурновкусие и альфонсы». Милонов призвали запретить турецкие сериалы в России
Unsplash
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Показ турецких сериалов в России необходимо запретить. С таким предложением выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. В стриме 360.ru с Екатериной Малашенко он объяснил, что фильмы искажают представление женщин о жизни в Турции и отношениях с мужчинами.

Милонов считает турецкие сериалы бесвкусными и лживыми, а образы героев - далекими от реальности.

«Это же прививает дурновкусие <…> То, что они показывают, является ложью от начала до конца, <…> актеры с видом альфонсов!» - заявил он.

Турецкие сериалы, по мнению депутата, даже нельзя рассматривать как красивую сказку, потому что там нет глубокой философии, а фальшь выглядит неэстетично.

«Это формирует совершенно ложные ценности и представления о семейной жизни у людей. Такого не бывает», - подчеркнул Милонов.

Депутат ранее говорил, что в турецких сериалах нет ни одного хорошего актера. Он назвал такие кинокартины полнейшей белибердой.

Турция Сериалы Семья Женщины Депутаты Фильмы Россия Актеры
11 июля 2024, 12:33
В Госдуме предложили переименовать управляющие компании
РИА «Новости»
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Депутат Госдумы от Московской области Сергей Колунов сообщил, что ему регулярно поступают предложения от избирателей переименовать управляющие компании в обслуживающие. Сам парламентарий поддержал эту идею. Свою позицию он обосновал в комментарии для 360.ru.

«В случае с названием „управляющие компании“ неясно, откуда оно взялось», - заметил Колунов.

По его словам, фактически такие компании поддерживают порядок в домах и обслуживают их, но не управляют ими.

«Вопрос с названием беспокоит и наших жителей - пишут мне с просьбой переименовать УК в ОК, управляющие в обслуживающие, и я полностью их в этом деле поддерживаю. Терминологией необходимо грамотно распоряжаться!», - заявил депутат.

Он сообщил, что направит предложение в Минстрой в ближайшее время.

Ранее жителям Подмосковья напомнили , как правильно передавать показания счетчиков и оплаты жилищно-коммунальных услуг.

ЖКХ Госдума РФ Депутаты
11 июля 2024, 10:23
Попова назвала причину вспышки ботулизма в России
РИА «Новости»
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Нарушение всех возможных правил и технологий привело к изготовлению опасного продукта, который стал причиной вспышки ботулизма в России. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщило РИА «Новости».

Вспышка заболеваемости произошла в нескольких регионах России. С признаками ботулизма к медикам обратились пациенты в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Казани. Пострадавшие ели лобио от «Локалкитчен» («Кухня на районе») или салат с тунцом, фасолью и яблоком от «Гастропорт».

В общей сложности пострадали около 400 человек. Известно о двух погибших. Цеха сервиса доставки еды «Кухня на районе» временно закрыли, нескольких человек задержали.

Ранее в Роспотребнадзоре на фоне вспышки ботулизма объяснили, как выбрать безопасные рыбные консервы. О качестве консервов может рассказать даже упаковка и этикетка, а также внешний вид рыбы. Специалисты напомнили россиянам: важно помнить, что некачественные и просроченные консервы могут стать причиной развития смертельно опасного заболевания.

Еда Казань Правила Роспотребнадзор Россия Анна Попова Продукты Технологии Москва Ботулизм
11 июля 2024, 09:38
Москвичей ждет сухая и жаркая погода
РИА «Новости»
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Небольшая облачность и до +29 градусов ожидается в Москве 11 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня погоду в столице будет формировать антициклон. В Москве и окрестностях ожидается небольшая облачность и без осадков», - предупредил синоптик.

Столбики термометров в Москве покажут 27… 29 градусов, в области - 24… 29 градусов. Ожидается северный и северо-восточный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление понизится.

Жаркая погода в Москве сохранится до конца недели , сообщил синоптик Александр Ильин. Температура воздуха сможет вырасти еще больше, сильных дождей не ожидается. В целом, весь июль будет достаточно теплым. Метеоролог Татьяна Позднякова отмечала, что жара во всей средней полосе России может сохраняться до 20 июля.

Небольшая облачность и до 29 градусов ожидается в Москве 11 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

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