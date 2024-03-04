Ефремову могут отказать в УДО из-за двух нарушений

По данным издания, нарушения и взыскания портят характеристику заключенного. Именно из-за них вопрос о возможном освобождении актера может решиться не в пользу Ефремова, даже при наличии согласия родных погибшего Захарова.

О каких конкретно нарушениях идет речь - неизвестно.

Ефремов отсидел чуть больше половины от своего срока. Его приговорили к 7,5 годам колонии за смертельное ДТП в центре Москвы.

Ранее руководство белгородской колонии одобрило ходатайство отбывающего наказание актера Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении. Документы передали на рассмотрение в суд, который решит дальнейшую судьбу артиста.

Тем не менее, в Алексеевском суде Белгородской области заявили, что никакие документы об УДО не поступали.