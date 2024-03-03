03 марта 2024, 15:20

Доступ к «Википедии» в России могут заблокировать

Unsplash
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Популярный информационный ресурс «Википедия» могут заблокировать в России в соответствии с новым законодательством о популяризации VPN. На это в Telegram-канале указал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он отметил, что на сайте «Википедии» есть статья, которая описывает способы обхода блокировок, а также советует применять их всем пользователям.

«У Роскомнадзора есть ряд претензий, по многим из которых уже вынесли судебные решения. Основания для блокировки „Википедии“ есть, нужно сделать так, чтобы у пользователей это не вызвало резкого дискомфорта», - написал Горелкин.

Депутат добавил, что вся ценная информация на «Википедии» уже продублирована на сервисах «Руниверсалис», «Рувики» и «БРЭ».

«Осталось сделать так, чтобы пользователям по ссылке на „Википедию“ предлагали открыть ее вариант на одном из российских аналогов. Эксперты РОЦИТ уже разрабатывают необходимое техническое решение», - добавил он.

В конце декабря стало известно о закрытии «Викимедии.ру» , которая оказывала поддержку русскоязычной «Википедии».

Роскомнадзор Блокировки Депутаты Россия
03 марта 2024, 12:22
Более 3,5 тысячи вещей оставили в вагонах БКЛ за год
Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
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Более 3,5 тысячи предметов забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы. Среди них — барабанная установка, детские игрушки и даже аквариум. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 3,5 тысячи предметов забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы. Среди них - барабанная установка, детские игрушки и даже аквариум. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, чаще всего пассажиры забывали в вагонах сезонные вещи, включая головные уборы, перчатки и солнцезащитные очки.

«Мы просим пассажиров быть внимательными и ничего не оставлять в метрополитене. Но если все же это произошло, то все найденные предметы мы отправляем на хранение», - подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Он добавил, что сейчас в метро работают три склада, куда отправляют забытые в вагонах вещи. Они расположены на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». По поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведется активная работа по повышению качества сервисов для пассажиров.

Чтобы вернуть забытые в метро вещи, необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» с мобильного телефона по номеру 3210. Кроме того, можно оставить заявку через приложение «Метро Москвы».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Метро Москва
03 марта 2024, 09:48
Водителям показали актуализированную схему объезда участка «Тавриды»
РИА «Новости»
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Жителям Крыма представили актуализированную схему объезда участка автомобильной дороги «Таврида» в двух направлениях. Об этом в Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по „Тавриде“», - написал он и принес извинения водителям за возможные неудобства.

По словам Лукашенко, о снятии ограничений власти проинформирует дополнительно.

Движение по федеральной трассе «Таврида» в районе Феодосии ограничили ранним утром 3 марта. Об этом сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.

Минувшей ночью над Феодосией раздались громкие взрывы. По словам очевидцев, сработала система ПВО.

Утром 3 марта Минобороны проинформировало об уничтожении 38 беспилотников ВСУ над территорией Республики Крым.

Крым Дороги Водители
03 марта 2024, 02:38
В Москве стартовала девятая благотворительная лыжня «Линия жизни»
Freepik
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Спортивный клуб «Альфа-Битца» провел девятую благотворительную лыжню «Линия жизни» на дистанциях в три и 10 километров в субботу, 2 марта. На лыжи встали не только профессионалы, но и любители всех возрастов.

Деньги, собранные в рамках мероприятия, направят на лечение подопечных фонда «Линия жизни», страдающих тяжелыми заболеваниями. Как рассказал операционный директор фонда Сергей Горбов, организация оказывает высокотехнологичную помощь детям, а также приобретает новейшее оборудование и финансирует восстановительное лечение.

«Как здорово!» - воскликнула 10-летняя девочка, посмотрев на лыжню.

Она пришла на мероприятие вместе с родителями. Мать девочки рассказала «360», что ее дочь борется с врожденным заболеванием - каппилярной мальформацией правой стороны лица. С фондом они сотрудничают с 10 месяцев, он им очень помогает.

«Поэтому мы всячески стараемся поддержать спортсменов, которые сегодня стартовали и так же помогают таким же нуждающимся детям, как мы», - заявила женщина.

Трехкратная чемпионка России по лыжным гонкам Полина Кальсина призналась, что уже не первый раз участвует в благотворительных забегах.

«Это всегда очень мотивирует, заряжает», - рассказала спортсменка, добавив, что люди потом начинают помогать другим и без забегов.

Всего на старт вышли более 200 участников, каждому из которых на старте вручили памятные медали, а лучших наградили подарками.

Сам фонд существует уже 20 лет. За это время удалось спасти 70 тысяч детей. Средства, полученные с регистрационных сборов участников этой лыжни, перечислят на лечение мальчика с поражением центральной нервной системы.

Спортсмены Благотворительность Дети Москва
02 марта 2024, 19:40
ЛГБТ внесли в список ликвидированных движений
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Министерство юстиции России внесло в соответствии с решением суда в реестр запрещенных и ликвидированных движение ЛГБТ* и его структурные подразделения. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

«Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», - указали в публикации.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее назвал критерии, по которым новый закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды будут применяться в России. Одним из них станет оценка внешнего вида людей.

Также парламентарий отметил,что книгам писателя Федора Достоевского и остальных классиков по законам России о борьбе с пропагандой ЛГБТ* ничего не угрожает.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

ЛГБТ

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