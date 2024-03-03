Доступ к «Википедии» в России могут заблокировать

Он отметил, что на сайте «Википедии» есть статья, которая описывает способы обхода блокировок, а также советует применять их всем пользователям.

«У Роскомнадзора есть ряд претензий, по многим из которых уже вынесли судебные решения. Основания для блокировки „Википедии“ есть, нужно сделать так, чтобы у пользователей это не вызвало резкого дискомфорта», - написал Горелкин.

Депутат добавил, что вся ценная информация на «Википедии» уже продублирована на сервисах «Руниверсалис», «Рувики» и «БРЭ».

«Осталось сделать так, чтобы пользователям по ссылке на „Википедию“ предлагали открыть ее вариант на одном из российских аналогов. Эксперты РОЦИТ уже разрабатывают необходимое техническое решение», - добавил он.

В конце декабря стало известно о закрытии «Викимедии.ру» , которая оказывала поддержку русскоязычной «Википедии».