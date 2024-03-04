04 марта 2024, 09:36

Депутаты предложили увеличить пенсию за большой рабочий стаж

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Группа депутатов ЛДПР разработала проект закона, в случае принятия которого за рабочий стаж от 30 лет будут дополнительно выплачивать пенсию в размере двух прожиточных минимумов. Об этом сообщили «Известия».

Авторы законопроекта указали, что на 2024 год прожиточный минимум составил 13 290 рублей. Согласно документу, пенсионерам со стажем более 30 лет в этом году будут дополнительно выплачивать 26 тысяч рублей.

«‎Мы за то, чтобы у наших пенсионеров появилась возможность не просто доживать старость, а жить: хорошо питаться, заняться своим здоровьем, путешествовать», - заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Авторы документа также отметили, что механизм осуществления социальной доплаты и порядок пересмотра ее размера будет устанавливать Министерство труда и социальной защиты.

Ранее первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина анонсировала увеличение пособия по беременности и родам с 2025 года. По ее словам, россиянки смогут получить до 794 тысяч рублей.

Пенсия Пенсионеры Законы Депутаты ЛДПР
04 марта 2024, 10:09
Стало известно, когда смогут запустить Запорожскую АЭС
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Запорожскую АЭС в Энергодаре могут запустить вновь, когда для этого сложатся подходящие условия. Об этом РИА «Новости» рассказал директор станции Юрий Черничук.

«То, что мы это можем сделать и сделаем, как только будут созданы условия вокруг станции, - это безусловно и бесспорно», - заверил он.

Черничук подчеркнул, что станция будет готова к возобновлению эксплуатации и выработке электроэнергии после ряда технических организационных мероприятий. Однако на все эти процессы сейчас «влияет много факторов», в уравнении «очень и очень много неизвестных», так что когда это произойдет, пока неясно.

Все энергоблоки Запорожской АЭС остановили к концу февраля 2024 года. При этом на станции по графику начали ремонт первого блока.

В течение года профилактические работы пройдут на всех шести энергоблоках и общестанционных объектах. Персонала и запчастей для этого хватает.

АЭС Энергодар Запорожская АЭС
04 марта 2024, 09:12
Известный бодибилдер внезапно умер в Екатеринбурге
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В Екатеринбурге внезапно скончался известный бодибилдер Дмитрий Кимак. Ему было 28 лет, сообщила сестра спортсмена в группе во «ВКонтакте» «Тренер Дмитрий Кимак | Компрессорный».

«Вчера моего брата Димы не стало. Пусть земля тебе будет пухом, родной. О прощании сообщим позже», - написала она.

Накануне Кимак участвовал в масштабных соревнованиях. Первого марта спортсмен взял кубок на состязаниях в ЦК «Урал».

Дмитрий работал фитнес-тренером и вел свой канал. В апреле Кимак собирался побороться за кубок Урала и Сибири по бодибилдингу. В социальных сетях он рассказал подписчикам, что планирует пару дней отдохнуть от диеты, а после начать подготовку к новым соревнованиям.

О причинах смерти Дмитрия не уточняется.

Спортсмены Екатеринбург
04 марта 2024, 09:00
Курс для психологов по работе с ветеранами СВО забраковали в России
РИА «Новости»
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Минобрнауки России забраковало программу обучения психологов работе с ветеранами спецоперации. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на источник. По его данным, чиновника, который разослал программу по вузам, уволили.

Предложенный курс включал 71 час лекций о «традиционных ценностях» и «ментальных войнах, которые ведутся против каждого гражданина РФ недружественными странами». Психологическим последствиям «нравственного или безнравственного поведения» в ходе конфликта предлагалось посвятить всего час.

СМИ обратили внимание на то, что в базе ФГОС появилась новая дисциплина для вузов «Духовная безопасность личности и традиционные российские духовно-нравственные ценности», разработанная созданным в 2023 году Научно-практическим институтом религиозно-ориентированной психологии и психотерапии. В документе отмечалось, что госфонду «Защитники Отечества» не хватает клинических специалистов для оказания психологической помощи ветеранам СВО и семьям погибших бойцов, так что придется привлечь «психологи-энерготерапевтов, психологов-астрологов, психологов-тарологов». Согласно документу, Минобрнауки еще в ноябре 2023 года направило в профильные вузы материалы программы, но позже выяснилось, что письмо исключительно рекомендательное.

Источник в вузе заявил журналистам, что программу обучения в итоге сочли некачественной и министерство уже работает над созданием новой.

Ветераны Психология
04 марта 2024, 08:51
ООН указала на последствия роста добычи полезных ископаемых
Unsplash
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Разрастание инфраструктуры, огромный спрос на энергию и потребительская активность за последние 50 лет привела к увеличению мирового использования материалов в три раза. Об этом сообщили в отчете «Глобального прогноза ресурсов на 2024 год», который подготовила Международна группа ресурсов Программы ООН по окружающей среде (UNEP).

Разрастание инфраструктуры, огромный спрос на энергию и потребительская активность за последние 50 лет привела к увеличению мирового использования материалов в три раза. Об этом сообщили в отчете «Глобального прогноза ресурсов на 2024 год», который подготовила Международна группа ресурсов Программы ООН по окружающей среде ( UNEP ).

По прогнозам экспертов, такими темпами к 2060 году добыча природных ресурсов Земли может вырасти на 60% - со 100 миллиардов до 160 миллиардов тонн.

В среднем за год потребность в ресурсах растет более чем на 2,3%. На их добычу и переработку приходится более 60% выбросов парниковых газов, которые провоцируют глобальное потепление и вредят здоровью человека.

Авторы документа предложили пересмотреть питание людей, чтобы сократить отходы и потребление животного белка. Также они призвали выстраивать менее вредные транспортные системы и применять в строительстве переработанные материалы.

Питание Переработка ООН Глобальное потепление

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