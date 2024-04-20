Деньги с ОМС в первую очередь пойдут на зарплаты врачам

В документе сказано, что на выплаты зарплат врачам будут направлять средства, которые выручили с помощью выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи.

Путин в своем поручении обозначил важность выплат сельским медработникам. Он также указал на необходимость заранее провести мониторинг обеспечения кадрами медицинских организаций первичного звена здравоохранения. Власти регионов предоставят доклад президенту не позднее 1 мая, затем это будут делать один раз в квартал.

Помимо этого, президент поручил рассмотреть возможность сотрудничества в ядерной медицине в рамках саммита БРИКС. Кроме того, правительство и МИД займутся вопросом разработки и внедрения радиофармацевтических лекарств при партнерстве с БРИКС.