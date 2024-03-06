Деньги решают. Повышение маткапитала увеличило рождаемость

В России материнский капитал ежегодно повышают. В Госдуме предложили увеличить выплаты за второго ребенка до миллиона рублей, чтобы помочь россиянам. Депутат Яна Лантратова рассказала «360», что деньги - действительно существенный фактор, влияющий на решение о рождении сына или дочери.

И материнский капитал является переломным аргументом в пользу рождения сына или дочери. Особенно в регионах, где на выплачиваемую сумму можно улучшить жилищные условия.

«Реформа материнского капитала привела к росту рождаемости. И если сравнивать ее в различных регионах, то видно, что чем выше суммы выплат материнского капитала в регионе, тем лучше там ситуация с рождаемостью», - рассказала депутат.

По словам Лантратовой, часто молодые семьи боятся, что не смогут обеспечить своего ребенка.

«И учитывая все еще печальную демографическую картину, нам нужно добиться того, чтобы материнский капитал работал на большую аудиторию. Чтобы большее количество семей считали его значимой помощью, поэтому надо его увеличивать и расширять возможности использования», - заключила собеседница.

Маткапитал в России с 1 февраля 2024 года проиндексировали на 7,5%. В Думе предложили сделать программу бессрочной и внести изменения в закон о мерах господдержки российских семей с детьми.