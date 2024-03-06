06 марта 2024, 11:04

Деньги решают. Повышение маткапитала увеличило рождаемость

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В России материнский капитал ежегодно повышают. В Госдуме предложили увеличить выплаты за второго ребенка до миллиона рублей, чтобы помочь россиянам. Депутат Яна Лантратова рассказала «360», что деньги — действительно существенный фактор, влияющий на решение о рождении сына или дочери.

В России материнский капитал ежегодно повышают. В Госдуме предложили увеличить выплаты за второго ребенка до миллиона рублей, чтобы помочь россиянам. Депутат Яна Лантратова рассказала «360», что деньги - действительно существенный фактор, влияющий на решение о рождении сына или дочери.

И материнский капитал является переломным аргументом в пользу рождения сына или дочери. Особенно в регионах, где на выплачиваемую сумму можно улучшить жилищные условия.

«Реформа материнского капитала привела к росту рождаемости. И если сравнивать ее в различных регионах, то видно, что чем выше суммы выплат материнского капитала в регионе, тем лучше там ситуация с рождаемостью», - рассказала депутат.

По словам Лантратовой, часто молодые семьи боятся, что не смогут обеспечить своего ребенка.

«И учитывая все еще печальную демографическую картину, нам нужно добиться того, чтобы материнский капитал работал на большую аудиторию. Чтобы большее количество семей считали его значимой помощью, поэтому надо его увеличивать и расширять возможности использования», - заключила собеседница.

Маткапитал в России с 1 февраля 2024 года проиндексировали на 7,5%. В Думе предложили сделать программу бессрочной и внести изменения в закон о мерах господдержки российских семей с детьми.

Дети Выплаты в России Семья Депутаты Россия Деньги
06 марта 2024, 10:52
Правительство разрешило продать российский бизнес «Яндекса»
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Правительственная подкомиссия согласовала группу сделок по продаже российской группе инвесторов акций «Яндекса» нидерландской компании Yandex N.V. Об этом сообщили «Ведомости».

Нидерландская компания передаст 96,3% акций «Яндекса» консорциуму инвесторов, которые уже владеют 3,7% ценных бумаг. По информации издания, сумма сделки составит 457,3 миллиарда рублей.

«Это на 17,7 миллиарда меньше, чем сумма, анонсированная в начале февраля», - указали в газете.

Руководитель группы по работе с состоятельными клиентами «Альфа-капитала» Александр Абрамян допустил, что стоимость сделки снизилась из-за 3,7% ценных бумаг, которые принадлежат представителям топ-менеджмента «Яндекса», являющихся также новыми совладельцами ЗПИФ «Консорциум.Первый».

Ранее РБК информировал, что управленцы «Яндекса» станут крупнейшими совладельцами компании и получат 35% в структуре капитала. В их число войдет порядка 50 человек, каждый из которых будет иметь не более 5% акций.

Яндекс Россия Бизнес Нидерланды
06 марта 2024, 10:09
Телеканал «360» запускает «Станции мужской поддержки» в преддверии 8 Марта
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Телеканал «360» открывает «Станции мужской поддержки» в преддверии международного женского дня. Сотрудники канала готовы помочь всем мужчинам в выборе идеального подарка для особенной женщины в их жизни — мамы, дочери, сестры, любимой, коллеги или начальницы.

Часто мужчинам бывает непросто решить, что подарить, потому что не хватает времени, или есть опасение выбрать что-то не то. У кого-то просто нет опыта в выборе подарков. Телеканал «360» готов взять проблему выбора подарка для женщин на себя.

«Поздравить женщину в 8 Марта - это особенно важно, но выбор подарка может стать настоящим испытанием. Телеканал „360“ поможет каждому мужчине сделать правильный выбор и найти идеальный подарок, который выразит заботу и внимание. В предпраздничные дни мы откроем в крупнейших торговых центрах „Станции мужской поддержки“, где мужчины, которые не решили, что подарить найдут подсказки и советы. Мы хотим сберечь их нервы и сэкономить время на походы по магазинам.» - рассказал заместитель гендиректора телеканала «360» Алексей Коваль.

Специально для сильной половины человечества 6–7 марта в торгово-развлекательных комплексах Vegas (Крокус Сити, Каширское, Кунцево) будут работать пункты «Станции мужской поддержки». Здесь мужчины, ответив на несколько простых вопросов, смогут получить психологическую помощь, найти оригинальные идеи для подарков на 8 Марта как для жены, так и для коллеги. Выпьют чашку крепкого кофе, успокоятся и зарядятся уверенностью и будут готовы встретить женский праздник.

На «Станциях мужской поддержки» опытные специалисты помогут каждому мужчине подобрать идеальный подарок, который подчеркнет заботу и внимание к его особенной женщине.

Вместе с телеканалом «360» мужчины создадут особенный праздник для милых дам, чтобы каждая почувствовала искреннюю заботу и внимание.

Праздники Женщины Мужчины 8 Марта
06 марта 2024, 08:55
«Многое изменилось». Путин заявил о независимости России от продуктового импорта
РИА «Новости»
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Россия практически перестала зависеть от зарубежных поставок продуктов. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с представителями агропромышленного комплекса в Ставропольском крае.

«За предыдущие годы очень многое изменилось в агропромышленном секторе», - объяснил российский лидер.

Глава государства напомнил, что еще в 2000 году Россия зависела от импорта почти по всем направлениям, в том числе в области обеспечения продуктами питания.

«Сейчас такой зависимости практически не существует», - подчеркнул он.

Путин также обратил внимание на талант организаторов сельхозпроизводства и рассказал, что сотрудники тепличного комплекса «Солнечный дар» гордятся своей работой. Глава государства заключил, что это в значительной степени касается всех, кто работает в отрасли.

Ранее Путин сообщил, что Россия направляет сельхозпродукцию в 150 стран мира. По его словам, экспорт российских продуктов расширяется, несмотря на сложности с логистикой.

Сельское хозяйство Россия Владимир Путин Продукты
06 марта 2024, 02:56
В этом году ветеранам труда выплатят единовременную денежную помощь
Freepik
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Ветеранам труда в этом году положена единовременная денежная выплата. Об этом сообщила «Наша газета».

Данные о льготах для ветеранов можно узнать на официальном сайте правительства своего региона.

Также формой денежной поддержки является ежемесячная выплата. В Москве такая составляет 1328 рублей. Помимо этого, ветеранам труда положены скидки на оплату жилья, платежи за коммунальные услуги и капитальный ремонт. В ряде российских регионах предусмотрели выплаты за топливо, газификацию, телефон, ремонт и компенсации за проезд на общественном транспорте.

В материале сказано, что для получения льгот нужно обратиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). С собой важно принести набор документов, который может отличаться в зависимости от региона. Обычно нужен паспорт, пенсионное удостоверение и удостоверение ветерана труда.

В конце января этого года юрист Иван Соловьев рассказал, что самозанятых пожилых людей, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, могут исключить из категории работающих. Поправки внесут в статью 29 ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ».

Льготы Пенсионеры

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