06 марта 2024, 18:36

Цена на золото обновила исторический рекорд

Unsplash
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Цена на золото установила новый исторический максимум, достигнув отметки в 2153 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщили на сайте CME Group.

Данные торгов по состоянию на 17:39 по московскому времени свидетельствуют, что стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на 9,45 доллара (0,44%) и достигла планки в 2151,35 доллара за тройскую унцию. Однако минутами ранее этот показатель достиг отметки в 2153,55 доллара, установив тем самым исторический рекорд.

Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост цены на золото. По его словам, стоимость драгоценного металла может увеличиться в течение месяца на 5–10%. Эксперт добавил, что вкладывать деньги в золото стоит в том случае, если горизонт инвестирования покупателя составляет от трех лет.

Золото Рекорды Экономика
06 марта 2024, 17:33
«Инстинкт защиты потомства». Вассерман оценил роль женщин в военном деле
РИА «Новости»
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Женщины вряд ли выйдут на первые роли в военном деле. Об этом в преддверии 8 Марта порассуждал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

В разных странах мира женщины работают в министерствах обороны и занимают должности генералов. Однако войска под руководством представительниц прекрасного пола не так успешны, заявил депутат.

«Вспомните, как французов сейчас выкидывают из горячих точек в Африке. А там, насколько я знаю, значительную часть решений об их отправке принимали именно женщины. <…> Я не знаю, каким именно образом проявляется это психологическое различие между мужчинами и женщинами при принятии именно таких решений. Я просто вижу, что оно проявляется», - заключил Вассерман.

Ранее депутат поделился, что не может позволить себе полноценный отпуск из-за высокой занятости. Как человек обязательный, он не хочет подводить людей и продолжает работать.

Представительницы прекрасного пола уместны там, где не надо напрямую принимать самостоятельных решений, отметил парламентарий. Если говорить о военном деле, то женщины могут быть операторами, связистами или штабистами, так как там не нужно принимать решений, которые «ломают психику».

«Военное дело, к сожалению, требует, помимо всего прочего, готовности осознанно посылать кого-то на верную гибель. У женщин инстинкт защиты потомства развит гораздо больше, чем у мужчин. Поэтому это ломает женскую психику гораздо сильнее, чем мужскую», - подчеркнул Вассерман.

Военные Женщины Депутаты
06 марта 2024, 17:18
Регату имени Ченцова внесли в спортивную программу ПМЭФ-2024
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Спортивная программа Петербургского международного экономического форума будет включать первую регату выдающихся людей парусного спорта. Она будет проходить с 30 мая по 2 июня 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда Росконгресс, который является организатором ПМЭФ.

Регату проведут в честь первого вице-президента Всероссийской федерации парусного спорта Игоря Ченцова, который сыграл заметную роль в развитии этого спортивного направления.

Советник президента России Антон Кобяков прокомментировал инициативу проведения турниров в честь заслуженных людей. По его словам, она поможет укрепить традиции и благоприятно повлияет на спортивное направление.

«Хочу пожелать парусному спорту, чтобы регата имени Игоря Ченцова, который был душой и мотором своего вида спорта, помогла вывести на новый уровень внутреннюю конкуренцию и способствовала укреплению международного сотрудничества», - подчеркнул Кобяков.

Регата откроет сезон Международного парусного турнира Tenzor International Cup. Проект поддерживают Всероссийская федерация парусного спорта, Фонд Росконгресс и Центр спортивной подготовки сборных России.

Петербургский международный экономический форум пройдет с 5 по 8 июня. Мероприятие является важной мировой площадкой для обсуждения различных вопросов в сфере экономики.

Санкт-Петербург Спортсмены Россия Экономика
06 марта 2024, 17:14
Гарри Каспарова внесли в перечень террористов и экстремистов
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Росфинмониторинг внес шахматиста Гарри Каспарова* в перечень террористов и экстремистов. Он появился в разделе «Физические лица» под номером 6212.

«Каспаров Гарри Кимович*, 13.04.1963 год рождения, Баку Азербайджанской АССР», - значится в списке.

В декабре чемпиона мира по шахматам оштрафовали на 30 тысяч рублей за непредставление сведений иногентом (статья 19.34 КоАП РФ). Решение вынес Хамовнический райсуд Москвы.

В списке иноагентов Каспаров* оказался еще в 2022 году.

Минюст счел, что шахматист вел политическую деятельность, получая финансирование с Украины и из Соединенных Штатов. На политике Гарри Каспаров* сосредоточился после 2005 года, когда завершил шахматную карьеру.

Зимой 2023 года Минюст внес в реестр иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными в России, созданный в Литве «Российский комитет действия» **, в учреждении которого участвовал Каспаров*.

* Признан в России физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

** Организация признана нежелательной в России.

Терроризм Россия Экстремизм Иноагенты
06 марта 2024, 17:04
Восьмимиллионному посетителю выставки «Россия» подарили билет на футбольный матч
РИА «Новости»
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Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили восемь миллионов человек. Восьмимиллионного гостя, 14-летнего молодого человека, ждал приз — сертификат на товарищеский футбольный матч сборных России и Сербии, сообщили на сайте выставки.

Подросток из Тюмени приехал на выставку с родителями и младшим братом. Семья обрадовалась подарку - мальчик и сам играет в футбол с четырех лет. Некоторое время супруги жили в Германии, но недавно решили вернуться в Россию. Глава семьи Павел Лейзер отметил, что они счастливы, что снова оказались на родине.

«Это решение мы приняли из-за любви к России, сейчас наслаждаемся жизнью, гуляем по выставке. Она очень впечатляет: наглядно видно, в какую сторону развивается страна, сколько есть возможностей для молодежи и детей», - добавил он.

Мать победителя Анастасия Лейзер призналась, что у нее «даже в голове не укладывается», что они получили такой «неожиданный сюрприз».

По сертификату можно посмотреть матч из VIP-ложи, причем он рассчитан на четырех человек. Им организуют проезд до Москвы и даже трехдневное проживание.

Подарок для юбилейного посетителя подготовили АНО «Дирекция Выставки Достижений „Россия“» и Российский футбольный союз. Победителя и его семью поздравил российский футболист, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Павел Погребняк. Он отметил, что восемь миллионов - «ошеломляющая цифра, это действительно круто».

Выставка-форум «Россия» продлится до 8 июля.

Выставку-форум «Россия» на ВДНХ посетили восемь миллионов человек. Восьмимиллионного гостя, 14-летнего молодого человека, ждал приз - сертификат на товарищеский футбольный матч сборных России и Сербии, сообщили на сайте выставки.

Выставки Футбол Россия Выставка-форум «Россия»

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