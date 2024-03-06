Цена на золото обновила исторический рекорд

Женщины вряд ли выйдут на первые роли в военном деле. Об этом в преддверии 8 Марта порассуждал депутат Госдумы Анатолий Вассерман в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

В разных странах мира женщины работают в министерствах обороны и занимают должности генералов. Однако войска под руководством представительниц прекрасного пола не так успешны, заявил депутат.

«Вспомните, как французов сейчас выкидывают из горячих точек в Африке. А там, насколько я знаю, значительную часть решений об их отправке принимали именно женщины. <…> Я не знаю, каким именно образом проявляется это психологическое различие между мужчинами и женщинами при принятии именно таких решений. Я просто вижу, что оно проявляется», - заключил Вассерман.

Ранее депутат поделился, что не может позволить себе полноценный отпуск из-за высокой занятости. Как человек обязательный, он не хочет подводить людей и продолжает работать.

Представительницы прекрасного пола уместны там, где не надо напрямую принимать самостоятельных решений, отметил парламентарий. Если говорить о военном деле, то женщины могут быть операторами, связистами или штабистами, так как там не нужно принимать решений, которые «ломают психику».

«Военное дело, к сожалению, требует, помимо всего прочего, готовности осознанно посылать кого-то на верную гибель. У женщин инстинкт защиты потомства развит гораздо больше, чем у мужчин. Поэтому это ломает женскую психику гораздо сильнее, чем мужскую», - подчеркнул Вассерман.