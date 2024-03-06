Цена на золото обновила исторический рекорд
Цена на золото установила новый исторический максимум, достигнув отметки в 2153 долларов за тройскую унцию. Об этом сообщили на сайте CME Group.
Данные торгов по состоянию на 17:39 по московскому времени свидетельствуют, что стоимость апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex повысилась на 9,45 доллара (0,44%) и достигла планки в 2151,35 доллара за тройскую унцию. Однако минутами ранее этот показатель достиг отметки в 2153,55 доллара, установив тем самым исторический рекорд.
Ранее финансовый аналитик Дмитрий Голубовский спрогнозировал рост цены на золото. По его словам, стоимость драгоценного металла может увеличиться в течение месяца на 5–10%. Эксперт добавил, что вкладывать деньги в золото стоит в том случае, если горизонт инвестирования покупателя составляет от трех лет.