03 марта 2024, 15:59

Бывшая глава МИД Австрии рассказала о планах на жизнь в России

Global Look Press
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль сообщила, что выбрала Россию страной, где хочет провести остаток своей жизни. Ее слова привел ТАСС.

Бывший дипломат отметила, что уже выбрала себе место под строительство дома в восточной части страны.

«Россия - это по-настоящему свободная страна. Поэтому я переехала сюда, но мне не очень нравится городская жизнь», - призналась Кнайсль.

Экс-глава австрийской дипломатии отметила, что чувствует себя в России как дома.

«Чувствую тепло людей. Выучила русский язык, но при общении не чувствую себя не до конца уверенно», - добавила она.

Ранее стало известно, что Кнайсль проживает в Санкт-Петербурге и работает в системе СПбГУ. Она подчеркнула, что университет помог ей легко и быстро оформить все необходимые документы для рабочей визы и дальнейшего трудоустройства.

Австрия Дипломатия Россия
03 марта 2024, 15:20
Доступ к «Википедии» в России могут заблокировать
Unsplash
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Популярный информационный ресурс «Википедия» могут заблокировать в России в соответствии с новым законодательством о популяризации VPN. На это в Telegram-канале указал заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

Он отметил, что на сайте «Википедии» есть статья, которая описывает способы обхода блокировок, а также советует применять их всем пользователям.

«У Роскомнадзора есть ряд претензий, по многим из которых уже вынесли судебные решения. Основания для блокировки „Википедии“ есть, нужно сделать так, чтобы у пользователей это не вызвало резкого дискомфорта», - написал Горелкин.

Депутат добавил, что вся ценная информация на «Википедии» уже продублирована на сервисах «Руниверсалис», «Рувики» и «БРЭ».

«Осталось сделать так, чтобы пользователям по ссылке на „Википедию“ предлагали открыть ее вариант на одном из российских аналогов. Эксперты РОЦИТ уже разрабатывают необходимое техническое решение», - добавил он.

В конце декабря стало известно о закрытии «Викимедии.ру» , которая оказывала поддержку русскоязычной «Википедии».

Роскомнадзор Блокировки Депутаты Россия
03 марта 2024, 12:22
Более 3,5 тысячи вещей оставили в вагонах БКЛ за год
Пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
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Более 3,5 тысячи предметов забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы. Среди них — барабанная установка, детские игрушки и даже аквариум. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Более 3,5 тысячи предметов забыли пассажиры Большой кольцевой линии за год работы. Среди них - барабанная установка, детские игрушки и даже аквариум. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По словам Ликсутова, чаще всего пассажиры забывали в вагонах сезонные вещи, включая головные уборы, перчатки и солнцезащитные очки.

«Мы просим пассажиров быть внимательными и ничего не оставлять в метрополитене. Но если все же это произошло, то все найденные предметы мы отправляем на хранение», - подчеркнул заместитель мэра Москвы.

Он добавил, что сейчас в метро работают три склада, куда отправляют забытые в вагонах вещи. Они расположены на станциях «Черкизовская», «Котельники» и «Деловой центр». По поручению мэра Москвы Сергея Собянина ведется активная работа по повышению качества сервисов для пассажиров.

Чтобы вернуть забытые в метро вещи, необходимо обратиться в контакт-центр «Московский транспорт» с мобильного телефона по номеру 3210. Кроме того, можно оставить заявку через приложение «Метро Москвы».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Метро Москва
03 марта 2024, 09:48
Водителям показали актуализированную схему объезда участка «Тавриды»
РИА «Новости»
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Жителям Крыма представили актуализированную схему объезда участка автомобильной дороги «Таврида» в двух направлениях. Об этом в Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по „Тавриде“», - написал он и принес извинения водителям за возможные неудобства.

По словам Лукашенко, о снятии ограничений власти проинформирует дополнительно.

Движение по федеральной трассе «Таврида» в районе Феодосии ограничили ранним утром 3 марта. Об этом сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.

Минувшей ночью над Феодосией раздались громкие взрывы. По словам очевидцев, сработала система ПВО.

Утром 3 марта Минобороны проинформировало об уничтожении 38 беспилотников ВСУ над территорией Республики Крым.

Крым Дороги Водители
03 марта 2024, 02:38
В Москве стартовала девятая благотворительная лыжня «Линия жизни»
Freepik
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Спортивный клуб «Альфа-Битца» провел девятую благотворительную лыжню «Линия жизни» на дистанциях в три и 10 километров в субботу, 2 марта. На лыжи встали не только профессионалы, но и любители всех возрастов.

Деньги, собранные в рамках мероприятия, направят на лечение подопечных фонда «Линия жизни», страдающих тяжелыми заболеваниями. Как рассказал операционный директор фонда Сергей Горбов, организация оказывает высокотехнологичную помощь детям, а также приобретает новейшее оборудование и финансирует восстановительное лечение.

«Как здорово!» - воскликнула 10-летняя девочка, посмотрев на лыжню.

Она пришла на мероприятие вместе с родителями. Мать девочки рассказала «360», что ее дочь борется с врожденным заболеванием - каппилярной мальформацией правой стороны лица. С фондом они сотрудничают с 10 месяцев, он им очень помогает.

«Поэтому мы всячески стараемся поддержать спортсменов, которые сегодня стартовали и так же помогают таким же нуждающимся детям, как мы», - заявила женщина.

Трехкратная чемпионка России по лыжным гонкам Полина Кальсина призналась, что уже не первый раз участвует в благотворительных забегах.

«Это всегда очень мотивирует, заряжает», - рассказала спортсменка, добавив, что люди потом начинают помогать другим и без забегов.

Всего на старт вышли более 200 участников, каждому из которых на старте вручили памятные медали, а лучших наградили подарками.

Сам фонд существует уже 20 лет. За это время удалось спасти 70 тысяч детей. Средства, полученные с регистрационных сборов участников этой лыжни, перечислят на лечение мальчика с поражением центральной нервной системы.

Спортсмены Благотворительность Дети Москва

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