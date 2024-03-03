Бывшая глава МИД Австрии рассказала о планах на жизнь в России

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Бывший дипломат отметила, что уже выбрала себе место под строительство дома в восточной части страны.

«Россия - это по-настоящему свободная страна. Поэтому я переехала сюда, но мне не очень нравится городская жизнь», - призналась Кнайсль.

Экс-глава австрийской дипломатии отметила, что чувствует себя в России как дома.

«Чувствую тепло людей. Выучила русский язык, но при общении не чувствую себя не до конца уверенно», - добавила она.

Ранее стало известно, что Кнайсль проживает в Санкт-Петербурге и работает в системе СПбГУ. Она подчеркнула, что университет помог ей легко и быстро оформить все необходимые документы для рабочей визы и дальнейшего трудоустройства.