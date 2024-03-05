05 марта 2024, 21:03

Путин поддержал идею введения аграрных классов в школах

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Президент Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Ставропольский край, отчет о встрече с представителями агропромышленного комплекса опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать», - сказал Путин.

Так российский лидер прокомментировал это предложение.

Говоря о необходимости профориентации в учебных заведениях, президент подчеркнул, что это касается не только промышленных предприятий, но и сферы сельхозпроизводства.

«Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая», - добавил президент.

Также Путин пообещал, что обратит внимание ведомств на проблемы аграриев по перевозке зерна по железной дороге.

Школы Россия Владимир Путин
29 февраля 2024, 14:17
Путин назвал срок завершения программы капитального ремонта школ
РИА «Новости»
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Количество школ, где необходимо провести капитальный ремонт в рамках федеральной программы, составило около 18,5 тысячи зданий. Все работы по ним закончат до 2030 года. Об этом в ходе своего послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в дальнейшем ремонты всех учебных заведений пройдут в плановом порядке.

Школы Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
27 февраля 2024, 18:54
Законопроект о флаге России в детсадах, вузах и колледжах прошел первое чтение
РИА «Новости»
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Внесенный в Госдуму законопроект об обязательном вывешивании государственного флага в учебных и дошкольных учреждениях прошел первое чтение. Сейчас эта норма распространяется только на школы, но в случае принятия флаги появятся над детскими садами, колледжами и вузами. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Авторы инициативы в пояснительной записке уточнили, что использование государственного флага - это важный элемент в воспитании детей и молодежи и формировании у них духовно-нравственных ценностей.

Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О Государственном флаге Российской Федерации». После принятия новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Еженедельная церемония с поднятием флага России и исполнением государственного гимна в российских школах появилась 1 сентября 2022 года. Министр просвещения Сергей Кравцов тогда же объявил о введении специальных уроков «Разговоры о важном».

До этого средние учебные заведения вывешивали флаг России только во время торжественных мероприятий и государственных праздников.

Вузы Дети 1 сентября Законы Госдума РФ Россия
24 февраля 2024, 11:04
Детские сады на базе вузов начнут создавать в России
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Дошкольные организации начнут создавать при высших учебных учреждениях. Об этом Минобрнауки сообщило в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова. Текст документа оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Ведется активная работа, направленная на предоставление дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства детских садов и создание дошкольных организаций на базе вузов», - указали в министерстве.

По мнению авторов обращения, строительство детских садов на базе вузов поможет компенсировать дефицит нянь и повысить рождаемость в стране.

«Нужно, чтобы больше строилось ясельных групп, чтобы при вузах и средне-специальных заведениях открывались ясли и детские сады», - отметил Нилов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что многие молодые люди откладывают рождение детей до получения диплома, что негативно сказывается на демографической ситуации.

Ранее социолог Гуля Хабибуллина заявила, что в 2023 году в демографическом вопросе отрицательная динамика начала снижаться. Это произошло благодаря мерам господдержки семей с детьми и молодых мам, подчеркнула она. Эксперт напомнила, что большое влияние на демографию оказывают также моменты, связанные с психологией.

Вузы Дети Семья Строительство Депутаты Детские сады
21 февраля 2024, 10:07
Ефимов: «Московская техническая школа» запустила 8 курсов по передовым химическим технологиям
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Восемь новых образовательных курсов по направлению «Передовые химические технологии» запустили в рамках городского проекта «Московская техническая школа». Инженеры, получившие новые знания, смогут применить их во многих отраслях промышленности, включая авиа- и автомобилестроение, а также микроэлектронику. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы активно развиваем образовательную базу проекта, расширяя перечень направлений и количество курсов. Так, „Московская техническая школа“ совместно с ведущими вузами столицы разработала и запустила восемь программ по передовым технологиям химпрома», - отметил Ефимов.

По его словам, благодаря этим курсам промышленники получат актуальные знания в сфере технологий производства полимерных материалов и печатных плат, авиационного материаловедения и во многих других высокотехнологичных направлениях.

Направление «Передовые химические технологии», в рамках которого пройдет обучение, запустили в конце 2023 года совместно с ведущими столичными образовательными организациями и компаниями.

«Привлечение научных организаций и ведущих предприятий химической отрасли позволяет создавать эффективную образовательную инфраструктуру для подготовки высокотехнологичных кадров», - обратил внимание министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Он уточнил, что на сегодняшний день в развитии направления и укреплении технологического суверенитета России участвуют 17 партнеров.

Совместно с Российским химико-технологическим университетом имени Д. И. Менделеева в «МТШ» запустили четыре курса: «Химическое и электрохимическое осаждение покрытий», «Химическая и электрохимическая обработка поверхности в производстве печатных плат», «Химия в авиационном материаловедении» и «Разработка, исследование и моделирование наномодифицированных полимерных материалов со специальными свойствами».

Университет подготовил четыре образовательные программы, неразрывно связанные с выработкой практических навыков, востребованных на столичных предприятиях высокотеха, сообщил исполняющий обязанности ректора РХТУ имени Д. И. Менделеева Илья Воротынцев. Слушатели курсов изучают практическую часть с помощью современного инженерного оборудования, а теоретический раздел предоставляет актуальную информацию о передовых мировых достижениях в соответствующих областях.

Вместе с Российским технологическим университетом МИРЭА создали три курса: «Водородная энергетика. Хранение и транспортировка водорода», «Газовая хроматография. Практическое применение» и «Жидкостная хроматография в промышленности. Теория и практика». Еще одну программу, «Химические технологии полимерных материалов», специалисты «МТШ» разработали совместно с Российским экономическим университетом имени Г. В. Плеханова.

Всем участникам, прошедшим обучение, выдадут удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что новая индустриализация - это новые инженерные кадры. В 2021 году столичное правительство совместно с ведущими техническими вузами и компаниями запустило спецпроект «Московская техническая школа», призванный помочь промышленности решить проблему дефицита персонала. В «МТШ» помогают повысить квалификацию инженеров в работе с инновационными технологиями, развивающими промышленный потенциал города и оптимизирующими производственные процессы.

«Московская техническая школа» предоставляет качественную образовательную инфраструктуру. Для работников предприятий подготовили свыше 140 программ повышения квалификации.

На данный момент в «МТШ» восемь общих направлений и четыре специальных. Специалистам доступны не только учебные курсы, но и вебинары, конференции, мастер-классы и другие мероприятия.

Экономика Технологии Образование Москва

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