Путин поддержал идею введения аграрных классов в школах

«Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать», - сказал Путин.

Так российский лидер прокомментировал это предложение.

Говоря о необходимости профориентации в учебных заведениях, президент подчеркнул, что это касается не только промышленных предприятий, но и сферы сельхозпроизводства.

«Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая», - добавил президент.

Также Путин пообещал, что обратит внимание ведомств на проблемы аграриев по перевозке зерна по железной дороге.