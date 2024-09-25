25 сентября 2024, 12:47

Дискуссию о сокращении времени обучения в школах сочли оправданной

РИА «Новости»
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Дискуссия о сокращении времени обучения в школах имеет место и оправдана. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против», - заявил он.

Песков добавил, что система образования должна подстраиваться под изменения в технологиях и кадровых потребностях.

Идею выдвинул помощник президента России Владимир Мединский. Он предположил, что со временем образование станет более спрессованным и специализированным, чем сейчас.

Депутат Госдумы Олег Смолин выступил против такого сокращения , заявив, что оно негативно повлияет на качество образования и квалификации специалистов. По его словам, идея противоречит общемировой тенденции и является непозволительной роскошью.

Кремль Школы Дмитрий Песков
24 сентября 2024, 21:27
VK Education запустит базу учебных проектов для студентов
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Для студентов и преподавателей VK запустит новую программу VK Education Projects. Она поможет в реализации проектной и учебной деятельности — при выполнении домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ.

К программе уже присоединились МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана и РГУ имени Косыгина. Кейсы, которые реализуют в ее рамках, станут частью портфолио студентов и помогут им в развитии карьеры в сферах IT, digital и креативных индустрий.

На первом этапе в базу VK Education Projects включат более 50 прикладных задач по пяти востребованным направлениям - искусственный интеллект и анализ данных, разработка, информационная безопасность, управление продуктом и креативные индустрии.

Студенты получат возможность разработать нейросеть для автоматического анализа резюме, создать концепцию развития мини-приложения «ВКонтакте», предложить программу ESG-инициатив для самого популярного фестиваля страны VK Fest. Все задачи составили эксперты VK с учетом актуального бизнес-контекста.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова указала на частую обратную связь от студентов и молодых специалистов, которые говорят о несоответствии учебных кейсов с задачами на старте карьеры.

«Поэтому мы решили помочь вузам устранить этот разрыв и дать возможность ребятам уже во время учебы приобрести опыт, который будет полезен им в будущем трудоустройстве», - пояснила она.

По словам Степановой, участие в VK Education Projects даст студентам возможность получить ценные работы в портфолио, а бизнесу - новые нетривиальные решения актуальных задач.

Доступ к датасетам, исследованиям и обучающим материалам, которые помогут работать над проектами, откроется после регистрации на портале VK Education. Для студентов организовали Q&A-сессии, где эксперты VK проконсультируют их, окажут помощь в начале проектной деятельности и оценят итоговый результат.

Успешно выполнившим кейсы участникам программы выдадут электронные сертификаты. А для авторов лучших проектов подготовили дополнительные бонусы и поддержку от VK Education.

Возможность присоединиться к проекту есть у студентов любых российских вузов. На сайте VK Education желающие могут ознакомиться с задачами и выбрать понравившийся проект.

Для студентов и преподавателей VK запустит новую программу VK Education Projects. Она поможет в реализации проектной и учебной деятельности - при выполнении домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ.

Исследования Вузы ВКонтакте Студенты Образование
24 сентября 2024, 18:39
Продолжительность образования в российских школах и вузах могут сократить в России
РИА «Новости»
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В ближайшее время продолжительность образования в России могут сократить из-за требований времени. Об этом на встрече с молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» заявил глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, его слова привело РИА «Новости».

«Полагаю, что в ближайшее десятилетие классическое пяти-шестилетнее образование уйдет в прошлое. Образование будет спрессованным по времени, станет более специализированным, ориентируется на ближайшее обозримое время. А потом спустя 10 лет надо будет переучиваться», - сказал он.

Мединский выразил уверенность, что, если человек не будет учиться чему-то новому каждые 10 лет, то в итоге окажется неконкурентоспособным. По его словам, каждому гражданину в течение жизни потребуется получать несколько образований.

Ранее Мединский назвал новые российские учебники по истории лучшими за последние 30 лет.

Вузы Школы Россия Образование
20 сентября 2024, 01:21
Минпросвещения объяснило предложение исключить гольф из школьной программы
Unsplash
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Гольф, чир-спорт и ряд других видов спорта предложили исключить из программы уроков физкультуры. В Минпросвещения России сообщили, что к этому пришли после анализа «ресурсных возможностей» школ, а также запросов учеников, родителей и педагогов.

Пресс-служба министерства напомнила, что количество модулей уроков физкультуры расширили по поручению президента Владимира Путина. К разработке программ подключили лучших специалистов.

«В ходе апробации были проанализированы ресурсные возможности российских школ, запросы учеников, родителей и учителей. Вследствие чего было принято решение об исключении части введенных модулей», - рассказали в Минпросвещения.

Там отметили, что убрать из школьной программы некоторые дисциплины необходимо из-за их несоответствия российскому историческому опыту. В связи с этим министерство призвало отказаться от ряда терминов - например, заменить толерантность взаимоуважением, а буллинг психологическим насилием.

Школы Законы Правительство РФ
20 сентября 2024, 00:48
Минпросвещения разработает меры для адаптации детей иностранцев в школах
РИА «Новости»
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В ряде российских школ нарушился баланс между детьми мигрантов и местными школьниками, сообщили в пресс-службе Минпросвещения. Там отметили, что в таких ситуациях необходимо принять меры для эффективной адаптации учеников.

Одной из мер в министерстве назвали проведение дополнительных уроков по русскому языку и психолого-педагогическое сопровождение ребят.

«Минпросвещения России прорабатывает законодательные инициативы по закреплению обязательного прохождения языковой диагностики детьми мигрантов», - отметили в министерстве.

Власти рекомендовали формировать классы и группы в детских садах таким образом, чтобы в каждом находились не более трех детей , плохо говорящих по-русски. В противном случае снижаются образовательные результаты, потому что педагоги тратят больше времени для того, чтобы донести нужную информацию.

Дети Школы Мигранты Законы

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