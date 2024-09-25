Дискуссию о сокращении времени обучения в школах сочли оправданной

Для студентов и преподавателей VK запустит новую программу VK Education Projects. Она поможет в реализации проектной и учебной деятельности — при выполнении домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ.

К программе уже присоединились МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана и РГУ имени Косыгина. Кейсы, которые реализуют в ее рамках, станут частью портфолио студентов и помогут им в развитии карьеры в сферах IT, digital и креативных индустрий.

На первом этапе в базу VK Education Projects включат более 50 прикладных задач по пяти востребованным направлениям - искусственный интеллект и анализ данных, разработка, информационная безопасность, управление продуктом и креативные индустрии.

Студенты получат возможность разработать нейросеть для автоматического анализа резюме, создать концепцию развития мини-приложения «ВКонтакте», предложить программу ESG-инициатив для самого популярного фестиваля страны VK Fest. Все задачи составили эксперты VK с учетом актуального бизнес-контекста.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова указала на частую обратную связь от студентов и молодых специалистов, которые говорят о несоответствии учебных кейсов с задачами на старте карьеры.

«Поэтому мы решили помочь вузам устранить этот разрыв и дать возможность ребятам уже во время учебы приобрести опыт, который будет полезен им в будущем трудоустройстве», - пояснила она.

По словам Степановой, участие в VK Education Projects даст студентам возможность получить ценные работы в портфолио, а бизнесу - новые нетривиальные решения актуальных задач.

Доступ к датасетам, исследованиям и обучающим материалам, которые помогут работать над проектами, откроется после регистрации на портале VK Education. Для студентов организовали Q&A-сессии, где эксперты VK проконсультируют их, окажут помощь в начале проектной деятельности и оценят итоговый результат.

Успешно выполнившим кейсы участникам программы выдадут электронные сертификаты. А для авторов лучших проектов подготовили дополнительные бонусы и поддержку от VK Education.

Возможность присоединиться к проекту есть у студентов любых российских вузов. На сайте VK Education желающие могут ознакомиться с задачами и выбрать понравившийся проект.

Для студентов и преподавателей VK запустит новую программу VK Education Projects. Она поможет в реализации проектной и учебной деятельности - при выполнении домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ.