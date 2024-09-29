29 сентября 2024, 20:47

Школой Калининграда заинтересовался СК из-за не говорящих по-русски учеников

РИА «Новости»
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Принявшую на учебу детей мигрантов без знания русского языка школу Калининграда проверят следователи. Такое поручение дал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, сообщила пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что в социальных сетях появилась жалоба от родителей одной из школ Калининграда. Они пояснили, что их дети не могут учиться нормально, потому что в классах появились дети мигрантов, не говорящие по-русски.

В результате весь учебный процесс нарушился. При этом руководство учебного заведения никаких мер не приняло.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы калининградского управления СК Евгению Козырецкому проверить школу и доложить о всех обстоятельствах.

Речь идет о калининградской школе № 7, где в одном из классов оказались сразу шестеро не говорящих по-русски детей, которые вместе с родителями приехали из Узбекистана. Директор учебного заведения предложила родителям учеников научить детей узбекскому , чтобы они могли общаться с новыми учениками.

Дети Школы Мигранты Русский язык Следственный комитет России Калининград
28 сентября 2024, 13:16
Ученые рассказали о негативных образах России в учебниках стран СНГ
РИА «Новости»
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Ученые Института научной информации по общественным наукам РАН исследовали, как представлена Россия в учебниках стран ближнего зарубежья. Результаты исследования опубликовал РБК.

В большинстве стран Россия оказалась представлена колониальным государством.

В Казахстане, например, школьников учат, что Российская империя вела «военно-колониальную экспансию», а советскую власть критикуют за голод, неурожаи и засухи.

Установление советской власти в азербайджанских учебниках называют «военным вторжением при поддержке предательских сил». Кроме того, именно Россию указывают виновником карабахского конфликта, а последнего советского лидера Михаила Горбачева - проармянским.

В Узбекистане обвиняют Российскую империю в нанесении ущерба национальной идентичности и экономике, при этом тезисы о строительстве в Средней Азии инфраструктуры оспаривают.

А киргизским школьникам рассказывают, что их народ сам попросился в состав Российской империи, а вхождение республики в состав СССР принесло много выгод. В Таджикистане советский период оценивают в целом положительно, а имперский - отрицательно.

Ранее в армянских учебниках Туркманчайский мирный договор, заключенный после победы России над Персией в XIX веке, назвали аннексией Восточной Армении. После протеста со стороны российского МИД эту часть учебника пообещали отредактировать.

Школы Ученые Россия Школьники СНГ
25 сентября 2024, 12:47
Дискуссию о сокращении времени обучения в школах сочли оправданной
РИА «Новости»
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Дискуссия о сокращении времени обучения в школах имеет место и оправдана. На это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

«Пока это экспертная дискуссия. Вы знаете, что существуют различные точки зрения об уплотнении образовательного процесса. Есть у специалистов доводы за и против», - заявил он.

Песков добавил, что система образования должна подстраиваться под изменения в технологиях и кадровых потребностях.

Идею выдвинул помощник президента России Владимир Мединский. Он предположил, что со временем образование станет более спрессованным и специализированным, чем сейчас.

Депутат Госдумы Олег Смолин выступил против такого сокращения , заявив, что оно негативно повлияет на качество образования и квалификации специалистов. По его словам, идея противоречит общемировой тенденции и является непозволительной роскошью.

Кремль Школы Дмитрий Песков
24 сентября 2024, 21:27
VK Education запустит базу учебных проектов для студентов
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Для студентов и преподавателей VK запустит новую программу VK Education Projects. Она поможет в реализации проектной и учебной деятельности — при выполнении домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ.

К программе уже присоединились МГУ, НИУ ВШЭ, МГТУ имени Баумана и РГУ имени Косыгина. Кейсы, которые реализуют в ее рамках, станут частью портфолио студентов и помогут им в развитии карьеры в сферах IT, digital и креативных индустрий.

На первом этапе в базу VK Education Projects включат более 50 прикладных задач по пяти востребованным направлениям - искусственный интеллект и анализ данных, разработка, информационная безопасность, управление продуктом и креативные индустрии.

Студенты получат возможность разработать нейросеть для автоматического анализа резюме, создать концепцию развития мини-приложения «ВКонтакте», предложить программу ESG-инициатив для самого популярного фестиваля страны VK Fest. Все задачи составили эксперты VK с учетом актуального бизнес-контекста.

Заместитель вице-президента по образовательным проектам VK Анна Степанова указала на частую обратную связь от студентов и молодых специалистов, которые говорят о несоответствии учебных кейсов с задачами на старте карьеры.

«Поэтому мы решили помочь вузам устранить этот разрыв и дать возможность ребятам уже во время учебы приобрести опыт, который будет полезен им в будущем трудоустройстве», - пояснила она.

По словам Степановой, участие в VK Education Projects даст студентам возможность получить ценные работы в портфолио, а бизнесу - новые нетривиальные решения актуальных задач.

Доступ к датасетам, исследованиям и обучающим материалам, которые помогут работать над проектами, откроется после регистрации на портале VK Education. Для студентов организовали Q&A-сессии, где эксперты VK проконсультируют их, окажут помощь в начале проектной деятельности и оценят итоговый результат.

Успешно выполнившим кейсы участникам программы выдадут электронные сертификаты. А для авторов лучших проектов подготовили дополнительные бонусы и поддержку от VK Education.

Возможность присоединиться к проекту есть у студентов любых российских вузов. На сайте VK Education желающие могут ознакомиться с задачами и выбрать понравившийся проект.

Для студентов и преподавателей VK запустит новую программу VK Education Projects. Она поможет в реализации проектной и учебной деятельности - при выполнении домашних заданий, научно-исследовательских, курсовых и дипломных работ.

Исследования Вузы ВКонтакте Студенты Образование
24 сентября 2024, 18:39
Продолжительность образования в российских школах и вузах могут сократить в России
РИА «Новости»
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В ближайшее время продолжительность образования в России могут сократить из-за требований времени. Об этом на встрече с молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» заявил глава Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский, его слова привело РИА «Новости».

«Полагаю, что в ближайшее десятилетие классическое пяти-шестилетнее образование уйдет в прошлое. Образование будет спрессованным по времени, станет более специализированным, ориентируется на ближайшее обозримое время. А потом спустя 10 лет надо будет переучиваться», - сказал он.

Мединский выразил уверенность, что, если человек не будет учиться чему-то новому каждые 10 лет, то в итоге окажется неконкурентоспособным. По его словам, каждому гражданину в течение жизни потребуется получать несколько образований.

Ранее Мединский назвал новые российские учебники по истории лучшими за последние 30 лет.

Вузы Школы Россия Образование

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