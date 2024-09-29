Школой Калининграда заинтересовался СК из-за не говорящих по-русски учеников

В СК уточнили, что в социальных сетях появилась жалоба от родителей одной из школ Калининграда. Они пояснили, что их дети не могут учиться нормально, потому что в классах появились дети мигрантов, не говорящие по-русски.

В результате весь учебный процесс нарушился. При этом руководство учебного заведения никаких мер не приняло.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы калининградского управления СК Евгению Козырецкому проверить школу и доложить о всех обстоятельствах.

Речь идет о калининградской школе № 7, где в одном из классов оказались сразу шестеро не говорящих по-русски детей, которые вместе с родителями приехали из Узбекистана. Директор учебного заведения предложила родителям учеников научить детей узбекскому , чтобы они могли общаться с новыми учениками.