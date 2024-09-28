Ученые рассказали о негативных образах России в учебниках стран СНГ

В большинстве стран Россия оказалась представлена колониальным государством.

В Казахстане, например, школьников учат, что Российская империя вела «военно-колониальную экспансию», а советскую власть критикуют за голод, неурожаи и засухи.

Установление советской власти в азербайджанских учебниках называют «военным вторжением при поддержке предательских сил». Кроме того, именно Россию указывают виновником карабахского конфликта, а последнего советского лидера Михаила Горбачева - проармянским.

В Узбекистане обвиняют Российскую империю в нанесении ущерба национальной идентичности и экономике, при этом тезисы о строительстве в Средней Азии инфраструктуры оспаривают.

А киргизским школьникам рассказывают, что их народ сам попросился в состав Российской империи, а вхождение республики в состав СССР принесло много выгод. В Таджикистане советский период оценивают в целом положительно, а имперский - отрицательно.

Ранее в армянских учебниках Туркманчайский мирный договор, заключенный после победы России над Персией в XIX веке, назвали аннексией Восточной Армении. После протеста со стороны российского МИД эту часть учебника пообещали отредактировать.