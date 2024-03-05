05 марта 2024, 22:15

Победители премии Росприроднадзора получат преимущество при поступлении в вузы

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Победители и лауреаты премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого» получат преференции при поступлении в 87 лучших вузов России. Об этом заявила глава Федеральной службы Светлана Радионова.

Глава Росприроднадзора отметила, что у будущих студентов промышленных городов, таких как Иркутск и Новосибирск, также появятся преимущества при выборе профессии в области экологии. При этом большая часть вузов-партнеров учитывают личные достижения участников Премии во время поступления на все направления, а не только на специальности, связанные с охраной окружающей среды.

По ее словам, благодаря участию в премии у молодых людей появится возможность повысить шансы на поступление в топовые высшие учебные заведения страны. Вузы начисляют от 1 до 10 дополнительных баллов призерам, лауреатам и победителям.

«Существует много конкурсов, ориентированных на талантливую молодежь. Мы же не просто находим этих ребят, но и помогаем им получить максимум пользы от своей проактивной экологической позиции. Премия дает возможность социального лифта участникам со всей страны, поскольку нас поддержали лучшие вузы во многих российских регионах», - заявила Радионова.

По ее словам, премию поддержали учреждения во всех федеральных округах России. В числе партнеров - Высшая школа экономики, РУДН, Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени профессора Бонч-Бруевича, Московский авиационный институт и многие другие.

Вузы Дети Школы Россия Студенты Экология
05 марта 2024, 21:03
Путин поддержал идею введения аграрных классов в школах
Freepik
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Президент Владимир Путин поддержал идею создания аграрных классов в российских школах. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Ставропольский край, отчет о встрече с представителями агропромышленного комплекса опубликовали на официальном сайте Кремля.

«Да-да-да, агроклассы. Здесь, особенно это касается школ на селе, так или иначе связанных с сельхозпроизводством, точно нужно сделать», - сказал Путин.

Так российский лидер прокомментировал это предложение.

Говоря о необходимости профориентации в учебных заведениях, президент подчеркнул, что это касается не только промышленных предприятий, но и сферы сельхозпроизводства.

«Обязательно сигнальчик такой подам, идея хорошая», - добавил президент.

Также Путин пообещал, что обратит внимание ведомств на проблемы аграриев по перевозке зерна по железной дороге.

Школы Россия Владимир Путин
29 февраля 2024, 14:17
Путин назвал срок завершения программы капитального ремонта школ
РИА «Новости»
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Количество школ, где необходимо провести капитальный ремонт в рамках федеральной программы, составило около 18,5 тысячи зданий. Все работы по ним закончат до 2030 года. Об этом в ходе своего послания Федеральному собранию заявил президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в дальнейшем ремонты всех учебных заведений пройдут в плановом порядке.

Школы Россия Владимир Путин Послание Путина Федеральному собранию 2024
27 февраля 2024, 18:54
Законопроект о флаге России в детсадах, вузах и колледжах прошел первое чтение
РИА «Новости»
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Внесенный в Госдуму законопроект об обязательном вывешивании государственного флага в учебных и дошкольных учреждениях прошел первое чтение. Сейчас эта норма распространяется только на школы, но в случае принятия флаги появятся над детскими садами, колледжами и вузами. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты российского парламента.

Авторы инициативы в пояснительной записке уточнили, что использование государственного флага - это важный элемент в воспитании детей и молодежи и формировании у них духовно-нравственных ценностей.

Законопроект предусматривает внесение поправок в закон «О Государственном флаге Российской Федерации». После принятия новые правила вступят в силу с 1 сентября 2024 года.

Еженедельная церемония с поднятием флага России и исполнением государственного гимна в российских школах появилась 1 сентября 2022 года. Министр просвещения Сергей Кравцов тогда же объявил о введении специальных уроков «Разговоры о важном».

До этого средние учебные заведения вывешивали флаг России только во время торжественных мероприятий и государственных праздников.

Вузы Дети 1 сентября Законы Госдума РФ Россия
24 февраля 2024, 11:04
Детские сады на базе вузов начнут создавать в России
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Дошкольные организации начнут создавать при высших учебных учреждениях. Об этом Минобрнауки сообщило в ответ на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова. Текст документа оказался в распоряжении РИА «Новости».

«Ведется активная работа, направленная на предоставление дополнительных мест для детей дошкольного возраста путем строительства детских садов и создание дошкольных организаций на базе вузов», - указали в министерстве.

По мнению авторов обращения, строительство детских садов на базе вузов поможет компенсировать дефицит нянь и повысить рождаемость в стране.

«Нужно, чтобы больше строилось ясельных групп, чтобы при вузах и средне-специальных заведениях открывались ясли и детские сады», - отметил Нилов в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что многие молодые люди откладывают рождение детей до получения диплома, что негативно сказывается на демографической ситуации.

Ранее социолог Гуля Хабибуллина заявила, что в 2023 году в демографическом вопросе отрицательная динамика начала снижаться. Это произошло благодаря мерам господдержки семей с детьми и молодых мам, подчеркнула она. Эксперт напомнила, что большое влияние на демографию оказывают также моменты, связанные с психологией.

Вузы Дети Семья Строительство Депутаты Детские сады

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