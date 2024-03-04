Ученые создали медуз-киборгов

Разработка дополнит традиционные технологии исследования океанов. Она поможет собрать данные о температуре, солености и уровне кислорода в них. К моделям приделали носовую часть, напечатанную на 3D-принтере, для придания более обтекаемой формы и увеличения грузоподъемности.

Кроме того, добавления механической передней части под внешнем контролем привело к увеличению скорости плавания в 4,5 раза от естественной скорости передвижения медуз. Для испытаний ученые соорудили трехъярусный вертикальный аквариум.

Цена одной такой медузы составляет примерно 20 долларов, что делает их более привлекательной альтернативой исследовательского аппарата.

Ранее ученые нашли в Черном море рыб-чужаков , способных наполовину проглотить человека. Ихтиолог Юрий Симаков рассказал «360», опасны ли они для людей и обитателей региона.