02 октября 2024, 10:21

Российские ученые нашли ключ к разгадке зарождения жизни во Вселенной

Global Look Press
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Сотрудники Самарского университета синтезировали в условиях, приближенных к космическим, органическое соединение метилглиоксаль. Это исследование будет играть важную роль для науки и приблизит ученых к разгадке тайны зарождения жизни во вселенной, сообщило РИА «Новости».

Вещество синтезировали, чтобы выяснить механизмы образования биомолекул в условиях, имитирующих космические льды.

Доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов рассказал, что результаты исследования помогут ученым сделать другие научные открытия. По его словам, специалисты продолжат изучать образование органики в космических условиях, чтобы ответить на вопросы, связанные с тайной зарождения жизни.

«Мы хотели бы дать ответ на ключевые вопросы: могли ли необходимые для развития жизни вещества синтезироваться в космических условиях? Какие механизмы ведут к образованию этих веществ?» - подчеркнул Антонов.

Ранее ученые из Тартуского университета в Эстонии выяснили, что после остановки сердца в мозге продолжаются активные процессы. По данным электроэнцефалограммы, волновые паттерны на момент смерти были похожи на те, что возникают во время медитации, воспоминаний или снов.

Ученые Космос
26 сентября 2024, 16:03
Максут Шадаев решил болеть за Подмосковье в «Битве роботов — 2024»
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев посетил репетицию международных соревнований «Битва роботов — 2024» в Подмосковье. Чемпионат, который стал известной площадкой для обмена опытом в области робототехники, привлечет изобретателей и инженеров со всего мира.

Шадаев встретился с молодыми робототехниками, обсудив их ожидания и подготовку к предстоящему событию. Министр выразил уверенность в высоком уровне соревнований и перспективе дальнейшего развития робототехнической отрасли в России.

Также Шадаев отметил, что непременно будет болеть за подмосковную команду. Он напомнил, что начало этому чемпионату было положено именно в Московской области.

«Ожидаем, что будет много людей. Мы рассчитываем на 4,5 тысячи гостей, что у них будет интерес. Также будет трансляция в VK», - сказал министр.

В 2024 году соревнования будут проходить в двух новых дисциплинах - «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». Участникам предстоят соревнования за общий призовой фонд в 6,6 миллиона рублей.

Роботы Технологии
17 сентября 2024, 18:47
«Древнее египетских пирамид». Археологи раскопали в Татарстане погребения каменного века
Unsplash
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Российские археологи во время раскопок памятника «Новобиксинтеевский могильник» в Мензелинском районе Татарстана обнаружили девять погребений. Их датировали каменным веком, сообщила пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Специалисты выяснили, что захоронения принадлежат людям, которые еще не умели обрабатывать металл.

«По предварительным данным исследователей, захоронение древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет», - отметили в пресс-службе.

Археологи обнаружили каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя и бобра, подвески из приуральского серпентинита и поделки из клыков кабана. Специалисты отметили яркое погребение, принадлежащее женщине. У ее ног находился ребенок четырех-пяти лет, а саму могилу осыпали охрой и украшениями.

Ранее российские археологи нашли в Калининградской области могилу средневекового рыцаря Гюнтера фон Хоэнштайна. Экспедиция обнаружила в поселке Ушаково развалины кирхи Тевтонского ордена, где находилась надгробная плита.

Татарстан Археология
16 сентября 2024, 12:55
Ученые сообщили об усилении солнечной активности с начала века
Global Look Press
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Индекс солнечной активности достиг максимума в XXI веке, однако чтобы понять, к каким последствиям это приведет, нужно продолжать наблюдения. Об этом рассказал РБК руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

Этот показатель измеряют с XVIII века по числу пятен на обращенной к Земле стороне Солнца. Ученый предположил, что светило перешло в очередной 100-летний рост, но, чтобы понять это, нужно больше времени.

«К последствиям прямо сейчас это никаким не приведет. Год как был высоко активным, так и останется. Активность точно от этого не упадет, но и не вырастет сильно», - добавил он.

Директор института Анатолий Петрукович добавил, что показатель еще не превысил пиковых значений, зафиксированных в середине и конце прошлого века.

«Это скорее больше похоже не на слабый, а на средний цикл, если брать нашу историю наблюдения», - заявил он.

В августе Богачев рассказал о двух крупных вспышках класса X на Солнце , случившихся после серии взрывов.

Ученые Климат Солнце
16 сентября 2024, 02:54
Магнитные бури накроют Землю 16 сентября
Freepik
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Магнитные бури обрушатся на Землю в понедельник, 16 сентября. Об этом сообщили на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По предварительным данным, в этот день уровень магнитных бурь будет достигать G3. Ученые оценили вероятность магнитного шторма в понедельник в 30%, 17 сентября - в 35%.

Сильнейшая магнитная буря ожидается на Земле с 11:00. Магнитосфера вновь станет спокойной только в вечеру вторника.

Ранее на Солнце произошла четвертая по силе вспышка , которая и стала причиной очередных магнитных бурь. Астрофизики классифицировали предварительно вспышку как X5.3.

Также ученые предупредили о выбросах солнечной плазмы. Они могут спровоцировать геоштормы и полярные сияния на Земле.

Исследования Ученые Магнитные бури Солнце Астрономия

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