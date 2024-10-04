04 октября 2024, 15:07

Убивший динозавров астероид оказался не единственным

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Шотландские ученые выяснили, что приблизительно в одно время с астероидом, убившим динозавров, на Землю упал еще один. Об этом сообщило Би-би-си.

Кратер обнаружили на дне Атлантического океана у западных берегов Африки. По предположению ученых, он появился из-за падения астероида, за которым последовало цунами колоссальной мощности. Этот кратер очень похож на Чикшулуб в Мексике и, по их мнению, появился примерно в то же время.

В августе стало известно, что динозавров погубил астероид, прилетевший с дальних окраин Солнечной системы. В нем было много углерода и изотопов рутения, что характерно для космических объектов, сформировавшихся за Юпитером и дальше.

История Космос
04 октября 2024, 03:21
Ученые раскрыли механизмы появления «голосов в голове» у шизофреников
Global Look Press
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Люди перестают различать реальности и фантазию из-за сбоев в цепочках нейронов, соединяющих моторную и звуковую системы мозга. Нейрофизиологи раскрыли тайну появления «голосов в голове» у больных шизофренией, свою работу они опубликовали в научном журнале PLoS Biology.

Исследования китайских нейрофизиологов показали, что различия в работе двух типов цепочек нейронов, соединяющих моторные и сенсорные регионы мозга, играют ключевую роль в способности человека отличать реальность от собственных мыслей и ожиданий.

Сбои в работе этих типов цепочек нейронов приводят к аудиовербальным галлюцинациям, выяснили ученые. От «голосов в голове» пациентов могут избавить подавление или восстановление этих областей мозга.

В России растет процент заболеваемости шизофренией. Эта и другие психические болезни могут быть вызваны экологическими, социальными и генетическими факторами.

Исследования Болезни Ученые Работа Психология
02 октября 2024, 10:21
Российские ученые нашли ключ к разгадке зарождения жизни во Вселенной
Global Look Press
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Сотрудники Самарского университета синтезировали в условиях, приближенных к космическим, органическое соединение метилглиоксаль. Это исследование будет играть важную роль для науки и приблизит ученых к разгадке тайны зарождения жизни во вселенной, сообщило РИА «Новости».

Вещество синтезировали, чтобы выяснить механизмы образования биомолекул в условиях, имитирующих космические льды.

Доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов рассказал, что результаты исследования помогут ученым сделать другие научные открытия. По его словам, специалисты продолжат изучать образование органики в космических условиях, чтобы ответить на вопросы, связанные с тайной зарождения жизни.

«Мы хотели бы дать ответ на ключевые вопросы: могли ли необходимые для развития жизни вещества синтезироваться в космических условиях? Какие механизмы ведут к образованию этих веществ?» - подчеркнул Антонов.

Ранее ученые из Тартуского университета в Эстонии выяснили, что после остановки сердца в мозге продолжаются активные процессы. По данным электроэнцефалограммы, волновые паттерны на момент смерти были похожи на те, что возникают во время медитации, воспоминаний или снов.

Ученые Космос
26 сентября 2024, 16:03
Максут Шадаев решил болеть за Подмосковье в «Битве роботов — 2024»
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев посетил репетицию международных соревнований «Битва роботов — 2024» в Подмосковье. Чемпионат, который стал известной площадкой для обмена опытом в области робототехники, привлечет изобретателей и инженеров со всего мира.

Шадаев встретился с молодыми робототехниками, обсудив их ожидания и подготовку к предстоящему событию. Министр выразил уверенность в высоком уровне соревнований и перспективе дальнейшего развития робототехнической отрасли в России.

Также Шадаев отметил, что непременно будет болеть за подмосковную команду. Он напомнил, что начало этому чемпионату было положено именно в Московской области.

«Ожидаем, что будет много людей. Мы рассчитываем на 4,5 тысячи гостей, что у них будет интерес. Также будет трансляция в VK», - сказал министр.

В 2024 году соревнования будут проходить в двух новых дисциплинах - «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». Участникам предстоят соревнования за общий призовой фонд в 6,6 миллиона рублей.

Роботы Технологии
17 сентября 2024, 18:47
«Древнее египетских пирамид». Археологи раскопали в Татарстане погребения каменного века
Unsplash
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Российские археологи во время раскопок памятника «Новобиксинтеевский могильник» в Мензелинском районе Татарстана обнаружили девять погребений. Их датировали каменным веком, сообщила пресс-служба комитета республики по охране объектов культурного наследия.

Специалисты выяснили, что захоронения принадлежат людям, которые еще не умели обрабатывать металл.

«По предварительным данным исследователей, захоронение древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет», - отметили в пресс-службе.

Археологи обнаружили каменные наконечники стрел, украшения из зубов оленя и бобра, подвески из приуральского серпентинита и поделки из клыков кабана. Специалисты отметили яркое погребение, принадлежащее женщине. У ее ног находился ребенок четырех-пяти лет, а саму могилу осыпали охрой и украшениями.

Ранее российские археологи нашли в Калининградской области могилу средневекового рыцаря Гюнтера фон Хоэнштайна. Экспедиция обнаружила в поселке Ушаково развалины кирхи Тевтонского ордена, где находилась надгробная плита.

Татарстан Археология

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