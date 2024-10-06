06 октября 2024, 11:57

Ученые пролили свет на тайну «нулевой мировой войны» на европейском континенте

Global Look Press
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Немецкие археологи обнаружили оружие и человеческие останки в долине реки Толлензе. Специалисты предполагают, что в этом месте примерно три тысячи лет назад прошла европейская «нулевая мировая война», сообщило РИА «Новости».

Первое крупное сражение на территории Европы, предположительно, произошло 3200-3300 лет назад. Найденные артефакты свидетельствуют о том, что битва была частью так называемой катастрофы бронзового века.

Специалисты задаются вопросом о том, кто именно был участником самой древней битвы на территории континента. По мнению ученых, сражение могло спровоцировать «глобальную цепную реакцию», изменившую мир.

Раскопки на этом участке идут с 2008 года. Археологи нашли порядка 12,5 тысячи фрагментов костей, принадлежавших 150 людям. Из оружия специалисты раскопали бронзовые наконечники, молот и деревянную палицу. По мнению экспертов, в боях приняли участие около четырех тысяч человек.

Ранее китайские палеогенетики изучили Таримские мумии. Они выяснили, что останки покрывали кефирным сыром, сделанным из коровьего и козьего молока.

Германия Катастрофы Археология Европа Ученые Оружие
04 октября 2024, 15:07
Убивший динозавров астероид оказался не единственным
Freepik
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Шотландские ученые выяснили, что приблизительно в одно время с астероидом, убившим динозавров, на Землю упал еще один. Об этом сообщило Би-би-си.

Кратер обнаружили на дне Атлантического океана у западных берегов Африки. По предположению ученых, он появился из-за падения астероида, за которым последовало цунами колоссальной мощности. Этот кратер очень похож на Чикшулуб в Мексике и, по их мнению, появился примерно в то же время.

В августе стало известно, что динозавров погубил астероид, прилетевший с дальних окраин Солнечной системы. В нем было много углерода и изотопов рутения, что характерно для космических объектов, сформировавшихся за Юпитером и дальше.

История Космос
04 октября 2024, 03:21
Ученые раскрыли механизмы появления «голосов в голове» у шизофреников
Global Look Press
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Люди перестают различать реальности и фантазию из-за сбоев в цепочках нейронов, соединяющих моторную и звуковую системы мозга. Нейрофизиологи раскрыли тайну появления «голосов в голове» у больных шизофренией, свою работу они опубликовали в научном журнале PLoS Biology.

Исследования китайских нейрофизиологов показали, что различия в работе двух типов цепочек нейронов, соединяющих моторные и сенсорные регионы мозга, играют ключевую роль в способности человека отличать реальность от собственных мыслей и ожиданий.

Сбои в работе этих типов цепочек нейронов приводят к аудиовербальным галлюцинациям, выяснили ученые. От «голосов в голове» пациентов могут избавить подавление или восстановление этих областей мозга.

В России растет процент заболеваемости шизофренией. Эта и другие психические болезни могут быть вызваны экологическими, социальными и генетическими факторами.

Исследования Болезни Ученые Работа Психология
02 октября 2024, 10:21
Российские ученые нашли ключ к разгадке зарождения жизни во Вселенной
Global Look Press
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Сотрудники Самарского университета синтезировали в условиях, приближенных к космическим, органическое соединение метилглиоксаль. Это исследование будет играть важную роль для науки и приблизит ученых к разгадке тайны зарождения жизни во вселенной, сообщило РИА «Новости».

Вещество синтезировали, чтобы выяснить механизмы образования биомолекул в условиях, имитирующих космические льды.

Доцент кафедры физики Самарского университета Иван Антонов рассказал, что результаты исследования помогут ученым сделать другие научные открытия. По его словам, специалисты продолжат изучать образование органики в космических условиях, чтобы ответить на вопросы, связанные с тайной зарождения жизни.

«Мы хотели бы дать ответ на ключевые вопросы: могли ли необходимые для развития жизни вещества синтезироваться в космических условиях? Какие механизмы ведут к образованию этих веществ?» - подчеркнул Антонов.

Ранее ученые из Тартуского университета в Эстонии выяснили, что после остановки сердца в мозге продолжаются активные процессы. По данным электроэнцефалограммы, волновые паттерны на момент смерти были похожи на те, что возникают во время медитации, воспоминаний или снов.

Ученые Космос
26 сентября 2024, 16:03
Максут Шадаев решил болеть за Подмосковье в «Битве роботов — 2024»
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Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев посетил репетицию международных соревнований «Битва роботов — 2024» в Подмосковье. Чемпионат, который стал известной площадкой для обмена опытом в области робототехники, привлечет изобретателей и инженеров со всего мира.

Шадаев встретился с молодыми робототехниками, обсудив их ожидания и подготовку к предстоящему событию. Министр выразил уверенность в высоком уровне соревнований и перспективе дальнейшего развития робототехнической отрасли в России.

Также Шадаев отметил, что непременно будет болеть за подмосковную команду. Он напомнил, что начало этому чемпионату было положено именно в Московской области.

«Ожидаем, что будет много людей. Мы рассчитываем на 4,5 тысячи гостей, что у них будет интерес. Также будет трансляция в VK», - сказал министр.

В 2024 году соревнования будут проходить в двух новых дисциплинах - «Битва роботов» и «Битва мини-роботов». Участникам предстоят соревнования за общий призовой фонд в 6,6 миллиона рублей.

Роботы Технологии

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