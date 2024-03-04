По его словам, запуск БКЛ заметно простимулировал рост деловой активности в столице. Вокруг новых станций активно строят жилую и коммерческую недвижимость, где могут трудоустроиться жители города, отметил заместитель мэра Москвы.

«В результате в городе появилось свыше 250 тысяч рабочих мест, а до 2030-го их число достигнет почти 400 тысяч», - обратил внимание Ефимов.

Уже в 2024 году, через 11 лет после старта строительства, Большая кольцевая линия выйдет на окупаемость, добавил заместитель мэра Москвы. Налоговые доходы столичного бюджета превысят расходы на создание и содержание инфраструктуры, сообщил Ефимов.

По информации столичного департамента экономической политики и развития города, в районах вблизи станций БКЛ существенно выросли объемы строительства. Это произошло как там, где метро не было, так и возле станций действующих радиальных линий. Например, ожидается, что в зоне притяжения станций «Аминьевская», «Лефортово», «Авиамоторная» и «Электрозаводская» в течение пяти лет после их открытия в среднем в год будут вводить в эксплуатацию 881,4 тысячи квадратных метров. Это в три раза превышает среднегодовой показатель за пять лет до этого.

Растет и деловая активность. За последние три года количество торговых операций малого и среднего бизнеса возле перечисленных станций повысилось почти втрое, а их суммарная выручка увеличилась в четыре раза.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что общая экономическая отдача от БКЛ с начала строительства до 2023 года включительно достигла 2,1 триллиона рублей. До 2035 года бюджеты всех уровней получат суммарно 7,2 триллиона рублей.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, Большая кольцевая линия - один из крупнейших и самых инновационных в мире проектов метростроения, который реализован под руководством мэра Москвы Сергея Собянина.

Движение по всему кольцу стартовало 1 марта 2023 года, линия соединила 34 городских района, напомнил Ликсутов. Метро стало доступно там, где раньше не было скоростного транспорта, обратил внимание заместитель мэра Москвы в правительстве столицы. БКЛ не только делает поездки миллионов горожан комфортнее, но и оказывает огромное положительное влияние на экономику и бизнес, заявил Ликсутов.

Собянин ранее сообщил, что за первый год работы Большой кольцевой линии по ней совершили свыше 340 миллионов поездок. Сейчас по будням БКЛ пользуются более 1,3 миллиона человек.