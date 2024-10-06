«Как из двух ведер». Москвичей предупредили о мощных ливнях с грозой

Он допустил, что помимо дождей в столице будет и гроза. По его словам, в октябре такое встречается очень редко: раз в три-четыре года.

«В ночь на понедельник при прохождении теплого фронта будет как из ведра - вернее, из двух ведер, поскольку ожидается до 20 миллиметров осадков», - с иронией отметил синоптик.

Столбики термометров ночью опустятся до +8-11 градусов, добавил Тишковец. По его мнению, в понедельник температура повысится до +15-18 градусов. Дожди не прекратятся, но их интенсивность уменьшится. Также эксперт предупредил, что за сутки (с вечера воскресенья до вечера понедельника) в Москве выпадет до 29 миллиметров осадков, что составляет 41% от месячной нормы.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова предположила, что заморозки в Москве и Подмосковье начнутся в середине октября. Первый снег может выпасть после 15 октября, допустила она.